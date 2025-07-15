Фанати в захваті. НВО показав перше фото Гаррі Поттера з нового серіалу

Американська телевізійна компанія НВО оголосила початок зйомок серіалу про Гаррі Поттера та показала головного героя в образі маленького чарівника.

Про це повідомляє HBOMax.

"Оригінальний серіал HBO про Гаррі Поттера зараз знаходиться в стадії виробництва", – йдеться в описі до публікації.

На фото показали актора Домініка Маклафліна у ґрифіндорській мантії, окулярах та ледь помітним шрамом на лобі. З моменту публікації фото зібрало майже 700 тисяч вподобань та 11 тисяч коментарів в Instagram.

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Випуск серіалу запланований на 2027 рік на телеканалі НВО та стримінговому сервісі HBO Max.

Також оголосили акторський склад другорядних персонажів: Рорі Вілмота в ролі Невілла Лонгботома, Амоса Кітсона в ролі Дадлі Дурслі, Луїзу Брілі в ролі мадам Роланди Гуч та Антона Лессера в ролі Гарріка Олівандера.

Яким буде новий серіал про Гаррі Поттера

Навесні 2023 року Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу.

За задумом команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігається з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припускали, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера – "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".

Припускають, що роль лорда Волдеморта може зіграти британський актор та лавреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі. Компанія поки не називала виконавця ролі головного злодія франшизи.

Домінік Маклафлін зіграє роль Гаррі Поттера, Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер, а Аластер Стаут – Рона Візлі.