Згадаймо легенд: 25 акторів з фільмів про Гаррі Поттера, які вже померли

Перший фільм про Гаррі Поттера за романом британської письменниці Джоан Роулінг вийшов на екрани у 2001 році.

Відтоді мільйони людей по всьому світу захопилися історією про хлопчика-чарівника, його вірних друзів з магічної школи Гоґвортс та велике зло, яке зрештою було переможене.

За останні 23 роки фанати франшизи мусили не раз "піднімати палички догори", тобто вшановувати пам’ять померлих, адже багато акторів, які зіграли у фільмах про Гаррі Поттера, вже пішли з життя.

"УП. Життя" зібрала інформацію про всіх померлих акторів із легендарної "Поттеріани", скориставшись інформацією з журналу People, Biography, Business Insider та IMDb.

Меггі Сміт (професорка Макґонеґел)

Меггі Сміт у ролі професорки Макґонеґел

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Меггі Сміт полюбилася більшості глядачів завдяки своїй ролі Мінерви Макґонеґел – заступниці Альбуса Дамблдора, виховательки гуртожитку Ґрифіндор і вчительки трансфігурації, яка була мудрою та справедливою.

Виконавиця ролі народилася 28 грудня 1934 в Ілфорді, навчалася в Оксфордському університеті та грала в театрі. Першу роль в кіно Меггі отримала у фільмі 1956 року "Дитина в домі".

Перший "Оскар" Меггі Сміт отримала за найкращу жіночу роль у фільмі "Прем'єра міс Джин Броді" 1969 року, а другий "Оскар" – за роль у фільмі "Каліфорнійська сюїта" 1978 року.

Сміт грала професорку Мінерву Макґонеґел у фільмах про Гаррі Поттера з 2001 до 2011 року.

За свій внесок в культуру акторка отримала Орден кавалерів пошани та стала Дамою-Командором Ордена Британської імперії. 27 вересня 2024 року вона померла у віці 89 років.

Роббі Колтрейн (Геґрід)

Рубеус Геґрід з Гаррі Warner Bros.

Шотландський актор Роббі Колтрейн, відомий роллю Рубеуса Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера, народився 30 березня 1950 року і помер 14 жовтня 2022 року.

Актор, якого насправді звали Ентоні Роберт Макміллан, навчався у школі-інтернаті. Потім пішов до школи мистецтв у Глазго, почав займатися стендапом і взяв псевдонім Колтрейн на честь джазового музиканта Джона Колтрейна.

У 1981 році Колтрейн вперше з'явився у головній ролі фільму, зігравши детектива у "Пасажирах метро" (Subway Riders). Також грав у телевізійних шоу, мав епізодичні ролі у фільмах "Мона Ліза" і "Генріх V" наприкінці 1980-х. У 1990 році зіграв у комедії "Монахині на втіках", а у 1991-му – в суперечливому фільмі "Папа має померти".

Першу велику славу Роббі принесла роль у британському серіалі "Зломщик" (Cracker) з 1993 року. А на початку 2000-х актор особливо полюбився глядачам у ролі Рубеуса Геґріда – викладача догляду за магічними тваринами, зберігача ключів і доброго друга Гаррі Поттера.

Королева Єлизавета II нагородила актора орденом Британської імперії за заслуги в драматичному мистецтві у 2006 році, а у 2011-му актор був відзначений нагородою Британської кіноакадемії Scotland Awards за видатний внесок у кіномистецтво.

Алан Рікман (Северус Снейп)

– Після всіх цих років?

– Завжди.

Так відповів Северус Снейп на запитання Дамблдора про його любов до Лілі Поттер. Актор, який зіграв Снейпа, помер 8 років тому, але глядачі досі люблять і згадують його.

Алан Рікман у ролі Снейпа Warner Bros./Courtesy Everett Collection

Северус Снейп – лихий з першого погляду персонаж, історія якого отримала дуже неочікуваний фінал. У школі Гоґвортс він викладав зіллєваріння та захист від темних мистецтв.

Виконавець ролі Снейпа – британський актор Алан Рікман, який народився 21 лютого 1946 року. Навчався у Вищій школі Латімера, у Коледжі мистецтв і дизайну в Челсі, а потім – у Королівському коледжі мистецтв. Спочатку Алан працював у графічному дизайні, але у віці 26 років вступив до Королівської академії драматичного мистецтва і розпочав акторську карʼєру.

Перша кінематографічна роль Рікмана відбулась у фільмі "Ромео і Джульєтта" 1978 року, але більшу популярність йому принесли ролі у стрічках "Хроніки Барчестера" 1982 року, "Міцний горішок" 1988 року та "Робін Гуд: Принц злодіїв" 1991 року (до речі, в останньому він теж грає поганця).

За своє життя Алан зіграв у десятках фільмів, присвятив багато років театру та був актором озвучки, але всесвітню славу йому принесла роль Северуса Снейпа. Цікаво, що британський журнал "Empire" кілька разів вносив Рікмана до списків найсексуальніших акторів світу.

14 січня 2016 року Алан Рікман помер після тривалої боротьби з раком підшлункової залози. Йому було 69 років.

Річард Гарріс (Альбус Дамблдор)

Річард Гарріс у ролі Дамблдора Warner Bros.

Річард Гарріс – ірландський актор, який зіграв директора школи Альбуса Дамблдора у першому і другому фільмі франшизи про Гаррі Поттера.

Гарріс дебютував у кіно в 1958 році, але першу популярність отримав після ролі спортсмена у стрічці "Таке спортивне життя" 1963 року.

За цей фільм Гарріч отримав премію XVI Міжнародного кінофестивалю в Каннах, був номінований на премії BAFTA і "Оскар".

У 1967 році Гарріс зіграв короля Артура у фільмі "Камелот", за що йому вручили "Золотий глобус". У 1985-му році актор отримав лицарське звання.

Роль професора Дамблдора стала однією з останніх у житті Гарріса. 5 жовтня 2002 року він помер від злоякісної гранульоми.

Майкл Гембон (також Дамблдор)

Майкл Гембон у ролі Дамблдора Warner Bros.

Британський актор Майкл Гембон зіграв Альбуса Дамблдора у 3-8 фільмах "Поттеріани".

Зокрема, він зʼявився у стрічках "Гаррі Поттер і В'язень Азкабану", "Гаррі Поттер і Келих Вогню", "Гаррі Поттер і Орден Фенікса", "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц" та обох частинах "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії".

Серед інших видатних кіноробіт Гембона – "Кухар, злодій, його дружина та її коханець", "Квартет", "Будинок віцекороля". Також актор працював у Британському національному театрі та Королівському національному театрі.

27 вересня 2023 року актор помер у лікарні на 83-му році життя після захворювання на пневмонію.

Пол Ґрант (гоблін-банкір)

Пол Ґрант у ролі головного гобліна Колаж: Diario de Navarra

Пол Ґрант – британський актор і каскадер, відомий своїми роботами в популярних франшизах "Зоряні війни" і "Гаррі Поттер".

Чоловік народився 3 лютого 1967 року в Пітерборо та мав генетичну хворобу під назвою "спондилоепіфізарна дисплазія", тому його зріст перевищував 132 сантиметри.

Пол зіграв гобліна, який керував банком "Ґрінґотс", у фільмі "Гаррі Поттер і Філософський Камінь" (2001). Також з'явився у фільмі "Лабіринт" 1986 року, а ще виконував трюки у фільмах "Віллоу" (1988) і "Легенда" (1985).

Помер 20 березня 2023 року у віці 56 років.

Леслі Філліпс (голос Сортувального Капелюха)

Леслі Філліпс Caroline Bonarde

Леслі Філліпс – англійський актор, який зіграв у численних комедіях та озвучував Сортувальний Капелюх у "Гаррі Поттері".

Сортувальний Капелюх, який колись належав Годрику Ґрифіндору, визначає, на який факультет вирушать новоприбулі учні Гоґвортса. Він є не просто предметом, а окремим персонажем у "Поттеріані".

Леслі Філліпс був на піку популярності в 1950-х роках. Зокрема, до нього "причепилася" крилата фраза "Дінг-донг", яку його персонаж вимовляв при зустрічах з жінками у фільмі "Продовжуйте, медсестро" (Carry on Nurse, 1959).

У 1998 році Леслі був нагороджений орденом Британської імперії, а у 2008-му став кавалером Ордену Британської імперії за заслуги в драматичному мистецтві.

Актор помер 7 листопада 2022 року на 98-му році життя. Цікаво, що в період з 12 червня 2017 року до своєї смерті він вважався найстарішим актором з оригінальної франшизи про Гаррі Поттера.

Сем Бізлі (один із директорів Гоґвортса)

Сем Бізлі N+ FORO

Сем Бізлі зіграв одного з директорів Гоґвортса Едварда Еверарда, чиї портрети висіли у школі та Міністерстві магії.

Сем народився 29 березня 1916 року та грав у театрі з 1930-х, але після того, як театральний критик "розгромив" його гру в "Ромео і Джульєтті", хлопець вирішив покинути акторство.

Відвоювавши у Другій світовій, Бізлі відкрив власний антикварний магазин. Кінокар'єра чоловіка розпочалася, коли йому було аж 73 роки.

Актор зіграв у фільмах "Агент Джонні Інгліш" і "Щоденник Бріджет Джонс", серіалах "Гордість і упередження" та "Портрет шлюбу". Але однією з найвідоміших стала його роль у фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" 2007 року.

12 червня 2017 року Сем Бізлі помер, коли йому був 101 рік.

Річард Ґриффітс (дядько Гаррі Поттера)

Річард Ґриффітс Stephen Lovekin/WireImage for Tony Awards Productions

Річард Ґриффітс – британський актор, який зіграв Вернона Дурслі, дядька Гаррі Поттера. Його персонажа важко назвати "улюбленим", але варто визнати, що з роллю жорстокого лиходія Річард впорався бездоганно.

Річард Ґриффітс народився 31 липня 1947 року. Навчався у Манчестерському політехнічному інституті, відвідував театральний клас у коледжі Стоктон енд Біллінгем.

Актор зіграв у десятках кінофільмів, п'єс і телешоу; отримав численні нагороди, зокрема премію Лоуренса Олів'є, Тоні, Драма Деск та інші. У 2008 році Ґриффітс став кавалером Ордена Британської імперії (OBE).

Чоловік помер 28 березня 2013 року внаслідок ускладнень після операції на серці в Університетській лікарні Ковентрі. Йому було 65 років.

"Річард був поруч зі мною у два найважливіші моменти моєї кар'єри. Я пишався тим, що знав його", – сказав BBC Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера.

Джон Герт (Гаррік Олівандер)

Джон Герт у ролі Олівандера Warner Bros.

Джон Герт народився 22 січня 1940 року у Честерфілді. В юності планував стати художником і навчався в художніх школах, але потім закінчив Королівську академію драматичного мистецтва.

У 1962 році Герт дебютував у фільмах "Дітовбивство в домі Фреда Джинґера" та "Дикі й спраглі". Згодом у відомій стрічці "Опівнічний експрес" 1978 року чоловік зіграв ув'язненого Макса, який постійно курив марихуану.

За фільми "Опівнічний експрес" та "Людина-слон" Герт двічі ставав номінантом на премію "Оскар", але так і не отримав її. При цьому він здобував нагороди Британської кіноакадемії та BAFTA.

У фільмі "Гаррі Поттер і Філософський Камінь" Герт отримав роль власника крамниці чарівних паличок Гарріка Оллівандера. У 2013 році – зіграв темне втілення головного персонажа у серіалі "Доктор Хто".

Актор мав дуже різноманітну фільмографію і продовжував працювати навіть після того, як у нього виявили рак підшлункової залози.

У 2015 році королева Єлизавета II посвятила Джона в лицарі за заслуги в драматичному мистецтві. А 25 січня 2017 року 77-річний актор пішов з життя.

Гелен Маккрорі (Нарциса Малфой)

Гелен Маккрорі Jeff Spicer/Getty Images

Британська акторка Гелен Маккрорі грала матір Драко Малфоя – Нарцису Малфой.

Акторка народилася 17 серпня 1968 року в Лондоні, а грати в кіно почала з 1990 року.

У її фільмографії є стрічки "Джейн Остін", "Граф Монте-Крісто", "Інтерв’ю з вампіром" (епізодична роль), "Королева", "Доктор Хто". У серіалі "Гострі картузи" 2013 року акторка зіграла Поллі Грей.

Гелен померла від раку молочної залози у 2021 році, коли їй було лише 52 роки.

Верн Троєр (гоблін Ґрифук)

Верн Троєр у ролі Ґрифука Ethan Miller/Getty; Warner Bros.

Американський актор Верн Троєр був знаменитим за роллю Міні-Я у франшизі "Остін Паверс", а також мав коротку епізодичну роль у фільмі "Гаррі Поттер і Філософський Камінь".

Актор народився 1 січня 1969 року у Мічигані та мав генетичне захворювання, для якого характерна карликовість, тому його зріст не перевищував 81 сантиметр.

Спочатку Троєр працював дублером і грав дітей, але здобув популярність після ролі у комедії "Остін Паверс: Шпигун, який мене звабив".

Чоловік отримав ролі у фільмах "Як Ґрінч украв Різдво", "Різдвяна пригода", "Гаррі Поттер і Філософський Камінь". В останньому Верн зіграв гобліна Ґрифука, який працював у банку Ґрінґотс.

Також актор з'явився у серіалах "Сабріна – маленька відьмочка", "Бостонська школа" та "Клініка"; у 2009 грав карлика у стрічці "Імаджинаріум доктора Парнаса", а у 2015 році – гнома у "Легенді".

21 квітня 2018 року Троєр помер внаслідок алкогольної інтоксикації, коли йому було 49 років. Судмедексперти постановили, що це було самогубство.

Роберт Гарді (міністр магії)

Роберт Гарді у ролі Корнеліуса Фаджа Warner Bros.

Роберт Гарді – відомий британський актор, який зіграв міністра магії Корнеліуса Фаджа у чотирьох фільмах про Гаррі Поттера.

Роберт Гарді народився 29 жовтня 1925 року, навчався у школі Рагбі та коледжі Магдалини в Оксфорді, служив у Королівських повітряних силах.

За своє довге життя Гарді мав багато ролей і грав, зокрема, історичних персонажів: Вінстона Черчилля, Франкліна Рузвельта, принца Альберта. За внесок у мистецтво Гарді отримав Орден Британської імперії на свій день народження в 1981 році.

З 2002 по 2005 рік Гарді знімався у "Поттеріані". Його персонаж Корнеліус Фадж – один із головних антагоністів, що до останнього не вірить у повернення Волдеморта.

3 серпня 2017 року Гарді помер у будинку для літніх акторів. Йому був 91 рік.

Роджер Ллойд-Пак (чиновник міністерства)

Роджер Ллойд-Пак у ролі чиновника Міністерства магії Imdb

Англійський актор Роджер Ллойд-Пак зіграв чиновника Міністерства магії Бартеміуса Крауча-старшого у фільмі "Гаррі Поттер і Келих Вогню".

Актор також був відомий за ролями у британських ситкомах "Тільки дурні та коні", "Вікарій Діблі" та "Доктор Хто". Загалом його фільмографія налічує 118 картин.

Ллойд-Пак помер від раку підшлункової залози у віці 69 років 15 січня 2014 року.

Пол Ріттер (Елдред Ворпл)

Пол Ріттер Warner Bros.

Пол Ріттер отримав у фільмі "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц" роль Елдреда Ворпла – письменника-чарівника, який вивчав вампірів і запропонував Гаррі написати його біографію.

Пол народився 20 грудня 1966 року в англійському Грейвседі та вчився у Коледжі Святого Іоанна. Справжнє ім’я актора – Саймон Пол Адамс, а Ріттер – це псевдонім, який він взяв під час роботи у німецькому театрі.

У фільмографії актора є багато стрічок. Цікаво, що він виконав одну з головних ролей у серіалі "Чорнобиль" від HBO 2019 року, зігравши Анатолія Дятлова.

5 квітня 2021 року він помер у віці 54 років від пухлини мозку. Останньою роботою Ріттера стала роль у фільмі "Операція "Фарш", який вийшов посмертно і був присвячений пам'яті актора.

Роберт Нокс (Маркус Белбі)

Роберт Нокс у ролі Маркуса Warner Bros.

У франшизі про Гаррі Поттера Роберт Нокс виконав роль Маркуса Белбі – одного з учнів, з яким Гаррі знайомиться після того, як його запрошують до "Слизоклубу" Горація Слизорога.

Актор народився 21 серпня 1989 року в Кенті та встиг зіграти лише у двох фільмах і трьох телевізійних шоу. У віці 18 років він трагічно загинув від ножового поранення, намагаючись захистити свого молодшого брата в бійці.

Фільм "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц", у якому знявся Нокс, вийшов вже після його смерті. Його вирішили присвятити пам’яті актора.

Також на честь Роберта заснували фонд, що допомагає оплачувати навчання молодих митців.

Теренс Бейлер (привид Кривавого Барона)

Теренс Бейлер у ролі Кривавого Барона Колаж: Muggle net

Теренс Бейлер – актор, який народився 24 січня 1930 року в Новій Зеландії та здобув освіту в Королівській академії драматичного мистецтва.

Актор дебютував у новозеландському фільмі "Зламаний бар'єр" (1952), а надалі реалізовував себе в Англії, тісно спілкувався з комедійним гуртом "Монті Пайтон".

У фільмі "Гаррі Поттер і Філософський Камінь" 2001 року Бейлер зіграв Кривавого Барона – одного з привидів Гоґвортса.

За каноном, Кривавий Барон народився у дворянській родині в Х столітті і був одним з перших учнів Гоґвортса на факультеті Слизерин.

Виконавець його ролі Теренс Бейлер помер 2 серпня 2016 року у віці 86 років.

Дейв Леджено (перевертень Фенрір Грейбек)

Дейв Леджено у ролі Фенріра Грейбека wizarding world

Дейв Леджено народився 12 жовтня 1963 року в Марілебоні. Окрім акторства, чоловік займався боксом і змішаними бойовими мистецтвами.

Актор зіграв перевертня Фенріра Грейбека у фільмі "Гаррі Поттер і напівкровний принц" та двох частинах "Гаррі Поттер і смертельні реліквії".

Чоловіка не стало 6 липня 2014 року, коли він загубився у поході в Долині Смерті. За даними BBC, це сталося через проблеми зі здоров'ям і спеку. Дейву було 50 років.

Тімоті Бейтсон (голос ельфа Крічера)

Ельф Крічер, якого озвучив Тімоті Warner Bros.

Тімоті Бейтсон народився в Лондоні 3 квітня 1946 року, навчався у школах Локерс Парк і Аппінгем. Згодом здобував освіту у Водхемському коледжі в Оксфорді, де почав грати в театрі.

У 1955 Тімоті зіграв у першій британській постановці за п'єсою "Чекаючи на Ґодо", а в 1957 році – знявся у серіалі ВВС "Пригоди Пітера Сімплі".

Актор з'явився у багатьох фільмах і телевізійних програмах. Останньою роботою стало озвучення домового ельфа Крічера у фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса". Цей ельф віддано служив лиходійській родині Блеків з найбільш чистокровної династії чарівників.

Тімоті Бейтсон, який озвучив Крічера, помер 15 вересня 2009 року на 83-му році життя.

Пітер Картрайт і Девід Райалл (Ельфіас Додж)

Пітер Картрайт і Девід Райол в одній і тій же самій ролі

Пітер Картрайт – британський актор, який народився в ПАР, дебютував у кіно в 1969 році та знявся у понад 50 картинах.

У фільмі "Гаррі Поттер і Орден Фенікса" актор зіграв Ельфіаса Доджа – члена Ордену Фенікса і близького друга Альбуса Дамблдора.

Пітер пішов з життя 15 листопада 2013 року на 78-му році життя.

Згодом його роль у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1" виконав актор Девід Райалл, який помер наступного року.

Хейзел Дуглас (історикиня магії)

Хейзел Дуглас IMDb

Хейзел Дуглас зіграла Батильду Беґшот у фільмі "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії: Частина 1".

Акторка народилася 2 листопада 1923 року у Лондоні та почала грати у кіно з 1950-х. Також вона служила в Королівському військово-морському флоті.

Попри велику кількість "ранніх ролей", більшість глядачів, напевно, пам'ятає Хейзел Дуглас за роллю Батильди Беґшот – авторки підручника з "Історії магії", за яким навчаються у Гоґвортсі.

Виконавиця ролі померла у віці 92 років 8 вересня 2016 року.

Альфред Берк (колишній директор)

Альфред Берк у ролі Армандо Діппета Daily Star

Альфред Берк народився в ірландській сім'ї у Лондоні 28 лютого 1918 року. Актор став найбільш відомим після ролі Френка Маркера у драматичному телесеріалі "Око громадськості", який транслювали з 1965-го по 1975 рік. Але і в "Поттеріані" для Берка знайшлося місце.

У фільмі "Гаррі Поттер і Таємна Кімната" Берк зіграв Армандо Діппета – чаклуна, який був директором школи Гоґвортс до Альбуса Дамблдора.

16 лютого 2011 року актор Альфред Берк помер. Йому було 92 роки.

Елізабет Спріггс ("Пишнотіла пані" на портреті)

Елізабет Джин Спріггс у ролі пані з портрета Harry Potter Wiki

Елізабет Спріггс – британська акторка і письменниця, володарка премії Лоуренса Олів'є та номінантка на премію BAFTA.

Елізабет народилася 18 вересня 1929 року в Бакстоні, навчалася в Королівському музичному коледжі, викладала ораторське мистецтво і драму в Ковентрі, грала у Королівській шекспірівській трупі.

В кіно Елізабет була найбільш відома за фільмами "Розум і почуття" (1995), "Гаррі Поттер і Філософський Камінь" (2001) та "Дорога до раю" (1997).

У фільмі про Поттера Елізабет зіграла "повнотілу" пані з портрета, повз який потрібно було пройти, щоб потрапити до вежі Ґрифіндору.

Акторка померла 2 липня 2008 року у віці 78 років.

Джиммі Ґарднер (водій Ерні)

Джиммі Гарднер у ролі водія

Джиммі Ґарднер – англійський актор та ветеран, який народився 24 серпня 1924 року у Ньюмаркеті.

Під час Другої світової війни він служив у Королівських повітряних силах, здійснив 30 бойових вильотів і навіть був нагороджений медаллю "За відмінні польоти". Окрім військових здобутків, Гарднер мав цікаву фільмографію.

А у фільмі "Гаррі Поттер і В'язень Азкабану" він зіграв епізодичну роль водія автобуса Ерні Пранга.

3 травня 2010 року Джиммі помер. Йому було 85 років.

Палички догори!