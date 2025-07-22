Французька організація позивається проти Росії за розграбування української культурної спадщини

Розбита вітрина в Херсонському обласному краєзнавчому музеї під час вторгнення Росії

Французька некомерційна організація "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" (За Україну, за їхню та нашу свободу!) звинувачує Росію у розграбуванні української культурної спадщини. Відповідний позов організація подала до Міжнародного кримінального суду 11 липня.

Про це повідомляє ArtNews.

У позові стверджують, що масове розграбування з початку вторгнення 2022 року було "сплановано на найвищому рівні російської держави". Французька організація вимагає видачі ордерів на арешт президента Росії Володимира Путіна та восьми високопоставлених російських чиновників, які брали в цьому участь.

"Ці дії можна класифікувати як воєнні злочини згідно з міжнародним правом. Під керівництвом Володимира Путіна, у реалізації цієї політики систематичного розграбування беруть участь високопосадовці Міністерства культури Росії, директори великих музеїв і навіть Сергій Наришкін, керівник російської зовнішньої розвідки", – написала група.

За даними ЮНЕСКО, з лютого 2022 року по червень 2025 року пошкоджено 501 культурну пам'ятку в Україні. Серед них 151 релігійний об'єкт, 262 будівлі, що мають історичне та/або мистецьке значення, 34 музеї, 33 пам'ятники, 18 бібліотек, один архів та дві археологічні пам'ятки.

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В організації заявили, що вторгнення Росії призвело до найбільшого розграбування культурної спадщини в Європі під час міжнародного збройного конфлікту з часів Другої світової війни.

За словами, координатора ініціативи "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" Крістіана Кастанья, юристи впевнені в роботі прокуратури МКС над цим позовом.

Крістіан зазначив, що ця робота зараз подібна до того, коли МКС працював над виданням двох ордерів на арешт Путіна через незаконне вивезення дітей.

Тоді Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ордери допомогли повернути майже 400 з понад 19 тисяч депортованих дітей.

У травні французька організація "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" створила петицію з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM) через порушення кодексу етики. Якщо ICOM не зробить цього, то французька організація подасть до суду.

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