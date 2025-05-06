Французька організація закликає позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв

Французька громадська організація "Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre!" (За Україну, за їхню та нашу свободу!) створила петицію з вимогами позбавити Росію членства у Міжнародній раді музеїв (ICOM).

У петиції вимагають терміново виключити Росію та співробітників російських музеїв, причетних до розграбування українських колекцій на окупованих територіях, з Міжнародної ради музеїв.

Відповідно до статті 7.2 Кодексу етики ICOM: "Музейна політика повинна враховувати міжнародне законодавство, яке служить стандартом для тлумачення кодексу етики ICOM".

У петиції наголошують, що членство установ та осіб, які знищують, розграбовують та фальсифікують культурну спадщину, порушує ці принципи. Як пише французька організація, багато національних комітетів вже закликали до цих виключення Росії з ІСОМ – поки що безрезультатно.

Україна працює над спробою виключити РФ з ICOM з 2022 року, надаючи інформацію Виконавчій Раді ІСОМ щодо неправомірних дій російських музейників, членів ІСОМ.

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У петиції наголошують, що основна мета РФ не просто знищити, але й привласнити та русифікувати українську спадщину. Спрямовані на це дії розпочалися ще у 2014 році в Криму, коли тисячі творів мистецтва передали з кримських музеїв до російських.

У 2016 році Третьяковська галерея прийняла велику виставку мариніста 19-го століття Івана Айвазовського. Зі 120 робіт, представлених на виставці, 38 взяли з кримських колекцій. Після цього великі європейські музеї продовжували співпрацювати з Третьяковським аж до повномасштабного вторгнення у 2022 році.

У липні 2024 року об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Херсонес демонтували та розграбували, а потім розмістили там "Музей Криму та Новоросії" – у якому через пропаганду виправдовують російську агресію.

З початку повномасштабного вторгнення на окупованих територіях посилилося мародерство. У Херсоні викрали понад 13 тисяч об’єктів з музею Олексія Шовкуненка та з Краєзнавчого музею. У Маріуполі російські військові захопили важливі роботи Аристарха Куїнджі та Івана Айвазовського. Колекція "Скіфське золото" з Мелітопольського музею місцевої історії просто зникла.

Наразі колекції 77 українських музеїв на окупованих територіях включені до Державного каталогу Музейного фонду Російської Федерації.

Ці дії залишаються порушеннями міжнародного права, зокрема Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року, підписаної Росією, підсумувала французька громадська організація у петиції.

"Застосування міжнародного права може одного дня принести справедливість і повернення викрадених культурних цінностей, але судові розгляди можуть тривати десятиліттями. Тим часом російські артдилери вже відновлюють зв’язки з колекціонерами на великих міжнародних ярмарках, зокрема в Маастрихті", – наголошують у петиції.

Станом на лютий 2025 року ЮНЕСКО задокументувала знищення або пошкодження 485 культурних об’єктів з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Серед них: 149 релігійних будівель, 249 історичних споруд, 33 пам’ятники (включаючи меморіали Голокосту), 18 бібліотек, 32 музеї та 2 археологічні пам’ятки.

Міжнародна рада музеїв — всесвітнє об'єднання музеїв та їх працівників для збереження, охорони та популяризації світової природничої і культурної спадщини, матеріальної та нематеріальної. Її створили у 1946 році в Парижі. ICOM об'єднує музеї більше 80-ти країн, де створені національні комітети.

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