Французького актора та любителя Путіна визнали винним у сексуальному насильстві

76-річного французького актора Жерара Депардьє визнали винним у сексуальному насильстві над двома жінками під час зйомок фільму у 2021 році. Його засудили до 18 місяці умовного терміну ув’язнення, повідомляє The Guardian.

Жерара Депардьє, якого не було в суді під час оголошення вироку, визнали винним у нападі на 54-річну художницю-постановницю та 34-річну асистентку режисера під час зйомок художнього фільму "Зелені віконниці" у Парижі у вересні 2021 року.

Справу у суді розглядали два місяці.

Художниця-постановиця розповіла, що на знімальному майданчик, коли вона шукала парасольки, актор ніби сказав, що засуне свою велику парасольку в неї. Після цього він схопив її за стегна притягнув до себе та почав торкатися її тіла. Працівниця додала, що він застосував до неї силу, вживав нецензурну лексику. Вона була змушена відтягувати його від себе.

"Ось тут я зрозуміла його силу, він дуже, дуже міцно мене тримав", – сказала жінка. "Я пам’ятаю його очі, я бачила це велике обличчя, червоні очі, дуже злі, дуже схвильовані. І він казав: "Ходімо, торкнися моєї великої парасольки" з божевільним поглядом. Я ніколи не бачила нічого подібного".

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Художниця-постановниця додала, що Депардьє забавляло, те наскільки зляканою вона була.

Подібний напад актор зробив і на асистентку режисера. Їй було доручено супроводжувати Депардьє з його гримерки на знімальний майданчик під час зйомок.

Вона розповіла суду, що перше сексуальне насильство сталося під час нічних зйомок у Парижі, коли вона опинилася наодинці з Депардьє в кінці короткої вулиці, де знаходилася його гримерка, коли вони йшли до знімального майданчика.

Другий напад стався пізніше на знімальному майданчику в паризькій квартирі, де Депардьє притиснув її до дверей і поклав обидві руки їй на груди. Попри її відмови, актор продовжував торкатися тіла асистентки.

Французький актор заперечував сексуальні домагання. Він заявив на суді, що медіа використали звинувачення проти нього, щоб зашкодити його репутації. Він також розкритикував рух #MeToo та жінок, які тримали плакати протесту біля концертного туру, в якому він перебував на момент висунення звинувачень.

Це не перший судовий позов проти актора. Зокрема, Депардьє перебуває під слідством у справі за звинуваченням у зґвалтуванні щодо акторки Шарлотти Арнольд у 2018 році.

Жерар Депардьє має громадянство Росії, у 2017 році український Мінкульт вніс актора у перелік людей, які загрожують нацбезпеці.

Депардьє також підозрюють в податковому шахрайстві та відмиванні грошей через податкове резидентство в Бельгії, яке тривало з 2013 року.

Депардьє, найбільша французька кінозірка, яка знялася у понад 200 фільмах і телесеріалах, є найвідомішою фігурою у французькій кіноіндустрії, засудженою за сексуальне насильство з часів руху #MeToo.





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