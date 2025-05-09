Не толеруйте насилля: актори Молодого театру зі сцени розповіли про домагання Білоуса

8 травня актори та акторки Молодого театру після завершення вистави "Небезпечні зв’язки", яку зрежисував директор закладу Андрій Білоус, звернулись зі сцени до глядачів. Вони розповіли про звинувачення у сексуальних домаганнях з боку Білоуса та закликали не толерувати харасмент.

"Ми хочемо довести до вашого відома, що художнього керівника цього театру і режисера цієї вистави звинувачують у сексуальному насиллі і у більш ніж десятирічних домаганнях до своїх студенток, акторок і працівниць Молодого театру. До поліції подано 4 заяви. Відкриті провадження за статтею 153 сексуальне насильство. Двоє з потерпілих були неповнолітніми на момент вчинення злочину", – проголосила одна з акторок театру.

Інша акторка додала, що поліція Шевченківського району не хотіла реєструвати кримінальні провадження, аж поки суд не зобов’язав це зробити.

"Прямо зараз ви подивилися виставу, яка наочно показує, що відбувається в театрі, де головний герой є Андрій Білоус. Прямо зараз у цій залі знаходяться три дівчини, які свідчать про сексуальне насильство з боку Андрія Білоуса. За нашою оцінкою, в нашому театрі більш ніж 80% працівниць віком до 40 років в тій чи іншій формі постраждали від сексуальних домагань з боку Білоуса. Попри це він досі продовжує обіймати посаду. У нас є підписана петиція про звільнення Білоуса і ми чекаємо від КМДА на її розгляд".

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Насамкінець промови вони закликали глядачів, акторів та митців говорити про цю проблему на свої сторінках, дізнаватися про справу з сексуальними домаганнями з боку Білоуса та допомогти їм довести цю справу до справедливого кінця.

Після цього трупа роздала глядачам листівки з інформацією про сексуальні домагання Білоуса.

Що відомо про звинувачення Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях

22 січня 2025 року студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила режисера, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Після цього Університет отримав ще чотири звернення щодо неетичної поведінки викладача, які передали до Національної поліції. На час розслідування Андрія Білоуса відсторонили від викладання. Сам режисер відмовився коментувати ці події.

Працівники Молодого театру, де Білоус працює директором, підтвердили випадки домагання та звернулися до Київської міської державної адміністрації з проханням відсторонити Андрія Білоуса від роботи. У КМДА заявили, що поки не мають для цього правових підстав.

Згодом активісти все ж домоглися відсторонення. Для цього громада вийшла на мирний протест під стіни Київської міської держадміністрації. Поки тривала акція, Національна поліція Києва повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявами про домагання викладача столичного університету. Джерела УП тоді підтвердили, що йдеться саме про Білоуса. Матеріали перевірки передали до Шевченківського управління поліції Києва.

У коментарі УП. Життя Білоус заявив: "Я відкритий до всіх перевірок у законному порядку, але не погоджуюсь із тим, що рішення ухвалюються не судом, а в соцмережах і на мітингах".

"Я повністю відкритий до розслідування та наполягаю, щоб усі звинувачення були перевірені відповідно до закону", – додав керівник Молодого театру.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко підписала окреме доручення, у якому директор Департаменту культури КМДА Сергій Анджияка мав створити комісію з перевірки інформації у спільному зверненні акторів.

Після проведення розслідування комісією і попри те, що вона рекомендувала розірват контракт з діючим директором, Андрія Білоуса повернули на посаду директора Молодого театру.

Утім театральна спільнота продовжує тиснути на київську владу та ще раз вийшла на мітинг з вимогами звільнити Білоуса.

Юристи, що відгукнулися на розголос від активістів тим часом підкреслювали, що Департамент культури уникає відповідальності і передає повноваження слідству та суду. Серед свідків насильства Білоуса нараховують 800 осіб, тому розслідування може тривати до вересня.

29 квітня, Вікторія Ромашко опублікувала переписку Андрія Білоуса з однієї зі студенток, якій на той момент було 17 років. У листуванні він надіслав дівчині фото свого статевого органа.

Згодом після цієї новини Суспільне оприлюднило рішення Міністерства освіти з наказом №641. У ньому Андрію Білоусу присудили ступінь доцента з акторського мистецтва та режисури Київського національного університету Карпенка-Карого.

"Рішення про присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника ухвалюють вчені ради.

Рішення вчених рад затверджує Атестаційна колегія МОН", – пояснили у Міністерстві освіти, пославшись на постанову Кабміну № 656 та Наказ МОН № 13.

Крім того, у міністерстві заявили, що не мають жодних документів, які могли б бути підставою для відхилення рішення про присвоєння наукових звань.

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