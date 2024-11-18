"Гладіатор II" за перший вікенд зібрав у прокаті 87 млн доларів

Стрічка "Гладіатор II" режисера Рідлі Скотта, що є сиквелом фільму 2000 року, за перший вікенд прокату зібрав 87 млн доларів касових зборів. Це результат показів у 63 країнах, в США продовження "Гладіатора" вийде наприкінці цього тижня.

Такий результат став найкращим міжнародним боксофісом серед фільмів з рейтингом R (фільми, що містять жорстокі сцени, оголеність, вживання наркотиків – УП.Культура) для Paramount Pictures. Крім того, це найкращий закордонний дебют для Рідлі Скотта, чиїми найкасовішими фільмами є "Марсіанин" (630 млн доларів у світовому прокаті), "Гладіатор" (465 млн доларів) та "Прометей" (403 млн доларів), пише Variety.

Найбільше квитків на сиквел "Гладіатора" було продано у Великій Британії – тут збори склали 11,4 млн доларів, Франції – 10,3 млн доларів, Іспанії – 5,6 млн доларів, Австралії – 5 млн доларів та Мексиці – 4,7 млн доларів. В Україні фільм вийшов у широкий прокат 14 листопада, втім поки що дистрибютор не надав інформації про касові збори.

В прокаті Північної Америки та Канади історичний епос про давній Рим з Полом Мескалем, Педро Паскалем та Дензелом Вашингтоном у головних ролях стартує в 22 листопада.

Про фільм "Гладіатор II"

"Гладіатор II" – продовження одного з найкасовіших фільмів 2000 року. Історична драма режисера Рідлі Скотта з Расселом Кроу, Хоакіном Феніксом, Конні Нільсен, Ральфом Меллером, Олівером Рідом (його остання роль) у головних ролях здобув п'ять "Оскарів".

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Сиквел, що вийшов через 24 роки після прем'єри оригінальної стрічки, показує події, що розгортаються через два десятиліття після першого "Гладіатора". За сюжетом, онук Марка Аврелія Луцій, який кілька років тому став свідком вбивства свого батька від рук дядька, змушений повернутися в Колізей. Борючись за власне виживання, він включається в боротьбу проти імператорів-тиранів, які тепер керують Римом.

Головні ролі у "Гладіаторі II" зіграли Пол Мескаль ("Всі ми незнайомці", "Після сонця", "Нормальні люди") Педро Паскаль ("Останні з нас", "Нарко", "Гра престолів") Дензел Вашингтон ("Тренувальний день", "Праведник", "Гангстер").

Бюджет сиквела "Гладіатора" становить понад 250 млн доларів. Ще 100 млн доларів компанія Paramount витратила на маркетинг стрічки.