Горор "Конотопська відьма" вийде в кінопрокат влітку

Команда українського горору "Конотопська відьма" оголосила дату майбутньої прем'єри. Стрічку можна буде подивитися в кінотеатрах з 22 серпня.

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Це перший фільм з майбутньої лінійки жахів, що створює Film.UA. У центрі цих горорів будуть героїні з української міфології. "Конотопська відьма" розповідає історію помсти прадавньої відьми з Конотопу російським окупантам, що вбили коханого.

Кадр з фільму "Конотопська відьма"

Режисером-постановником фільму виступив Андрій Колесник. Сценарій створив Ярослав Войцешек, відомий роботою над мультфільмом "Мавка. Лісова пісня".

За сюжетом стрічки, прадавня відьма з Конотопу закохується у звичайного хлопця та зрікається відьомських сил. Після того, як російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися та повертає свої сили. Відьма завдає мученицької смерті загону окупантів, але не зупиняється на цьому й йде далі шляхом розплати.

Кадр з фільму "Конотопська відьма"

Як розповідають творці фільму, ідея зняти таке кіно виникла у них після відео з Конотопу, знятого на початку повномасштабного вторгнення. Тоді російські окупанти зайшли в місто на Сумщині, а жительки міста почали поливати загарбників прокльонами.

Відьма завдає мученицької смерті загону окупантів

"Центральний образ у фільмі – відьми – універсальний та близький, адже кожна українка має потужну внутрішню силу, здатну проявитися в моменти загрози. Персонаж, що прийшов до нас зі стародавніх міфів та легенд у сучасне життя, втілює єдине бажання всіх українців сьогодні – затято мститься кривдникам", – говорить генеральна продюсерка фільму Ірина Костюк.

Кадр з фільму "Конотопська відьма"

Зйомки почалися восени минулого року і тривали у Києві та біля міста в листопаді-грудні 2023 року. Тож на виробництво фільму пішло менше року.

Постер фільму "Конотопська відьма" Film.UA

Головні ролі у фільмі зіграли Тетяна Малкова, Тарас Цимбалюк, Павло Вишняков, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран, Ярослав Шахторін, Артем Сагітов, Сергій Сосновцев. Крім того, в одній зі сцен можна побачити акторів-військових: Назара Грабара, Олександра Печерицю, Володимира Ращука.