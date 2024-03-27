Всеукраїнський фестиваль-премія "Гра" оголосив довгий список номінантів

До міжнародного дня театру, 27 березня, фестиваль-премія "Гра" оприлюднив довгий список номінантів.

Експерти премії опрацювали 85 заявок від державних театрів, громадських організацій та приватних установ. На премію подавалися колективи з 18 міст країни, а вистави представляли 45 режисерів і 35 режисерок.

Всього до лонглиста цьогоріч обрали 35 кандидатів. На найбільшу кількість номінацій претендує режисер Максим Голенко, який створив вистави "Вороги. Історія любові", "Земля", "Карпатський вестерн" і "Зелені коридори". Очолюваний Голенком театр імені Заньковецької став лідером серед театрів та зібрав 3 номінації.

У 2023 році у "Грі" здобула перемогу вистава "Зерносховище" його авторства і стала найкращою драматичною виставою року.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Довгий список фестивалю-премії "Гра"

За найкращу драматичну виставу

"Візит" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)

"Вороги. Історія любові" (ГО "ЗАХІД-АРТ", Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

"Земля" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

"Мертві без поховання" (ГО "Франківський драмтеатр", Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

(ГО "Франківський драмтеатр", Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) "Піна днів" (ФОП Кравченко, "Дикий театр")

"Сон літної ночі" (Київський академічний драматичний театр на Подолі)

Виставу "Земля" поставив у Львові Давид Петросян. Руслан Литвин

За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)

"1900-й. Легенда про піаніста" (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька)

(Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька) "Довірливі розмови" (Український малий драматичний театр)

(Український малий драматичний театр) "Камінний господар" (Київський академічний театр на Печерську)

(Київський академічний театр на Печерську) "Клуб "Зневіра" (ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

(ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки) "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота")

(Київський академічний театр "Золоті ворота") "Мольєр. Анатомія" (Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса)

(Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса) "П’ять пісень Полісся" (Театр "ГаРмИдЕр" (ГО "Творче об’єднання "ГаРмИдЕр"))

(Театр "ГаРмИдЕр" (ГО "Творче об’єднання "ГаРмИдЕр")) "Соломія" (ГО "Центр крос-мистецьких комунікацій", Київський академічний театр на Печерську)

Кадр із вистави "Кортес" Театр "Золоті ворота"

За найкращу виставу для дітей

"Жираф Монс" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)

(Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва) "Івасик-Телесик" (Рівненський академічний обласний театр ляльок)

(Рівненський академічний обласний театр ляльок) "Скрудж. Різдвяна історія" (Рівненський обласний український музично-драматичний театр)

(Рівненський обласний український музично-драматичний театр) "Скрудж та Різдвяне диво" (Дніпровський академічний театр драми і комедії)

(Дніпровський академічний театр драми і комедії) "Тореадори з Васюківки" (Київський академічний театр юного глядача на Липках)

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

"Джереґеля. ВеснянОчки" (Перший академічний український театр для дітей та юнацтва)

(Перший академічний український театр для дітей та юнацтва) "Карпатський вестерн" (ГО "Фестивальний центр "Золотий Дюк", Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька) максим голенко

"Піноккія" (Культурно-мистецька фундація "DUSHA|UA", Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)

(Культурно-мистецька фундація "DUSHA|UA", Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва) "САД Божественних Пісень. Розмова птахів" (Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр "Слово і голос")

(Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр "Слово і голос") "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети)

У Театрі Василька показали "Карпатський вестерн". Театр імені Василька

За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

"Косачка" (ФОП Лопата Юлія Сергіївна)

"Люлі" (ФОП Водзянська Світлана Анатоліївна)

(ФОП Водзянська Світлана Анатоліївна) "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)

Пластична вистава "Косачка"

За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм

"Веселка на Салтівці" (Театр "Нафта")

"Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)

(Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка) "Сто перших слів" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)

"Веселка на Салтівці" Театр "Нафта"

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

"Борщ. Мій рецепт виживання" (ГО "Центр розвитку театру "Час Т"", Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького)

(ГО "Центр розвитку театру "Час Т"", Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького) "Величне століття. Веселе" (Чернівецький академічний обласний музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської)

(Чернівецький академічний обласний музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської) "Військовий концерт" (ФОП Гриценко О.О., Театр Драматургів)

(ФОП Гриценко О.О., Театр Драматургів) "Доця" (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)

(ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької) "Зелені коридори" (ГО "Асоціація розвитку культури та мистецтва", Київський академічний драматичний театр на Подолі)



Головні героїні вистави "Зелені коридори" разом перетинають кордон. Театру на Подолі

Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).