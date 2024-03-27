Всеукраїнський фестиваль-премія "Гра" оголосив довгий список номінантів
До міжнародного дня театру, 27 березня, фестиваль-премія "Гра" оприлюднив довгий список номінантів.
Експерти премії опрацювали 85 заявок від державних театрів, громадських організацій та приватних установ. На премію подавалися колективи з 18 міст країни, а вистави представляли 45 режисерів і 35 режисерок.
Всього до лонглиста цьогоріч обрали 35 кандидатів. На найбільшу кількість номінацій претендує режисер Максим Голенко, який створив вистави "Вороги. Історія любові", "Земля", "Карпатський вестерн" і "Зелені коридори". Очолюваний Голенком театр імені Заньковецької став лідером серед театрів та зібрав 3 номінації.
У 2023 році у "Грі" здобула перемогу вистава "Зерносховище" його авторства і стала найкращою драматичною виставою року.
Довгий список фестивалю-премії "Гра"
За найкращу драматичну виставу
- "Візит" (Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка)
- "Вороги. Історія любові" (ГО "ЗАХІД-АРТ", Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
- "Земля" (Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
- "Мертві без поховання" (ГО "Франківський драмтеатр", Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
- "Піна днів" (ФОП Кравченко, "Дикий театр")
- "Сон літної ночі" (Київський академічний драматичний театр на Подолі)
За найкращу камерну виставу (до 150 глядачів)
- "1900-й. Легенда про піаніста" (Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька)
- "Довірливі розмови" (Український малий драматичний театр)
- "Камінний господар" (Київський академічний театр на Печерську)
- "Клуб "Зневіра" (ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
- "Кортес" (Київський академічний театр "Золоті ворота")
- "Мольєр. Анатомія" (Львівський академічний молодіжний театр імені Леся Курбаса)
- "П’ять пісень Полісся" (Театр "ГаРмИдЕр" (ГО "Творче об’єднання "ГаРмИдЕр"))
- "Соломія" (ГО "Центр крос-мистецьких комунікацій", Київський академічний театр на Печерську)
За найкращу виставу для дітей
- "Жираф Монс" (Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва)
- "Івасик-Телесик" (Рівненський академічний обласний театр ляльок)
- "Скрудж. Різдвяна історія" (Рівненський обласний український музично-драматичний театр)
- "Скрудж та Різдвяне диво" (Дніпровський академічний театр драми і комедії)
- "Тореадори з Васюківки" (Київський академічний театр юного глядача на Липках)
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
- "Джереґеля. ВеснянОчки" (Перший академічний український театр для дітей та юнацтва)
- "Карпатський вестерн" (ГО "Фестивальний центр "Золотий Дюк", Одеський академічний музично-драматичний театр імені В. Василька) максим голенко
- "Піноккія" (Культурно-мистецька фундація "DUSHA|UA", Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва)
- "САД Божественних Пісень. Розмова птахів" (Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр "Слово і голос")
- "Тигролови" (Київський національний академічний театр оперети)
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
- "Косачка" (ФОП Лопата Юлія Сергіївна)
- "Люлі" (ФОП Водзянська Світлана Анатоліївна)
- "Тіні забутих предків" (Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької)
За найкращу виставу на перетині театральних жанрів, мистецького синтезу і перформативних форм
- "Веселка на Салтівці" (Театр "Нафта")
- "Дзяди" (Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка)
- "Сто перших слів" (Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки)
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- "Борщ. Мій рецепт виживання" (ГО "Центр розвитку театру "Час Т"", Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр імені М. Старицького)
- "Величне століття. Веселе" (Чернівецький академічний обласний музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської)
- "Військовий концерт" (ФОП Гриценко О.О., Театр Драматургів)
- "Доця" (ФОП Білиць Ігор Костянтинович, Національний академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької)
- "Зелені коридори" (ГО "Асоціація розвитку культури та мистецтва", Київський академічний драматичний театр на Подолі)
Фестиваль-премія ГРА (GRA — Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).