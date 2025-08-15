"Хартія Фест": у Києві відбудеться фестиваль на підтримку 13-ї бригади НГУ

Фестиваль відбудеться у Києві з 6 по 7 вересня

З 6 по 7 вересня у Києві відбудеться перший фестиваль "Хартія Фест" на підтримку військових. Усі кошти підуть на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія". Під час фестивалю учасники планують зібрати 20 мільйонів гривень.

Про це повідомила організаційна команда пресрелізом.

Разом з музичною програмою на фестивалі будуть лекції від Сергія Жадана та "Радіо Хартія".

"Ми хочемо вам розповісти про себе, про нашу бригаду, про наших бійців, сержантів та офіцерів, про наші принципи та переконання, про наше відчуття часу", – коментує військовослужбовець "Хартії" та креативний директор фестивалю Сергій Жадан.

Афіша фестивалю Надана організаторами

РЕКЛАМА:

На фестивалі виступатимуть: "Жадан і Собаки", "Курган & Agregat", "Skofka", "Latexfauna", "Alyona Alyona", "Марія Квітка", "Фактично самі" (ex Qarpa), "Хамерман знищує віруси", "Nazva", "Мертвий півень", "Туча".

Також команда фестивалю готує анонс секретного гостя на початок вересня. Точну локацію в Києві оголосять ближче до події.

Вхід на фестиваль за донат.

13-та бригада НГУ "Хартія" – пройшов шлях від добровольчого формування територіальної громади до бойової бригади та корпусу. Бригада брала участь в українському контрнаступі під Харковом навесні 2022-го року.

У березні 2023-го "Хартія" увійшла до лав Національної гвардії України, ставши основою 13-ї бригади оперативного призначення НГУ. Має бойовий досвід на Сватівському напрямку, у Серебрянському лісі та Бахмуті. У травні 2024 року "Хартія" зупинила повторний наступ РФ на Харків, зараз бригада захищає від росіян Харківську область.

Наприкінці серпня Фонд Сергія Жадана запускає новий літературний фестиваль у Харкові "Літературний ярмарок". У фокусі події - "ідентичність, пізнання себе та діалог часів".