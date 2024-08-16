Розслідування про підручники підсвітило проблеми Інституту модернізації освіти

Інститут модернізації змісту освіти від Міністерства освіти і науки України припинить затверджувати та закуповувати шкільні підручники. Після розслідування NGL.Media про видавництво навчальної літератури "Атлант" виявили, що орган є збитковим та працює неякісно. Йому на заміну прийде інша інституція.

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Лист з Державної аудиторської служби України УП.Культура надав народний депутат Роман Грищук. Установа проінспектувала роботу державних видавничих підприємств та ІМЗО.

В документі зауважили, що конкурс на виготовлення і придбання підручників між ІМЗО та видавництвом "Атлант" міг проходити без відкритих торгів. Цей процес відповідає вимогам законодавства про захист авторського права. Втім експерти виявили, що Інститут при МОН не виконує передбачених функцій.

"Водночас результати проведеного аудиту засвідчили, що відсутність належного контролю Міністерства та нормотворчої діяльності в частині процесу забезпечення підручниками здобувачів загальної середньої освіти негативно впливало на досягнення цілей і завдань, поставлених перед МОН України в цій частині", – пояснили в аудиторській службі.

Непрозорий конкурсний відбір, який проходив під контролем ІМЗО, неодноразово призводив до закупівлі підручників і посібників або у надмірній кількості, або в такій, що "не задовольняє реального попиту". Через це держава втратила 4 741 500 гривень доходів та неефективно використала 3 942 000 гривень бюджетних коштів.

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Також з бюджету використали 15 142 600 гривень на виправлення підручників з історичними неточностями, недоречним змістом та іншими вадами. Підхід до перевірки підручників в Держаудитслужбі назвали формальним, а самі підручники "низькорейтинговими".

Варто додати, що повні дані про витрати поліграфічних виробництв для держзамовлень лишаються закритими – більшість компаній є приватними і можуть не надавати звіти. А затверджені норми на використані матеріали діють з 1986 року. Їхню роботу не можуть контролювати Міністерство та ІМЗО, а також перевірити в Держаудитслужбі. Так, відомі аудиторам "необґрунтовані витрати бюджетних коштів" становили 31 335 700 гривень.

"Окремо, слід зазначити, що поліграфічні підприємства, які переважно є приватними структурами, у процесі проведення в них під час аудиту збору інформації не надали Держаудитслужбі підтвердних документів щодо документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків з видавництвами, фактичного використання (списання) матеріалів на друк, наявного у них типу обладнання тощо", – наголосили в установі.

Держаудитслужба рекомендувала МОН знайти способи оптимізувати витрати на друк підручників – зобов'язати видавництва та друкарні надавати документи, які підтверджують вартість їхніх послуг, під час переговорів про закупівлі. Але зараз Міністерство не впровадило ці пропозиції для закупівлі підручників без використання електронної системи закупівель. Це, на думку аудиторів, не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів.

Хто прийде на заміну ІМЗО

З 1 січня цього року шкільні підручники, які видаються коштом держави, мають проходити обов’язкову апробацію. Вона розпочнеться 2 вересня і має завершитися до початку конкурсного добору підручників.

Установа, яка керуватиме процесом – Український інститут розвитку освіти. Це рішення затвердило Міністерство освіти 13 серпня. Він замінить Інститут модернізації змісту освіти в дослідженні якості підручників. Також апробацію зможе проводити вебплатформа "Всеукраїнська школа онлайн".

Апробація шкільних підручників і посібників – це дослідження їхньої якості, яке відбуватиметься безпосередньо під час освітнього процесу. Вчителі, які зголосяться взяти в ній участь, використовуватимуть підручники в роботі та даватимуть зворотний звʼязок для їхнього поліпшення. Для цього педагоги повинні мати не менш ніж 3 роки стажу.

Школа сама визначає, які вчителі проводитимуть апробацію. Участь у ній повинна бути добровільною.

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Як просувається розслідування щодо "Атланта"

Журналісти видання NGL Media дослідили, що новостворене видавництво "Атлант" отримало понад 100 замовлень від державної наукової установи "Інститут модернізації освіти" при Міносвіти на загальну суму майже 180 мільйонів гривень. З них 83 угоди укладені впродовж останніх двох місяців, всі – без оголошення тендерів і за завищеною вартістю примірника.

Зокрема, 27 червня Інститут уклав угоду на видання майже 12 тис. підручників "Здоров’я, безпека та добробут" для шестикласників з особливими освітніми потребами вартістю 5,4 млн грн.

Друкувати усі ці наклади підручників має харківська ТОВ "ПЕТ" за 4,8 мільйона гривень, відповідно – по 455 гривень за один примірник. Журналісти видання звернулись до ТОВ "ПЕТ" з проханням надрукувати подібну книжку з аналогічними показниками. І друкарня висловила готовність видрукувати 12 тисяч примірників за 871,2 тисячі гривень. Це майже у п'ять разів дешевше, аніж закладені "Атлантом" 4,8 мільйона гривень.

Журналісти, провівши розрахунки усіх укладених угод і проконсультувавшись з експертами видавничої галузі порахували, що прибуток "Атланта" складатиме понад 10 мільйонів гривень

Засновниками і власниками "Атланта" є троє бізнесменів, які давно є конкурентами одне одному і освоїли ринок навчальної літератури і держзамовлень – Віктор Круглов (власник видавничої групи "Основа" і видавництва "Ранок"), Олег Фурман (видавництво "Генеза") та Олег Костенко (видавничий центр "Оріон").

Відреагували на розслідування й у Міністерстві освіти і науки України. Там пообіцяли провести службове розслідування щодо Інституту модернізації змісту освіти, який уклав "дорогі" угоди з видавництвом "Атлант" без тендерів.

"Міністерство освіти і науки України неухильно дотримується антикорупційних принципів, тому вдячні представникам медіа за те, що звернули увагу на можливі порушення. Обовʼязково повідомимо про результати службового розслідування", – заявили тоді у МОН.

Розслідування досі триває.

Якою була позиція видавництва

Раніше видавництво висловило свою позицію стосовно скандалу в листі до УП.Життя. Тоді представники установи заявили, що в розслідуванні журналісти "не врахували ситуації на ринку", що нібито вплинула на створення компанії, укладення договорів та цінову політику.

Власники трьох видавничих бізнесів – Круглов, Фурман та Костенко – об’єдналися, щоб відповідати новим вимогам Інституту модернізації змісту освіти. За словами співзасновника "Генези" та одного із власників "Атланту" Олега Фурмана, ІМЗО поставило умови для видавців – самостійно перекладати підручники на мови національних меншин, а також адаптувати видання для осіб з особливими потребами.

У відповідь на закиди про участь у корупційних схемах у видавництві зазначили, що вибір підручників, на які роблять державне замовлення, робить не Міністерство освіти і науки чи Інститут модернізації змісту освіти, а українські вчителі за результатами конкурсних відборів.

Також видавництво зауважило, що публічні закупівлі на період дії воєнного стану, не вимагають обов’язкового проведення тендерів. Що стосується підвищених цін, представники "Атланта" аргументували це терміновістю послуг, пріоритетністю замовлень у друкарнях та безпековою ситуацією.

За словами представників видавництва, реальна вартість підручника перевищує вартість, зазначену в договорі з НСЗУ. Усе ж "Атлант" погодилося поставити "найнижчу ціну" за один примірник.