Аппієву дорогу в Італії внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Стародавню Аппієву дорогу в Італії – одну з найстаріших, найважливіших із системи римських шляхів – додали до Списку всесвітньої спадщини Організації Об’єднаних Націй з питань освіти та культури (ЮНЕСКО).

Заявку, подану міністерством культури Італії, схвалили під час 46-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини, що проходить у Нью-Делі, столиці Індії.

Аппієва дорога стала 60-ю пам’яткою в Італії, яку внесли до спадщини ЮНЕСКО, пише ABC News.

Давньоримська Аппієва дорога протяжністю 800 кілометрів була побудована в 312 році до н. е і ознаменувала революцію у споруджені шляхів. Згодом вона стала найважливішою дорогою, яка з’єднувала Рим з південною частиною Апеннінського півострова.

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"Задумка дороги полягала у створенні стратегічного для військових завоювань просування на Схід і Малу Азію. Згодом Аппієва дорога дозволила містам, які вона з’єднувала, розвиватися та породжувати нові поселення, сприяючи сільськогосподарському виробництву та торгівлі", – зазначили на сайті ЮНЕСКО.

Водночас її використовували і за першопризначенням – у свій час Аппієва дорога забезпечувала легке та безпечне пересування римських легіонів за будь-який погодних умов.

Шлях складається з 22 частин, що спільно утворюють ансамбль інженерних споруд.

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"Ця дорога ілюструє передову технічну майстерність римських інженерів у будівництві доріг, цивільних інженерних проектів, інфраструктури та масштабних меліоративних робіт, а також величезну серію монументальних споруд, наприклад, тріумфальні арки, лазні, амфітеатри та базиліки, акведуки, канали, мости та громадські фонтани", – інформують в організації.

З XIX століття дорогу використовують як музей під відкритим небом, а також величезну зону відпочинку римлян та туристів, які залюбки відвідують місце для прогулянок пішки та велосипедом.

Уся територія має статус охоронюваного археологічного парку.

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