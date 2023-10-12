Оголосили переможців премії кінокритиків "Кіноколо 2023"

У четвер, 12 жовтня, стали відомі лауреати Шостої Національної премії кінокритиків "Кіноколо". Їх традиційно оголошують в перший день фестивалю Київський тиждень критики.

Читайте УП.Культура у Telegram

Другий рік поспіль вручення відбувалося в прямому ефірі телеканалу "Суспільне Культура". Перед оголошенням лауреатів "Кінокола 2023" ведучі вшанували представників кіноіндустрії та журналістів, які загинули на війні.

Реклама:

Одну з головних нагород вечора – Найкращий повнометражний ігровий фільм – здобула стрічка "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка. Це пострадянський нуар про розслідування вбивства міліціонера, яке розгортається за лічені місяці до скасування смертної кари в Україні.

Фото: Настя Телікова

Найкращим документальним фільмом назвали цьогорічного претендента від України на "Оскар" – фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова. Стрічка, основою якої стали відеоматеріали, зняті в обложеному росіянами місті, також здобула нагороду в категорії Відкриття року.

Антоніо Лукіча відзначили в номінації Найкращий режисер за фільм "Люксембург Люксембург". Комедійна драма про двох братів-близнюків, які вирушають на пошуки батька, стала лідером вечора за кількістю нагород – вона здобула перемогу в трьох категоріях.

Повний список переможців премії "Кіноколо 2023":

Найкращий повнометражний ігровий фільм

"Ля Палісіада", режисер Філіп Сотниченко

Реклама:

Кадр із фыльму "Ля Палісіада"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

"ГКЧП", режисер Аркадій Непиталюк

Кадр із фільму "ГКЧП"

Найкращий документальний фільм

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

Кадр із фільму "20 днів у Маріуполі"

Найкращий анімаційний фільм

"Маріуполь. Сто ночей", режисерка Софія Мельник

Кадр із фільму "Маріуполь. Сто ночей"

Відкриття року

"20 днів у Маріуполі", режисер Мстислав Чернов

Найкраща режисура

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Кадр із фільма "Люксембург, Люксембург"

Найкращий актор

Аміл Насіров ("Люксембург, Люксембург")

Аміл Насіров

Найкраща акторка

Карина Химчук ("Ти мене любиш?")

Карина Химчук

Найкращий сценарій фільму

Антоніо Лукіч ("Люксембург, Люксембург")

Антоніо Лукіч на зйомках фільму "Люксембург, Люксембург"

За досягнення

Довженко-Центр за лекторій "Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно"

Крім того, спеціальні відзнаки отримали нинішні захисники: журналіст і культурний оглядач, аеророзвідник Артур Корнієнко, кінокритик, автор УП Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінооглядач, лейтенант прикордонних військ у запасі Юрій Самусенко та кінокритик Антон Філатов.

Про премію "Кіноколо"

Національна премія кінокритиків "Кіноколо" заснована у 2018 році, вручається щороку. Відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків. Переможців визначає Комітет Національної премії кінокритиків. До його складу входять 57 кінокритиків та кінознавців, які є членами ФІПРЕССІ, та авторів, чиї тексти та аналітичні матеріали публікуються в українських ЗМІ.

У попередні роки найкращими фільмами "Кінокола" ставали "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Стоп-Земля" Катерини Горностай, "Атлантида" Валентина Васяновича, "Додому" Нарімана Алієва.