Кличко: Власники садиби Зеленських зобов’язані відновити її, підписано меморандум

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації та власники садиби Зеленських, яку 19 липня несанкціоновано знесли, підписали меморандум. Таким чином власники мають відновити будівлю до первісного вигляду.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Згідно з документом, власники будівлі зобов’язуються відновити її в тому вигляді, який вона мала. Крім того, співпрацювати з міською владою та громадськістю щодо створення проєкту відновлення, оформлення всіх необхідних за законом дозволів та документів, відкритості всього процесу відновлення садиби", – зазначив міський голова.

Нагадаємо, садибу Зеленських збудували у 1890 році. З 1911-го по 1915-ий тут проживала родина багатих міщан Зеленських.

19 липня 2024 року забудовники незаконно зруйнували будівлю після того, як до Міністерства культури та інформаційної політики і Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшли документи на будинок від громадських активістів.

ВІДЕО ДНЯ

З 2022 року вони добивалися того, щоб садибі присвоїли охоронний статус. Мінкульт лише після руйнування садиби визнав її такою, що відповідає критеріям пам’ятки архітектури. Однак до реєстру її ще не внесли.

23 липня одному із власників садиби Зеленських оголосили про підозру. Поліція вважає, що саме він міг дати вказівку на знесення будівлі.

Кличко заявив, що міська влада подасть позов до суду на забудовника та власників садиби.