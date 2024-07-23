Мінкультури визнало садибу Зеленських пам'яткою архітектури

ОНОВЛЕНО 23.07.2024 о 19:10

У вівторок, 23 липня, Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу Зеленських пам'яткою архітектури.

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Про це повідомила спільнота "Цегла" в своєму Telegram.

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Також там повідомили, що МКІП зобов'язав Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку пам'яток Києва.

Рішення членами Експертної ради було підтримано одноголосно.

ОНОВЛЕНО. У МКІП уточнили, що садибу визнали такою, що відповідає критеріям пам'ятки, але до реєстру поки що не внесли.

"Далі - крок за Департаментом охорони культурної спадщини КМДА. Після отримання відповідного наказу МКІП оперативно внесе багатостраждальний будинок до Реєстру", - повідомили УП. Культура в міністерстві.

Рішення членами Експертної ради МКІП було підтримано одноголосно Цегла / Telegram

Напередодні на позачерговому засіданні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА не підтримала надання садибі статусу пам'ятки місцевого значення. За надання охоронного статусу виступило лише 3 з 12 членів консультативної ради департаменту.

Як знищили садибу Зеленських

19 липня у Києві, за адресою вулиця Олександра Кониського, 22, невідомі за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок кінця XIX століття, відомий як садиба Зеленських. Садиба була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна, з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Активісти стверджують, що до руйнування причетна ТОВ "Тургенєв Білд", яка планує побудувати на цьому місці ЖК "Тургеневъ". За їхньою інформацією, демонтаж виконувала підрядна організація ТОВ "Сервіт".

Будинок зруйнували наступного дня після того, як до МКІП та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет доопрацьованої документації на будинок від ГО "Спадщина Київ". Загалом активісти намагалися добитися присвоєння будівлі охоронного статусу з грудня 2022 року, коли вперше подали документацію у Департамент охорони культурної спадщини. Але з того часу будівлю так і не внесли в реєстр, хоча кілька разів суд накладав на неї арешт.

Ввечері 19 липня до зруйнованої садиби прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці відкрили провадження за трьома статтями Кримінального кодексу: умисне знищення об'єктів культурної спадщини, самовільне будівництво та незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт. Також вилучили техніку, якою зносили будівлю.

Нищення садиби Зеленського, яку з усіх сил намагалися врятувати активісти, викликало велике обурення серед киян. Наступного дня після руйнування забудовником садиби, 20 липня, сотні людей зібралися на акцію протесту під стінами КМДА.

23 липня співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на знесення старовинного будинку, оголосили підозру. Напередодні він повідомив, що готовий відновити садибу в первісному вигляді.