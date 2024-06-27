Книжки з "Вітрини новинок" Книжкового Арсеналу передали пошкодженим бібліотекам
Книжки з ХІІ міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал доставили до пошкоджених російськими окупантами бібліотек. Це видання, що були представлені у "Вітрині новинок".
Зокрема, після завершення фестивалю близько 200 книжок передали до бібліотек Запоріжжя, Вільнянська, Нікополя, Новомиколаївки, Тернуватого, Барвінкового, а також Нововоронцовському центру культури і дозвілля та херсонській ініціативі "Книги в укритті".
Крім книжок з "Вітрини новинок", команда Українського ПЕН у межах програми "Незламні бібліотеки" доправила також книги від партнерських видавництв Ukrainer, Pabulum та Komubook, а також Book Aid International.
Тож пошкоджені та зруйновані бібліотеки прифронтових міст отримали книжки українською та англійською мовами.
Про проєкт "Вітрина новинок"
Починаючи з 2015 року Книжковий Арсенал спільно з медіаресурсом "Читомо" щорічно реалізує проєкт "Вітрина новинок". Він допомагає читачам відкривати найбільш актуальні книжкові новинки та підтримувати українських видавців.
На "Вітрині новинок" ХІІ-го Книжкового Арсеналу були представлені видання, що вийшли з червня 2023 до травня 2024 року. Велику частину серед них зайняли книжки на тему нинішньої війни.
Про Книжковий Арсенал
Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентували свої видання на виставці-ярмарку.
У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.
У 2022 році фестиваль було скасовано у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.
Книжковий Арсенал 2024 тривав 30 травня-2 червня. За цей час на першому поверсі Старого арсеналу свої стенди представили понад 100 українських видавництв та п'ять книгарень. Навіть в умовах війни кількість відвідувачів фестивалю виросла – з 28 тисяч у 2023 році до 35 тисяч у 2024-му.