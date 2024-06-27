Книжки з "Вітрини новинок" Книжкового Арсеналу передали пошкодженим бібліотекам

Книжки з ХІІ міжнародного фестивалю Книжковий Арсенал доставили до пошкоджених російськими окупантами бібліотек. Це видання, що були представлені у "Вітрині новинок".

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Зокрема, після завершення фестивалю близько 200 книжок передали до бібліотек Запоріжжя, Вільнянська, Нікополя, Новомиколаївки, Тернуватого, Барвінкового, а також Нововоронцовському центру культури і дозвілля та херсонській ініціативі "Книги в укритті".

Близько 200 книжок передали до бібліотек прифронтових міст PEN Ukraine

ВІДЕО ДНЯ

Команда Українського ПЕН доставила книжки адресатам PEN Ukraine

Пошкоджені бібліотеки прифронтових міст отримали книжки українською та англійською PEN Ukraine

Крім книжок з "Вітрини новинок", команда Українського ПЕН у межах програми "Незламні бібліотеки" доправила також книги від партнерських видавництв Ukrainer, Pabulum та Komubook, а також Book Aid International.

Тож пошкоджені та зруйновані бібліотеки прифронтових міст отримали книжки українською та англійською мовами.

Український ПЕН розвіз книжки бібліотекам PEN Ukraine

Поетка Катерина Калитко PEN Ukraine

Книги передали до бібліотек Запоріжжя, Нікополя, Новомиколаївки тощо PEN Ukraine

Про проєкт "Вітрина новинок"

Починаючи з 2015 року Книжковий Арсенал спільно з медіаресурсом "Читомо" щорічно реалізує проєкт "Вітрина новинок". Він допомагає читачам відкривати найбільш актуальні книжкові новинки та підтримувати українських видавців.

На "Вітрині новинок" ХІІ-го Книжкового Арсеналу були представлені видання, що вийшли з червня 2023 до травня 2024 року. Велику частину серед них зайняли книжки на тему нинішньої війни.

"Вітрина новинок" у 2024 році представила близько 200 книг Книжковий Арсенал

Про Книжковий Арсенал

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал – щорічний проєкт Мистецького арсеналу. Вперше відбувся у 2011 році. Відтоді гостями фестивалю стали майже пів тисячі відомих міжнародних авторів з понад пів сотні країн. Щороку близько 200 українських видавництв презентували свої видання на виставці-ярмарку.

У березні 2019 року Книжковий Арсенал визнали найкращим літературним фестивалем року на Лондонському книжковому ярмарку.

У 2022 році фестиваль було скасовано у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

Книжковий Арсенал 2024 тривав 30 травня-2 червня. За цей час на першому поверсі Старого арсеналу свої стенди представили понад 100 українських видавництв та п'ять книгарень. Навіть в умовах війни кількість відвідувачів фестивалю виросла – з 28 тисяч у 2023 році до 35 тисяч у 2024-му.