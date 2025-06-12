Депутати оглянули середньовічну пам'ятку на Поштовій після голодування музейної активістки

12 червня відбулася виїзна сесія Комітету гуманітарної та інформаційної політики щодо подальшої долі пам’ятки археології, якою опікується громадська організація "Музей однієї нації на поштовій Площі". Депутати приїхали після заклику співзасновниці організації Ольги Рутковської, яка голодувала задля привернення уваги на занепад середньовічної пам'ятки.

Комісія оглянула територію Поштового будинку та саму пам’ятку археології. Про це передає журналістка УП.Культура Дар’я Лобанок.

Зокрема у складі комісії були Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікації, Микола Потураєв, голова Комітету гуманітарної політики, Марина Соловйова, директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, представники церкви Різдва та інші.

Під час виїзної комісії домовилися про поновлення робочої групи з напрацювання розвитку музейної справи на пам’ятці археології, яка була створена у 2024 році. Також обговорили, що попередньо, наступна зустріч має відбутися наступної середи, 18 червня. На неї запрошені представники Музею на Поштовій, Київської міської державної адміністрації та Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Співзасновниця ГО Ольга Рутковська зазначила, що на прикладі цієї пам'ятки археології можна напрацювати інструментарій щодо розвитку музейної діяльності на території пам'ятки археології. Адже в Україні знаходиться понад 50 тисяч таких же пам'яток.

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На зустрічі також обговорювали стан Поштового будинку та що з ним робити. Представники церкви Різдва пропонували віддати його під опіку їм, а Марина Соловйова зазначила, що у мерії є кошти на реставрування будинку. У планах цей будиночок має стати музейним простором.

На виїзній комісії обговорили подальші кроки щодо розвитку пам'ятки археології Дар'я Лобанок

21 травня Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використання пам’яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ) за участі муніципальної охорони Києва заблокували входи до Поштового будинку, в якому зареєстрована громадська організація. Працівники КНМЦ поміняли замки в будинку та намагались перекрити проходи до пам’ятки археології – середньовічної частини міста, що її віднайшли в 2015 році.

ГО опікується нею з червня 2019 року. До цього часу жодна державна інституція не спромоглася створити музей на місці віднайдення залишків середньовічної вулиці.

Територія самого археологічного об’єкту площею орієнтовно 6000 квадратних метрів – це майже ціле підземне місто, зведене за часів Київської Русі. Саме тут під час розкопок у 2014-2016 роках археологи виявили залишки міського планування та діяльності порту, князівські печатки, монети, персні, дерев'яні палі, кулі та підвіски. З 22 лютого 2022 року тут намагається функціонувати Музей.

Після дій влади, співзасновниця ГО "Музей однієї нації на Поштовій" Ольга Рутковська оголосила про голодування. На 15 день вона потрапила до лікарні.

4 червня на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Рутковська звернулася до народних депутатів щодо тиску на організацію.

Голова Комітету Микола Потураєв пообіцяв погодити дату виїзної сесії комітету до Музею, де обговорять цю ситуацію.

9 червня засновники організації "Музей однієї нації на Поштовій" звернулися до Президента України Володимира Зеленського взяти під особистий патронат пам’ятку археології національного значення "Ділянку прибережного міського кварталу середньовічного Києва", яка зберігає рештки середньовічного порту.

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