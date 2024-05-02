Травень культурної людини: Жадан, Скрипка, багато Івасюка, опера про Каховську ГЕС, Даха Браха, Книжковий Арсенал та Docudays

Готуйте ваші календарі – УП.Культура несе вам список подій і прем’єр, які аж ніяк не можна пропускати цього травня. А заради деяких можна здійснити подорож до іншого міста.

В нашому топі на майданчиках від Харкова до Івано-Франківська те, що допоможе осмислити війну і нашу спільну історію. А також трішки ескапізму – для втечі від реальності у фантастичні мистецькі світи.

Серед іншого тут:

інтелектуальне свято від фестивалів Книжковий Арсенал та документального кіно про права людини Docudays UA ;

та документального кіно про права людини ; події і вистави з присвятою Володимиру Івасюку на честь 75 річниці з дня його народження;

на честь 75 річниці з дня його народження; "Будинок Слово" нарешті в кінотеатрах по всій країні;

нарешті в кінотеатрах по всій країні; авангардна опера про катастрофу Каховської ГЕС від формації Opera aperta ;

; Сергій Жадан збирає Палац Спорту, а Олег Скрипка – велику вечірку на честь свого 60-ліття.

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Виставки

Де і коли: Львів, Арт-центр Jam Factory, від 11 травня до 8 вересня

Кураторки Лізавета Герман і Марія Ланько, відомі своєю участю у Венеційській бієнале 2022 року та роботою у київській галереї Naked Room, представлять на львівській Фабриці Повидла великий проєкт про зміщення гендерних ролей у мистецтві. На виставці зібралась об’єднати художниць та художників з України, країн Східної Європи та Центральної Азії, створені у проміжку між 1950-ми та 2024 роком.

Дослідження розпочалося з історії життя української художниці Аліни Ламах, яка відома насамперед як дружина митця-монументаліста Валерія Ламах. Врешті, Лізавета і Марія замислились про витіснення ідентичності в мистецтві. Тож згодом проєкт розрісся і додав керамічні скульптури Ади Рибачук та Володимира Мельниченка, живопис Катерини Білокур і графіка Павла Макова, а також гобелени, рисунки, обʼєкти з текстилю та скла від художників та художниць з Киргизстану, Польщі, Румунії, Словаччини, Узбекистану та України.

Портрет жінки в інституції — Аліна Ламах із текстильною промисловістю, 2017, одноканальне кольорове HD відео, звук, 13'53'' Анна Даучікова

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Небачена сила

Де і коли: Київ, Український дім, 18 травня — 2 червня

Український дім не здає обертів й після успішної ретроспективи творів Алли Горської відкриває нову виставку. Цього разу куратори не аналізують минуле, а зосереджуються на сьогоденні — виставка "Небачена сила" розповідає про ненасильницький опір українців на тимчасово окупованих територіях. Адже багато українців та українок там, переживаючи паспортний терор, переслідування, стирання ідентичності, беззаконня, чинять опір ворогам.

З новин ми знаємо про громадський рух “Жовта стрічка”, що виник у квітні 2022 року в Херсоні, жіночий партизанський рух “Зла Мавка”, зорганізований у 2023-му в Мелітополі. Чули про "Бойові кримські чайки" та "Атеш", які надають тактичну інформацію українським Збройним силам. Це історії не пасивності, невизначеності та байдужості, а радше незламності населення, яке опинилось в ситуації прямої загрози від російського окупанта.

"Несучі конструкції" Олега Путрашика

Де і коли: Львів, Муніципальний мистецький центр, до 1 червня

Ужгородський художник Олег Путрашик представив серію скульптур, присвячених війні. Він працює на Закарпатті у майстерні мистецького об'єднання "ШПОР" та, крім мистецьких проєктів, виготовляє пічки (шпорики), невеликі протитанкові їжаки і прибори для розмінування розтяжок для українського війська.

Металеві скульптури митець ділить на два періоди, які створювались під час війни: спроби зрозуміти себе у період з 2014 по 2022 та визначення впливу російської культури від початку повномасштабного вторгнення. Як зазначили в мистецькому центрі, протягом всієї виставки проходитиме збір коштів для майстерні мистецького об'єднання "ШПОР" на створення окопних пічок для нашого війська.

"Червона кобила" Ольги Трегубової та Богдана Сокура

Де і коли: Київ, "Я Галерея", від 1 травня до 2 червня

Дует художників намагається зобразити війну та можливий апокаліпсис, під час якого пекельний вершник на червоній кобилі несе розруху та хаос. Роботи художників схожі між собою технічно і візуально, проте розповідають про різні переживання. Для Трегубової це християнська історія, яку вона знає ще з дитинства. Для Сокура – його життя на війні, тренування на полігонах і постійні втрати.

"Іноді я фотографую війну…" Максима Кривцова

Де і коли: Київ, простір PEN Ukraine, 7 травня

Відкриття фотовиставки військового, поета та фотографа Максима Кривцова організовує український PEN. У 2023 році організація внесла поетичну збірку "Вірші з бійниці" до переліку найкращих книг. А тепер відбудеться виставка фоторобіт, а також поетичні читання, щоб вшанувати пам’ять героя, який загинув у січні 2024 року.

Наживо поезію Максима Кривцова читатимуть акторка стрічок "Як там Катя?" і "Перевізниця" Анастасія Карпенко та кримськотатарський актор, режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Опера, театр, класична музика

Де і коли: Київ, МЦКМ "Жовтневий палац", 10 травня

Один із найочікуваніших музичних проєктів цього року від композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Постановка GAIA-24 від лабораторії сучасної опери Opera aperta розповідає про перемогу природи над світом людей, коли ті поступово його знищують. Опера присвячена підриву Каховської ГЕС - одного з найбільших злочинів росіян в Україні.

Минула опера Разумейка та Григоріва "Чорнобильдорф" зібрала низку міжнародних нагород, серед яких премія Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Пейзажі цієї вистави містили кадри з Каховського моря. В новій опері використали відеоматеріали, створені у жовтні 2023 року на південному та східному узбережжі острова Хортиця.

Репетиція перед прем'єрою Opera aperta

Де і коли: Київ, Театр на Подолі, 3 травня

"Тускульські бесіди" – п’єса американського режисера РІчарда Нельсона, яка в Сполучених штатах отримала резонанс і підтримувала його від прем’єри у 2008 році.

Тепер постановка перебирається на українські сцени.

Ця історія розпочалася у 46 році до н.е. в Стародавньому Римі. В той час саме правив Юлій Цезар, а його оточення – Брут, Кассій та Цицерон – саме готували змову проти нього. Сюжет розповідає про сумніви до свого державця, моральність вчинків імператора й відповідальність нації перед майбутнім своєї країни.

Де і коли: Харків, Арт-Сховище Культура, 10 травня

Це вистава одного з харківських театрів для харків’ян і про них. Як зазначили автори, герої сюжету не вигадані, а створені за прототипами реальних містян, які вже стали історичними постатями. Дія п’єси відбувається в один з днів літа 2022 року у Харкові. Хоча за сюжетом охоплюється час від квітня 1986 року по сьогодення.

Вистава "Полин моя солодка" створена за однойменною п’єсою українського актора та режисера, харків’янина Володимира Джури.

Дії вистави відбуваються в один з літніх днів 2022 року. Проте події пов'язані з історією 1986 року Станіслав Чепурко

Вистава "Червона рута"

Де і коли: Львів, театр Заньковецької, 11 травня

Якось драматургиня Наталка Ворожбит написала кіносценарій про Володимира Івасюка. Але режисер Максим Голенко не дав їй сховати текст "в стіл" і створив на його основі виставу у львівському Театрі Заньковецької.

Прем’єра "Червоної рути" присвячена 75-й Дню народження Івасюка, композитора і музиканта, автора знаменитого українського хіта.

Володимира Івасюкю ймовірно вбила радянська влада, коли йому було 30 років

Концерт "Червона рута"

Де і коли: Київ, Культурний кластер "Краків", 9 травня

Ще одна подія, у пам’ять до 75-го дня народження Володимира Івасюка. Увесь вечір музиканти присвятять виконанню його творів: "Червна рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Балада про дві скрипки" та багато іншого.

Де і коли: Львів, Львівський органний зал, 23 травня

Хор "Гомін" виконає ретро-хіти минулого століття, які на слуху в кожного дотепер. У хоровому аранжуванні під керівництвом диригента Вадима Яценка прозвучать пісні Володимира Івасюка та Анатолія Горчинського, треки, що запамʼяталися слухачам у виконанні Квітки Цісик та Назарія Яремчука та багато іншого.

Де і коли: Київ, Національний театр імені Лесі Українки, 18 травня

"Чи закінчується божевільня стінами лікарні? Чи може увесь світ з’їхав із глузду, коли докотився до пекла війни?..."

Вистава "Полковник і птахи" розповідає про жителів божевільні, яких лишили на призволяще через початок війни. В будівлі немає персоналу і жодних запасів ліків, їжі та речей. До такого світу потрапляє головна героїня, що тепер має зрозуміти "театр абсурду" навколо.

Режисером постановки став литовський режисер Андріюс Дарела. У 2022 році він створив "Виставу, яка не відбулася" про трагедію маріупольського театру й за це був номінований на національну театральну премію Литви "Золотий сценічний хрест".

Світ може бути божевільним і не обмежуватись спеціалізованими медичними закладами Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 30 травня

"Коли твій улюблений автор – Курт Воннеґут ( і його книжка "Колиска для кішки" – якшо шо), а ще – Орвелл і на додачу – уже 1507-й день у тебе триває депресія, бо розумієш: ядерна зима – це мегасерйозно… то це ще не кінець світу".

Це вистава, постановкою якої займались двоє акторів Франківського драмтеатру – Іван Бліндар, вже відомий за роль Кузьми Скрябіна у стрічці "Я, Побєда і Берлін" та Ірина Онищук, режисерка і викладачка. Вони й виконали головні ролі.

Події розгортаються у бункері після ядерного вибуху, де, виявляється, є працюючий телефон. По той бік слухавки сидить жива людина і так само про щось мріє, має надію на те, що може стати краще.

У виставі провідною темою є пошук надії. Навіть якщо ти в атомному бункері. Людмила Поклад

Кіно та фестивалі

"Тісто"

Дата початку прокату: 2 травня

Документальний фільм "Тісто" створив режисер Дмитро Кочнев, досліджуючи українські кулінарні традиції. Ведучі проєкту Ольга Мартиновська і Володимир Ярославський спілкуються з кухарями, пекарями, рестораторами та людьми, що захоплюються українською гастрономією та її історією. Разом вони спілкуються про "філософію хліба", а також діляться автентичними рецептами.

"Будинок Слово. Нескінчений роман"

Дата початку прокату: 9 травня

Фільм "Будинок "Слово": Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка розповідає про мешканців харківського кооперативного будинку, знаменитих українських літераторів, що стали жертвами радянського терору. Письменників збирають під дахом одного помешкання та намагаються змусити працювати на благо “влади рад”. Незгода митців співпрацювати перетворює фальшивий комуністичний рай на репресії, розстріли, переслідування.

Стрічка була знята ще до повномасштабного вторгнення за матеріалами документального фільму про “Розстріляне відродження”, яке Томенко випустив у 2017 році. Ось нарешті художня картина дійде до глядача в кінотеатрах по всій Україні. Співавторкою сценарію стала поетеса Любов Якимчук. Музику до фільму створила композиторка Алла Загайкевич.

"Ти мене любиш?"

Дата початку прокату: 30 травня

На екранах знову буремні 90-ті, тепер у виконанні режисерки Тоні Ноябрьової. На відміну від квітневого хіта кінотеатрів “Я і Фелікс” від Ірини Цілик, головна героїня тут – підлітка Кіра. Вона вчиться на акторку та мріє зніматися в кіно. В цей час вона переживає розлучення батьків та стикається із викликами дорослішання. Змін зазнає і країна: саме в цей час розвалюється СРСР, відбувається становлення Незалежної України.

Світова прем’єра стрічки “Ти мене любиш?” відбулась на 73-му Берлінському кінофестивалі у 2023 році.

Фестиваль документального кіно про права людини Docudays

Де і коли: Київ, 31 травня – 9 червня

В кінці травня розпочнеться найбільший в Україні міжнародний фестиваль документалістики. На цю подію приїздять режисери з усього світу, а сам Docudays UA після закінчення основної програми розпочинає покази найкращих стрічок на Мандрівному фестивалі по Україні.

На піку інтересу до документалістики в Україні, Docudays підготував велику програму. Ексклюзивно для читачів УП.Культура, команда фестивалю розкриває її деталі: “Тема цьогорічного фестивалю: "Десять років триденної війни, яка триває три сторіччя". На 21-ому Docudays UA ми будемо говорити про історичну памʼять, її збереження, значення у формуванні відчуття відповідальності за наш вибір. Ми також будемо говорити про те, що таке архітектура безпеки і що потрібно, щоб західні лідери нарешті втілили дієву систему захисту України і країн Західної Європи і решти світу від російської агресії. Будемо говорити про покарання воєнних злочинців, а також відповідальність тих, хто ховається за словом «мир» та уникає слова "справедливість".

Як завжди, ми і в наших правозахисних подіях і у формуванні програми шукали найбільш актуальні і цікаві теми для наших відвідувачів. Головна тематична програма складатиметься з 6 фільмів. Ми склали її таким чином, щоб поєднати і вже знані фільми, відзначені на Берлінале та інших шанованих кінофестивалях, і "нові імена" – українських документалістів, які ми відкриємо для вас вже в найближчі дні.

Зовсім скоро Фестиваль Docudays оголосить повну програму.

Книжковий арсенал

Де і коли: Київ, Мистецький арсенал, 30 травня – 2 червня

“Життя на межі” – довкола такої теми вже 12-й за рахунком Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” збере разом 100 видавництв, 5 книгарень та проведе понад 160 подій.

Розробники теми літературознавиця Тетяна Огаркова та філософ і президент українського ПЕН Володимир Єрмоленко пропонують разом міркувати про метафоричну межу між добром і злом, про реальних людей, хто живе на межі і тримає лінію фронту, не даючи реальному злу розростатись.

В гостях Книжкового Арсеналу цьогоріч – Літературний фестиваль “П’ятий Харків”, Харківський літературний музей та ПЕН-Україна.

Концерти

Концерт Сергія Жадана в Палаці спорту

Де і коли: Київ, Палац спорту, 25 травня

На великій сцені Сергій Жадан презентує свою найбільшу збірку віршів, у якій зібрана майже вся його творчість. Організатори переконані, що нині вітчизняна поезія має свого читача, а тому місця підготували для 8 тисяч слухачів.

Зустріч буде некомерційною, тому всі гроші з поетичного вечора передадуть на потреби Сил Оборони.

60-річчя Олега Скрипки. Великий ювілейний концерт

Де і коли: Київ, Stereo Plaza, 25 травня

Цьогоріч легенді українського року виповнюється 60 років, тому для шанувальників він підготував велику концертну програму. Разом з ним виступатиме Національний академічний оркестр народних інструментів України, а відомі пісні зазвучать у нових аранжуваннях.

20 років гурту DakhaBraha

Де і коли: тур містами України

З нагоди 20-річчя етногурт DakhaBraha повертається із міжнародного турне і влаштовує великий тур українськими містами. Серед них: Львів, Луцьк, Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Вінниця, Дніпро, Одеса та Київ. Кожен з 9 концертів буде благодійним, кошти з них задонатять благодійному фонду "Птахи" Тати Кеплер.

"Ми гратимемо для вас наші найкращі композиції, що були придумані за 20 років, і особливо приємно буде грати композиції, написані цього 2024-го року".