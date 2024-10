Пастки "російського авангарду". Відповідь на рецензію Financial Times щодо виставки "В оці бурі"

Більшовицький переворот в Росії 1917 року не є висхідною подією українського авангарду. З листом про це Тетяна Філевська – мистецтвознавиця та креативна директорка Українського Інституту – звернулась до Financial Times.

Він став її відповіддю на статтю видання, що була присвячена виставці українського авангарду "В оці бурі" в Королівській академії мистецтва у Лондоні. УП.Культура має можливість оприлюднити лист. Англійською ви можете знайти його на англомовній версії Української правди.

Пишу вам у зв'язку з оглядом "Яскраві утопії та гіркий провал на виставці українського модернізму в Королівській академії мистецтв" Джекі Вуллшлегер від 29 червня 2024 року.

Безумовно, чудово, що рецензія на українську виставку потрапила до FT. Це одна з небагатьох статей про культуру України в одному з провідних світових медіа. І це прагнення дізнатися більше і зрозуміти краще не може не вітатися і не цінуватися. Особливо враховуючи, що українська культура є однією з мішеней російської армії у їхній жорстокій війні (яка нещодавно була визнана ПАРЄ та ОБСЄ частиною агресії геноциду). Поширення інформації про неї – це підтримка відважного опору України.

Звичайно, завжди складно працювати з новою і відносно невідомою темою, якою є українська культура. І зрозуміло, що потрібно докласти багато зусиль, щоб усунути пастки і боротися зі стереотипами, нав'язаними москвоцентричним поглядом на регіон. Зокрема, і пастки російської інтерпретаціії історії на таких виставках, як "Революція: Російське мистецтво 1917–1932" в тій же Королівській академії.

Відкриття виставки "In the Eye of the Storm: Modernism in Ukraine, 1900-1930s".

Embassy of Ukraine to the UK