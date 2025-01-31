ТОП-10 подій лютого рекомендує УП.Культура

Вже рік УП.Культура щомісяця добирає для вас найкращі культурні події України. За цей час ми розповіли про 58 вистав, 18 фільмів, 17 фестивалів, 47 виставок та 26 концертів. Й маємо надію, ви скористалися нашими рекомендаціями :)

В лютому в нашому огляді події у Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську. Серед них: розповідь про екоцид від театру "Нафта", фестиваль короткої драми, вихід в прокат нового фільму Олега Сєнцова, перший біографічний балет про Лесю Українку в Жовтневому й багато іншого.

Вйо до планування!

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Театр

Де і коли: Київ, Театр драматургів, 7-9 лютого

Цей фестиваль просто створений для скептиків, які відмовляються бачити в Україні розмаїття і силу сучасної драматургії. Театр Драматургів запрошує глядачів на читання короткої драми. Як там пообіцяли, буде "свіженьке, розумне, креативне і актуальне", що можна побачити за складом і назвами вистав.

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Серед авторів: режисерка вистави про окупацію Маріуполя "Місто Марії" Євгенія Відіщєва, драматургиня та сценаристка художнього фільму "Як там Катя?" Юлія Гончар, режисер Олексо Гладушевський ("Зелені коридори") та багато інших.

"Леся" балет-біографія

Де і коли: Київ, Жовтневий палац, 2 лютого

Балет "Леся" створив український хореограф Артем Шошин. Він відомий, зокрема, своєю постановкою "Тіні забутих предків" у Львівські опері. Історію своєї улюбленої поетеси Шошин поклав на музику свого улюбленого композитора Франца Шуберта. І хоч це історія про реальне життя Лесі Українки, на сцені з'являться і вигадані герої Мавка, Русалка й Смерть.

Лібрето до вистави засноване на реальних подіях й доповнене символічними образами: перше кохання, дружба з Кобилянською, хвороба, навчання.

На сцені виступлять 26 артистів. Серед них як дебютанти, так і прима та прем'єр Національної опери України Наталія Мацак і Сергій Кривоконь.

Наталія Мацак "Леся" та Ілля Морозов "Смерть" vogue.ua

Очікувані прем'єри

Київський театр Франка саме готується до прем'єри шекспірівського "Макбета" у постановці Івана Уривського. У ній режисер працюватиме зі звичною командою: художником-постановником Дмитром Богомазовим та художницею по костюмах Тетяною Овсійчук.

“Макбет” це історія великої трансформації з благородного лицаря на тирана – узурпатора влади. Навіть найкращі люди не мають запобіжників проти руйнівного впливу влади необмеженої буквою закону. Історія знелюднення Макбета починається з перемоги, де славний благородний полководець під впливом навіювань демонічних сил робить крок у незворотність.", – розповідають в театрі.

Також очікуємо на виставу "Гедда Ґаблер" за мотивами п'єси Генріка Ібсена у київському Театрі на Подолі. Режисером постановки став Давид Петросян.

Театральний проєкт про екоцид

Де і коли: Харків, Театр "Нафта"

Володар театральних премій імені Курбаса і ГРА Театр "Нафта" задля свого нового проєкту відправився у відрядження на Ізюмщину, щоб дослідити життя людей під час окупації. Крім того, команда вивчає навмисну шкоду, причинену навколишньому середовищу: горіння лісів, замінування території, підрив Каховської ГЕС, тощо.

"Жодна розмова про наше життя не обходиться без війни. Ми хочемо розширити розуміння наслідків та справедливості, адже руйнування розповсюджуються на світ, більший за людину", – розповідають в театрі.

Над режисурою працює Ніна Хижна – авторка пластичної вистави про Розстріляне відродження ХАРТЕДЕ. До створенння текстової драматургії долучилась Любов Ільницька. Акторський склад включає Артема Вусика, Олену Баженову, Дениса Ломакіна. Над музикою працює композитор Нік Акорн.

Театр "Нафта" Театр "Нафта" Театр "Нафта" Театр "Нафта" Театр "Нафта"

Музика і фестивалі

Де і коли: Львів, Львівський органний зал, 28 лютого

На замовлення Львівського органного залу композитор Олександр Родін написав Симфонію. А виконуватиме її Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під орудою диригента й інтерпретатора сучасної музики Івана Остаповича.

"Музика Родіна – це завжди щира розмова зі слухачем, де кожна нота промовляє про важливе: про любов, надію, патріотизм, красу внутрнішнього та зовнішнього світу", – наголошує команда органного залу.

Де і коли: Львів, Львівська органна зала, 7 лютого

Хор "Гомін" під керівництвом диригента Вадима Яценка представить слухачам виступ партесного співу, що був притаманний українській музиці 17 століття. У новій програмі "Партеси" поруч зі вже знаними творами прозвучать й рідкісні партесні композиції.

"Партесний спів – це унікальне явище української музики XVII століття, багатогранні виміри якого нам ще слід відкрити для широкого загалу. Складне багатоголосне хорове письмо композиторів Миколи Дилецького, Германа Левицького та ще багатьох майстрів українського бароко захоплює своєю мистецькою досконалістю. У ньому раціоналізм та чіткість поєднуються із граничною емоційною відвертістю", – розповідають в органному залі.

Виставки

Жахливий кінець чи жахіття без кінця?

Де і коли: Київ, The Naked Room, з 31 січня й до 9 березня

У столичній галереї відбудеться персональна виставка мисткині Аліни Клейтман, як продовження серії "Нескінченне сяйво людського насилля". Усі роботи циклу стосуються початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а антагоністом постає "Брудний білий" – уособлення воєн і насильства.

У "Жахливому кінці..." основну роль відіграють скульптура та відеоарт – основні практики художниці. Глядач зможе зануритись у побут головного антагоніста, пройнятися різними емоціями, включно з відразою від побаченого:

"У представленому відео Брудний Білий пропонує власну інтерпретацію місця, яке точно варто побачити перед смертю – "Курорту "Жертва та Блазень". Його гості отримають незабутній досвід: комфортне проживання в просторому номері, щедро залитому денним світлом, прогулянки квітучим садом, частування витончених страв найкращих шефів планети, а також відпочинок у тонізуючій спа-зоні".

The Naked Room The Naked Room

Кіно

Під вулканом

У кіно з 13 лютого

Фільм розповідає про українську родину Коваленків, яка перебуває у відпустці на Тенеріфе. Тут вони дізнаються про початок повномасштабного вторгнення і фактично перетворюються з туристів на біженців, залишаючись на острові. Історія подається з погляду 16-річної доньки Софії.

Світова прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі в Торонто, а згодом фільм представляв Польщу у категорії "Найкращий міжнародний фільм" у відборі на премію "Оскар".

Реал

У кіно з 20 лютого

"Реал" – четвертий повнометражний фільм Олега Сенцова. Режисер називає свою нову роботу нетиповою, адже створена вона була випадково. Увесь запис вівся на тактичну камеру Сенцова, а події відбуваються під час евакуації військового підрозділу.

Бій, запис якого ліг в основу стрічки, Сенцов зняв улітку 2023 року, коли його БТР був уражений ворогом. Тоді він опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв'язку намагався організувати евакуацію з позиції під кодовою назвою "Реал".