Найкращі події січня. Рекомендує УП.Культура

Початок року обіцяє бути кінотеатральним, адже своїми прем'єрами тішать театри Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська та Харкова. Обіцяє свій театральний дебют і кінорежисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Нові українські фільми виходять у прокат, серед них претендент на "Оскар" від Польщі – "Під вулканом", претенд на "Оскар" від Словаччини "Фотофобія", документальні стрічки про міжнародний легіон ГУР "Одного літа в Україні" та про балет на льоду і колоніалізм "Фрагменти льоду".

На киян та любителів класичної музики чекає перший фестиваль Бориса Лятошинського, де крім творчості міркують про ідентичність підрадянської України і про пам'ять.

Запрошуємо вас почати рік з мистецтва!

ОНОВЛЕНО. Дистриб'ютор стрічки "Фотофобія" переніс показ на квітень 2025 року. Тож чекаємо на прем'єрні покази вже весною.

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Театр і музика

Liatoshynsky Space 2025

Де і коли: Національна філармонія України, Меморіальний кабінет-музей у будинку РОЛІТ, 3-26 січня

Головна мета фестивалю – показати цілісне сприйняття різноманітного композиторського доробку Бориса Лятошинського. Зі сцени столичної філармонії прозвучать Друга і Четверта симфонії, Український квінтет, Перша фортепіанна соната, Скрипкова соната, Слов’янський концерт та інші твори.

Зокрема 5 січня представлять Другу симфонію, написану композитором в евакуації під час окупації Києва нацистами. Симфонію радянська влада заборонила виконувати через "ознаки формалізму".

Також слухачам фестивалю пропонують дискусійну програму. 5 січня обговорюватимуть українську музику радянського періоду, а 26 січня поговорять про межі прийнятності російської культури у сучасному суспільстві.

Також 26 січня відбудеться екскурсія в кооперативі "РОбітників ЛІТератури", де проживав Лятошинський й багато інших дієвців культури.

Де і коли: Харків, Харківський державний театр Шевченка (Art Area ДК), 11 січня

Позначка 18+ у цій казковій історії є однією з фішок вистави. Команда театру обіцяє дорослу проблематику й гумор покладені на дитячу оповідь.

Сюжет розповідає про те, як Фея наділяє сина простої селянки – злого, дурногой негарного Цахеса – здібністю магічним чином причаровувати людей і робити на тому блискучі кар’єрні успіхи.

Втім чим все обернеться невідомо нікому.

Художником вистави став український фешн-дизайнер Костянтин Пономарьов, а режисером – Олександр Ковшун.

Для тих, хто досі має різдвяний настрій "Березіль" показує ще одну свою прем'єру – "Викрадення Джонні Дорсета".

Де і коли: Львів, театр Заньковецької, 11 січня

Театральний режисер Давид Петросян вперше ставить на сцені львівського театру Заньковецької цей хіт Едмона Ростана.

Переклад цієї постановки створив свого часу Максим Рильський та за більше ніж 100 років її ставитимуть тут вперше. Мелодрама, а в оригіналі героїчна комедія, розповідає про Сірано де Бержерака, який закоханий у дівчину Роксану. Втім вона не помічає його кохання й припадає до друга по службі головного героя – Крістіана.

Але Сірано не збирається здаватись й знаходить можливість говорити до дівчини від імені друга у приватних листах.

"Аж надто романтичним нам може видатися образ цей – в наш день сарказму й чорнушних жартів. Але й у кінці століття ХІХ Едмон Ростан дивився не на сучасників. Тому створив героя – на всі часи. Й нам сьогодні потрібна дуже його сила – йти до мети тернистими шляхами. Запалювати світ правдивими словами. Й не тратити сміливості відстоювати власну гідність", – розповідають у театрі.

А ще 21 січня покажуть театральний дебют Дмитра Сухолиткого-Собчука, режисера стрічки "Памфір" – "Дещо дивне сталося зі мною". Поки деталей постановки зовсім небагато, тому разом слідкуймо за розвитком цього сюжету.

Де і коли: Івано-Франківськ, Франківський драмтеатр, 15 січня

За основу постановки режисерка Ольга Семьошкіна взяла п’єсу Карела Чапека "Біла хвороба", створену у 1937. Адже історія циклічна й суспільство відгукується на проблеми, хоча й боїться приймати реальність.

У часи перед Другою світовою війною люди не хотіли вірити, що війна може увірватися в їхній дім. Головні герої вистави – гуманіст лікар Гален і владолюбний Маршал. Їх знищує безжалісний натовп, байдужий до ідей і цінностей.

"Форма постановки – імерсивна. Глядачі стають співучасниками дії, яка відбувається одночасно у кількох просторових площинах. Замість крісел – свобода пересування. Сценічна виразність базується на русі: dance, contemporary, пластичний театр і міміка передають емоції та ідеї", – розповідає команда вистави.

Де і коли: Одеса, Національний театр опери та балету, 17 січня

Одеська опера запустила новий проєкт під назвою "Вечір одноактових опер". Цього разу на сцені показуватимуть твори італійського класика Джакомо Пуччіні.

"Сестра Анджеліка" – твір про дівчину з заможної родини, яку відправляють до монастиря. Згодом вона дізнається, що її син помер від хвороби і хоче покінчити з життям. Увесь час вона розривається між горем і вірою.

Диригентами постановки виступили Ігор Чернецький та Хірофумі Йошіда, а режисером-постановником став італієць Карло Антоніо де Лючія.

Також в театрі опери та балету знову відкривається простір сховища. У ньому в січні покажуть виставу "В очікуванні".

Де і коли: Київ, Театр драми і комедії на лівому березі, 18-19 січня

Постановка французького режисера Флоріана Зеллера кочує тепер й на українську сцену. У центрі подій – Пʼєр, успішний адвокат, який починає своє щасливе життя з чистого аркушу, але позаду у нього непросте минуле. Головний герой тяжко переживав розлучення своїх батьків й тепер намагається зібрати усе докупи.

Цікавий факт від нас: стрічка має свою однойменну екранізацію "Син", головні ролі в якій виконали Г'ю Джекман і Лора Дерн. Це остання частина трилогії п'єс Зеллера, також існують "Мати" й "Батько". "Батько" теж має свій фільм з Ентоні Гопкінсом, що отримав "Оскар" за найкращу головну роль.

Виставки

Де і коли: Львів, музей Андрея Шептицького, до 2 березня 2025 року

Музей підготував ретроспективу робіт з художнього текстилю Михайла Біласа, львівського митця народно-ужиткового стилю. У радянській Україні він працював головним художником-модельєром будинків моделей у Львові, Харкові та Києві.

Організатори обіцяють показати гобелени, декоративні панно, вишивку, а ще його оригінальні аплікації, пастелі й акварелі. Поступово через ці образи розвивається й постать художника – епатажного, неординарного і водночас дуже самотнього.

"Родовід або поховані імена" від Павла Макова

Де і коли: Київ, The Naked Room, до 25 січня

Нову виставку команда галереї пропонує розглянути як частину циклу "Абракадабра", який Маков розпочав у 2018 році. Вже у 2025 році вийде його новий артбук з цими роботами.

Хоча образи Павла Макова перестають бути чорно-білими та геометричними, а на першому плані з'являються домашні квіти замість будинків, він все ще розмірковує про життя міста й людини.

Кіно

Фрагменти льоду

У кіно з 9 січня

Українсько-норвезький документальний фільм режисерки Марії Стоянової випускають з присвятою режисеру монтажу Віктору Ониську, який загинув у 2022 році під час російсько-української війни й не встиг закінчити роботу над стрічкою.

"Фрагменти льоду" змонтований з аматорських відео батька Марії Стоянової – фігуриста Українського ансамблю "Балет на льоду". Крім знятих батьком кадрів гастролей та родинних відео, режисерка доповнила стрічку архівними відео балету.

Фотофобія

У кіно з 16 січня

Фотофобія, або світлобоязнь, виникає в людини під час довгого перебування у темряві та підвмщеної чутливості ока до сонячного проміння. Документальний фільм виробництва Словаччини, Чехії та України розповідає про родину, що вимушена жити на станції харківського метро через війну. 12-річному хлопчику Нікі не дозволяють виходити назовні.

Режисерами стрічки стали Іван Остроховський і Павола Пекарчик.

Одного літа в Україні

У кіно з 30 січня

Кінооб'єднання "Вавилон'13" створило новий мілітарний документальний фільм. Це історія про бійців-добровольців Міжнародного легіону ГУР МО, підрозділу Ronin Team.

Стрічка відкриває війну в Україні для міжнародної авдиторії та пояснює, як бойові дії змінюють людей.

Автором ідеї та головним режисером виступив Володимир Тихий, режисерками стрічки також стали Анастасія та Ганна Тихі.

Музику до стрічки створив саксофоніст і перформер Андрій Бармалій.

Під вулканом

У кіно з 30 січня

Фільм розповідає про українську родину Коваленків, яка перебуває у відпустці на Тенеріфе. Тут вони дізнаються про початок повномасштабного вторгнення і фактично перетворюються з туристів на біженців, залишаючись на острові. Історія подається з погляду 16-річної доньки Софії.