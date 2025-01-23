Софії Київській та національним музеям треба надати статус критичної інфраструктури – міністр культури

Міністр культури Микола Точицький вважає, що національним пам'яткам, таким як Софія Київська, а також національним художнім музеям та Національному музею історії України варто надати статус об'єктів критичної інфраструктури.

Про це він розповів у проєкті "Карп'як на Суспільному".

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Проте міністр не бачить необхідності у тому, щоб очільник Міністерства культури та стратегічних комунікацій входив до Ради національної безпеки та оборони України.

Як зазначає Точицький, робота над присвоєнням статусу об'єктів критичної інфраструктури культурним інституціям ведеться разом з Віцепрем'єр-міністром з відновлення України. Але міністр скаржиться, що громадськість не усвідомлює, що культурні об'єкти є частиною національної безпеки:

"Ніхто не усвідомлює що це є основа формування будь-якої ідентичності... Ми над цим працюємо[над присвоєнням статусу критичної інфраструктури, – прим. УП] з моїм колегою Олексієм Кулебою. Ми говоримо про ці об'єкти не лише всередині країни з нашими урядовцями, а ставимо питання, щоби такі величезні пам'ятки архітектури стали основним об'єктом у реєстрі ЮНЕСКО. Софія або Лавра вже занесені. Це нам дасть можливість змусити ворога нести потім відповідальність".

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Міністр Точицький пояснив, що не має наміру входити до РНБОУ, щоб переконати колег з Уряду розглядати культуру як основу національної безпеки:

"Для того щоб реалізовувати те, що культура є основою національної безпеки, не обов'язково міністру культури бути у складі[РНБОУ, – прим. УП]. І це не моя компетенція, адже подібні речі вирішує військово-політичне керівництво України. Однак важливо щоб ми дійсно це прийняли [розгляд культури як складвої нацбезпеки, – прим. УП] на законодавчому рівні, а не лише на рівні стратегії", – пояснив очільник МКСК.

У цій же розмові міністр культури також розповів, що МКСК планує будувати спеціальні сховища для евакуйованих з прифронтових і загрожених територій культурних цінностей: картин, археологічних об'єктів тощо.