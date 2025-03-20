"Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?": Ліна Костенко зачитала свої вірші на святкуванні ювілею

19 березня українській поетесі, громадській діячці та дисидентці Ліні Костенко виповнилося 95 років. Під час святкування вона зачитала два вірші.

Відео з дня народження Ліни Костенко опублікував Іван Малкович, засновник видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

"Вчора, 19.03.2025, перед приходом гостей я попросив Ліну Костенко прочитати два вірші", – підписав він свою публікацію.

Поетеса зачитала два власних вірші з аркуша: "Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?" та "Ти знов прийшла, моя печальна музо".

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Раніше Іван Малкович казав, що Ліна Костенко спілкується зі світом за допомогою інтернету та й досі без окулярів. На її робочому столі лежать кілька "майже закінчених різножанрових книжок. Фактично готова книжка її нових поезій – Ліна Василівна обіцяє здати її в травні…".

До ювілею також у Києві в Будинку кіно відбулася презентація перевидання її роману у віршах "Берестечко". Цей роман Ліна Костенко писала майже 30 років.

Вітаючи поетесу з днем народження, Радіо "Хартія" анонсувало три серії інтерв’ю Сергія Жадана з Ліною Костенко, у якому "Ліна Василівна говорить про минуле і сьогодення, про війну і пам‘ять, про близьких і далеких".

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