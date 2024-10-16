За тиждень мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у Великій Британії

В соцмережах книгу вже помітили у різних неочевидних місцях. Справа знаходиться пародія на нові мемуари Джонсона

Книга "Unleashed" ("Розв'язаний" або ж "Вивільнений") авторства колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона розійшлася накладом 42 528 примірників після початку продажів 10 жовтня.

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Про це повідомило видання The Guardian.

Мемуари охоплюють періоди на посадах мера Лондона, міністра закордонних справ і прем'єр-міністра Джонсона. Також у тексті розповідається про Covid, Brexit і вибори 2019 року, а також інші важливі для Британії політичні події.

Втім, серед британців лише чверть довіряє викладеним у мемуарах фактам. Про це свідчить соціологічне опитування YouGov.

"Ми раді бачити Unleashed Бориса Джонсона як бестселер №1 цього тижня. Борис – письменник до мозку кісток, а його книга – це захоплююча і беззаперечна розповідь про останні бурхливі роки", – написали у видавництві HarperCollins.

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Борису Джонсону вдалося обійти декого з британських посадовців у продажах власних книжок, особливо серед міністрів. Видання колишнього премʼєр-міністра Девіда Кемерона "Для довідки" у 2019 році продали накладом у 20,7 тисяч примірників. На початку 2024 року книгу "Десять років на порятунок Заходу" Ліз Трасс, що пробула на посаді премʼєрки лише місяць, за перший тиждень продали у кількості 2,2 тисячі примірників.

Втім, Unleashed не змогла перевершити рекорд Маргарет Тетчер. Її мемуари "Роки на Даунінг-стріт", написані у 1993 році, розійшлися накладом у 120 тисяч примірників навіть без анонсу про початок продажів.

Як мемуари Джонсона перетворились на меми

Того ж дня, разом з прем'єрою книги Бориса Джонсона на ринок Великої Британії вийшло пародійне видання Unhinged ("Несповна розуму") авторства політичного оглядача Times Ієна Мартіна. Обкладинка натхненна оригінальною книжкою колишнього прем'єр-міністра, тож часто видання почали ставити поряд.

Видавництво Bloomsbury, що опублікувало пародію, рекламує його як "чудовий різдвяний подарунок для егоїста" та книгу, "що вчить перебудовувати реальність, використовуючи різноманітні егоцентричні техніки".

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В соцмережах з'явилися фотографії, на яких примірники мемуарів у магазинах стоять поруч з такими книгами британських та американських авторів, як "Ідіот" Еліфа Батумана, "В оточенні брехунів і в оточенні ідіотів" Томаса Еріксона, "Психологія дурості" Жана-Франсуа Марміона, "Як вони зламали Британію" Джеймса О'Брайена і "Коротка історія світу в 50-ти брехнях" Наташі Тідд.

На інших фотографіях із соціальних мереж видно, що книгу виставляють поруч із туалетним папером і котячим наповнювачем у супермаркетах і часто кладуть у відділ художньої літератури.