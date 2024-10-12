Лауреатка Нобелівської премії з літератури відмовилася від пресконференції: до чого тут Україна

Цьогорічна лауреатка Нобелівської премії з літератури, південнокорейська письменниця Хан Канг відмовилася від пресконференції.

Жінка пояснила відмову у святкуванні нагородження російсько-українською та ізраїльско-палестинськими війнами, що досі тривають.

Про це інформує TheKoreaTimes із посиланням на повідомлення батька нобелівської лауреатки Хан Син Вона під час пресконференції, на якій Хан Канг не зв’явилася.

"[Хан Канг] сказала мені: "Як ми можемо влаштовувати святкування чи пресконференції, беручи до уваги посилення воєн та загибелі людей?" – поділився він.

Чоловік розповів, що 10 жовтня, після оголошення Нобелівської премії з літератури, він поговорив з донькою і порадив їй обрати видавництво, де проведуть пресконференцію з нагоди нагородження.

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За словами Хан Син Вона, його донька спершу погодилася, але зрештою змінила свою думку.

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"Її перспектива змістилася від письменниці, яка живе в Кореї, до глобальної (письменницької) свідомості. Однак я не міг позбутися відчуття, що я – батько лауреатки, тому я все ж організував цю пресконференцію", – пояснив чоловік.

Крім того, Хан Канг відмовилася влаштовувати святковий бенкет для місцевих з приводу свого письменницького досягнення.

"Вона сказала: "Будь ласка, не святкуй, будучи свідком цих трагічних подій. Шведська академія дала мені цю нагороду не для того, щоб ми насолоджувалися, а для того, щоб зберігати ясний розум". Почувши це, я був глибоко стурбований", – згадує слова доньки Хан Син Вон.

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Нагадаємо, південнокорейська авторка Хан Канг здобула Нобелівську премію з літератури, про що оголосили на церемонії в Стокгольмі (Швеція) 10 жовтня 2024 року.

Тоді Нобелівський комітет зазначив, що письменницю нагородили за "її сильну поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя".

Раніше письменниця здобула міжнародну славу завдяки роману 2015 року "Вегетаріанка". За цю роботу Хан Канг удостоїли Букерівської премії.