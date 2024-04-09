"Ми, наші улюбленці та війна" зібрав рекордні 2,3 мільйона гривень за перший вікенд

Документальна стрічка блогера та ведучого Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" зібрала 2,3 мільйона доларів за перший вікенд. Фільм перевершив збори переможця премії Оскар “20 днів у Маріуполі”.

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Про це повідомляє Forbes Ukraine з посиланням на СЕО дистриб’юторської компанії Green Light Films Вероніка Ясінська.

За період з дня прем’єри — 4 квітня й до 7 квітня стрічку переглянули близько 13 440 глядачів. Також у перший день показів “Ми, наші улюбленці та війна” зібрала найбільший бокс-офіс в ніші документального кіно – 359 000 грн.

"Це однозначно успішний старт прокату для будь-якого, не лише документального фільму”, – розповіла Ясінська.

Стрічку показали 142 кінотеатри на 174 екранах, з урахуванням того, що зараз в Україні функціонують всього 190. Щодня фільм показували близько 240 разів.

Киця Шафа-Глорія з Бородянки Кадр з фільму

Як зазначила керівниця, на противагу, фільм “20 днів у Маріуполі” зібрав 2.1 мільйона за 16 вікендів. Після перемоги на Оскарі його повернули у кінопрокат. Від початку квітня 2024 дохід стрічки “20 днів у Маріуполі” становив 8,7 мільйонів гривень.

Про що фільм

"Ми, наші улюбленці та війна" — документальний фільм від блогера Антона Птушкіна. Стрічка розповідає про тварин, які так чи інакше постраждали від повномасштабного вторгнення, а також про волонтерів і небайдужих українців, які їх рятували.

Стрічка присвячена українському військовому Артему Дементію з позивним Hard Кадр з фільму

Створення фільму розпочалося влітку 2022 року. За півтора року Птушкін провів близько 60 інтерв’ю з волонтерами, працівниками зоопарків та притулків, військовими у понад 10 містах України. Серед них був і Бахмут незадовго до окупації.

"Коли ми знімали цей фільм у мене було дуже багато претензій до себе. Я відчував почуття провини за те, що в той час, як всі знімали людей, я знімав тварин. Але мені здається, те що ви зараз побачите, це навіть більше про людей, ніж про тварин. Тільки вам вирішувати", — розповів на допрем'єрному показі Птушкін.



Пес Патрон також знявся у документальному фільмі Кадр з фільму

"З початком повномасштабного вторгнення безліч українців полишили домівки, аби врятувати свої життя. Часто люди тікали, не встигнувши взяти найнеобхідніші речі, однак разом із домашніми улюбленцями. Хтось був впевнений, що їде на кілька днів, тож тваринок залишав вдома. Припнуті на ланцюгах собаки, замкнені у порожніх квартирах коти та тварини з зоопарків, зачинені у надійних клітках. Усі вони хотіли жити та потребували допомоги людей. І небайдужі люди відгукнулися", – йдеться в описі фільму.

Раніше Фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова став найкасовішим документальним фільмом українського прокату. За перший вікенд зібрав 531 551 гривню. Також він встановив рекорд з переглядів на українських стримінгових платформах. За інформацією пресслужб Megogo, "Київстар ТБ", Takflix і Volia TV, фільм “20 днів у Маріуполі” зібрав рекордну кількість переглядів серед документальних стрічок.