"20 днів у Маріуполі" став рекордсменом за переглядами на українських стримінгах

Документальний оскарівський фільм “20 днів у Маріуполі” встановив рекорд з переглядів на українських стримінгових платформах у перший вікенд, повідомляє Forbes Україна.



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За інформацією пресслужб Megogo, "Київстар ТБ", Takflix і Volia TV, фільм “20 днів у Маріуполі” зібрав рекордну кількість переглядів серед документальних стрічок.

На Megogo фільм став лідером в загальному рейтингу фільмів, а доступ до стрічки отримала 21 тисяча користувачів.

“Такий результат говорить про глибоку шану українців до команди фільму, бажання відзначити та підтримати вітчизняний кінематограф”, – зазначила керівниця з маркетингу Megogo Валерія Толочина.

У сервісі Takflix “20 днів у Маріуполі” встановив абсолютний рекорд з переглядів за всю історію існування стримінгу. Конкретну кількість переглядів не називають, проте зазначили, що фільм обійшов стрічки “Мої думки тихі” Антоніо Лукіча і “Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго” Надії Парфан.

Трейлер фільму

Такі ж висновки озвучили на “Київстар ТБ”, де стрічка обігнала українські та закордонні популярні кінострічки. У перші дні релізу на стримінгах - з 21 по 24 березня - на “Київстар ТБ” та Volia TV “20 днів у Маріуполі” тримався у топах переглядів. На останньому сервісі фільм зібрав уп’ятеро більше переглядів у порівнянні з усіма іншими стрічками онлайн-кінотеатру.

У 2023 році стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні – вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.

"Найкращий документальний фільм" на премії Оскар 2024

Нагородження фільму "20 днів у Маріуполі" не включили в скорочену міжнародну телеверсію церемонії "Оскар". Вона триває 90 хв − окремі категорії та частини шоу не змогли включити в неї через часові обмеження. У Disney Entertainment пояснили, що вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому під час процесу планування трансляції церемонії.

"20 днів у Маріуполі" – перша в історії українська кінострічка, що отримала Оскар.

“Я хотів би ніколи не робити цей фільм, не виходити на цю сцену, і хотів би, щоб Росія не нападала на Україну. Якби я міг обміняти нагороду на те, щоб Росія не окупувала наші міста, не вбивала десятки тисяч моїх співвітчизників…”, – зі сцени звернувся до глядачів режисер Мстислав Чернов.

Команда "20 днів у Маріуполі" на сцені кінопремії Оскар PATRICK T. FALLON / GETTY IMAGES

Після звернень українських дієвців телебачення та радіомовлення компанія Disney змінила своє рішення та зобов’язалася додати кінострічку до міжнародної 90-хвилинної версії.

Документальну стрічку змонтували на основі матеріалів, які Чернов з командою фотокореспондентів Associated Press зняли в обложеному росіянами Маріуполі та відправляли в світові ЗМІ, розповідаючи про страшні події в місті: загибель дітей та дорослих, створення масових могил, знищений російською авіабомбою пологовий будинок та інші російські воєнні злочини.

Стрічка стала найкасовішим документальним фільмом в Україні минулого року – вона зібрала 500 тис. грн тільки за перший вікенд прокату.