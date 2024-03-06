Миколайчук OPEN оголосив перші деталі програми цьогорічного кінофесту

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN відбудеться у Чернівцях вже втретє – він проходитиме з 15 до 23 червня. Організатори оголосили перші деталі програми майбутнього кіноогляду.

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На цьогорічному фестивалі Миколайчук OPEN вперше буде представлена нова позаконкурсна секція – "Під сузір'ям Близнюків". Вона присвячена незвичайним фантастичним фільмам, а її назва запозичена з української фантастичної стрічки про ШІ 1976 року. Режисером фільму був Борис Івченка, а Іван Миколайчук створив сценарій.

Нову секцію відкриє ігрова стрічка "Божественність" (Divinity) режисера Едді Альказара, виконавчим продюсером якої є легендарний режисер Стівен Содерберг. Вона розповідає історію сина науковця, який створив сироватку, що здатна зупинити старіння. Втім, у його руках вона перетворюється на зловісний кошмар, що загрожує майбутньому людства.

Прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі Sundance у січні 2023 року.

Крім того, до дня народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука 15 червня 2024 році відбудеться спеціальний показ фільму "Іду до тебе…" (1971). Фільм режисера Миколи Мащенка, що оповідає історію Лесі Українки, буде представлений у відновленій версії.

Миколайчук у фільмі "Іду до тебе..." Кадр із фільму

Ще однією спеціальною подією стане вшанування 100-річчя режисера Сергія Параджанова та показ фільму "Тіні забутих предків" (1965). Кілька років тому ця стрічка очолила список найважливіших українських фільмів усіх часів.

Над створенням визнаного світом шедевру працювали не менш видатні фахівці: оператор Юрій Іллєнко – режисер українського поетичного кіно, композитор Мирослав Скорик – лауреат Шевченківської премії та Національна легенда України, сценарист Іван Чендей – співзасновник Народного Руху та PEN-Ukraine, лауреат Шевченківської премії.

У фільмі Параджанова Миколайчук зіграв головну роль. Кохану героя, Марічку, втілила на екрані актриса Лариса Кадочнікова. За цю роль акторку почали називати музою українського поетичного кіно, а в 2024 році вона стане музою кінофестивалю Миколайчук OPEN.

Кадр із фільму "Тіні забутих предків"

Про фестиваль Миколайчук OPEN

Миколайчук OPEN – фестиваль глядацького кіно, що був створений після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Перший фестиваль команда анонсувала наприкінці травня 2022 року, а провели його з 15 по 19 червня. Він проходив офлайн та був безкоштовним для глядачів.

Перший фестиваль пройшов у 2022-му Миколайчук OPEN - фестиваль глядацького кіно / Facebook

На фестивалі показували найновіші українські фільми, що не виходили в національному прокаті, та програму ретроспективи. Зокрема, саме на Миколайчук OPEN відбулася українська прем'єра стрічки "Будинок Слово. Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка.

У 2023 році кінофестиваль отримав статус міжнародного та вперше провів два конкурси – Національний короткометражний і Міжнародний повнометражний. Він проходив з 15 по 20 червня, а відкривала фестиваль драма "Я, Ніна" режисерки Марисі Нікітюк.

Миколайчук OPEN - фестиваль глядацького кіно / Facebook

Загалом під час другого фестивалю показали 53 фільми, серед них 8 українських прем'єр, 23 повні метри і 30 коротких.

Третій фестиваль Миколайчук OPEN відбудеться з 15 до 23 червня. Традиційно проходитиме у культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в Чернівцях.