Фестиваль Миколайчук OPEN 2024 оголосив переможців
Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який проходив у Чернівцях вже втретє, оголосив переможців національного та міжнародного конкурсів.
Переможцем міжнародного конкурсу став фільм "Кріпачка" режисерів ДК (Дорота Кобєла) та Г'ю Велчман. Це мальована анімація про роль жінки на межі 19-20 століть, головна героїня – молода жінка Ягна з польського села. Стрічку відзначили нагородою "Залізний Миколайчук" та грошовою винагородою у розмірі $1000.
Спеціальний приз міжнародного повнометражного конкурсу отримала стрічка "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової. Це повнометражний ігровий дебют відомої кліпмейкерки. Фільм розповідає про підлітку Тоню, яка переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі та потрапляє до компанії підлітків, що шукають неприємностей на околицях постсоціалістичного Києва.
У національному конкурсі переміг короткометражний фільм "Нюанс" режисерів Маргарити Воронової та Олега Кібальника.
Спеціальну відзнаку національного конкурсу від партнерів фестивалю компанії AMO Pictures отримав фільм "Сонечко" режисера Сергія Кулибишева.
Про Миколайчук OPEN
Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN був створений у 2022 році. Цього року проходив у Чернівцях втретє. Його традиційна локація – культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука.
Завжди відбувається в датах, які охоплюють день народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука - 15 червня.
У 2023 році кінофестиваль отримав статус міжнародного та вперше провів два конкурси – Національний короткометражний і Міжнародний повнометражний.
На цьогорічному фестивалі Миколайчук OPEN вперше була представлена нова позаконкурсна секція – "Під сузір'ям Близнюків". Вона присвячена незвичайним фантастичним фільмам, а її назва запозичена з української фантастичної стрічки про ШІ 1976 року.
Почесним гостем відкриття цьогорічного кінофестивалю став відомий американський актор Вігго Мортенсен. У Чернівцях він особисто представив свою режисерську роботу "Мертві не завдають болю".