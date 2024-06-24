Фестиваль Миколайчук OPEN 2024 оголосив переможців

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN, який проходив у Чернівцях вже втретє, оголосив переможців національного та міжнародного конкурсів.

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Переможцем міжнародного конкурсу став фільм "Кріпачка" режисерів ДК (Дорота Кобєла) та Г'ю Велчман. Це мальована анімація про роль жінки на межі 19-20 століть, головна героїня – молода жінка Ягна з польського села. Стрічку відзначили нагородою "Залізний Миколайчук" та грошовою винагородою у розмірі $1000.

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Спеціальний приз міжнародного повнометражного конкурсу отримала стрічка "Назавжди-Назавжди" режисерки Анни Бурячкової. Це повнометражний ігровий дебют відомої кліпмейкерки. Фільм розповідає про підлітку Тоню, яка переходить зі школи в центрі міста до школи у спальному районі та потрапляє до компанії підлітків, що шукають неприємностей на околицях постсоціалістичного Києва.

У національному конкурсі переміг короткометражний фільм "Нюанс" режисерів Маргарити Воронової та Олега Кібальника. Він розповідає про комісію кіноуніверситету, що збирається на наради через появу жіночого соска в кадрі студентської короткометражки.

Спеціальну відзнаку національного конкурсу від партнерів фестивалю компанії AMO Pictures отримав фільм "Сонечко" режисера Сергія Кулибишева. Це історія про успішного інстаграмного лайф-коуча, який намагається бути хорошим татом-одинаком, хоча його виховав батьком-аб'юзер. Одного разу його 10-річний син заявляє, що хоче іншого тата.

Команда фільму "Сонечко", який здобув спеціальну відзнаку національного конкурсу Миколайчук OPEN

Про Миколайчук OPEN

Фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN був створений у 2022 році. Цього року проходив у Чернівцях втретє. Його традиційна локація – культурно-мистецький центр імені Івана Миколайчука.

Завжди відбувається в датах, які охоплюють день народження натхненника фестивалю, українського актора, сценариста та режисера Івана Миколайчука - 15 червня.

Цього року фестиваль пройшов вже втретє Михайло Крилюк / Миколайчук OPEN

У 2023 році кінофестиваль отримав статус міжнародного та вперше провів два конкурси – Національний короткометражний і Міжнародний повнометражний.

На цьогорічному фестивалі Миколайчук OPEN вперше була представлена нова позаконкурсна секція – "Під сузір'ям Близнюків". Вона присвячена незвичайним фантастичним фільмам, а її назва запозичена з української фантастичної стрічки про ШІ 1976 року.

Почесним гостем відкриття цьогорічного кінофестивалю став відомий американський актор Вігго Мортенсен. У Чернівцях він особисто представив свою режисерську роботу "Мертві не завдають болю".