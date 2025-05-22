Весілля у Софії Київській: Мінкульт відреагував на відкритий лист працівників заповідника

Перевірки у Софії Київській розпочалися через нібито проведення незаконних заходів на платній основі на території заповідника.

Про це повідомив начальник відділу контролю та нагляду за дотриманням законодавства про охорону культурної спадщини Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури, голова комісії Олексій Жуков під час зустріч з журналістами, передає УП.Культура.

Як стверджує Жуков, 18 квітня 2025 року на території заповідника грали весілля. Поруч стояла жінка, яка у цей час молилася. За християнським календарем східного обряду це була страсна п'ятниця. На наступний день там проходив подібний захід.

Як пояснив Олексій Жуков, що тоді викликали поліції та зробили заяви. Наразі там досі триває перевірка правоохоронців щодо законності таких заходів. Після цього на підставі наказу міністра зробили робочу групу для перевірки цього факту та інших, які можуть бути виявлені. Оскільки, як зазначив Жуков, є припущення, що це не поодинокі випадки. Проте наразі чітких результатів не називають, оскільки ще тривають перевірки.

Хоча у міністерстві і задаються питанням, чи законно проводити такі заходи, чи ні, Жуков стверджує, що заповідник не може надавати платні послуги. Але на запитання журналіста Interfax, чим відрізняється партійна платна подія, яка проводилася у заповіднику пару тижнів тому, від весілля. Пан Олексій відповів, що йому не відомо про такі заходи.

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"Нам просто невідомо, які заходи проводить в більшості випадках заповідник. Ми дізнаємося про це постфактум. Хоча згідно з Законом України про культурну спадщину стаття 33, частина 4, будь-який масовий захід повинен погоджуватися з органом управління. У 90% випадків Міністерство не знає про них. І до часу проведення перевірок не знало", – роз’яснив Жуков.

Чиновник додав, що є всього п’ять видів діяльності, які може проводити Софія Київська. Однак, усі весілля, дні народження та партійні заходи проводилися як "культурно-просвітницькі заходи".

Крім того, у міністерстві наголосили, що проводити заходи у пізній час, коли немає працівників є порушенням, оскільки гостей завжди мають супроводжувати співробітники заповіднику, так само як і порушенням є вживання алкоголю на території Софії. Водночас там спокійно діє ресторан.

Наразі ніяких висновків немає, оскільки комісія досі працює. За словами Олексія Жукова, є певний спротив зі сторони заповідника щодо отримання певних документів та пояснень.

Так само немає інформації щодо подальшої долі директорки національного заповіднику Нелі Куковальської, яка обіймає посаду близько 20 років. Зараз вона на лікарняному і її контракт триває до 20 червня.

Володимир Шорніков, директор Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури Володимир Шорніков додав, що через велику кількість фактів порушень у Софії, ймовірно, робота комісії буде продовжена, а відповідно – і відсторонення Нелі Куковальської.

Далі після висновків комісії рішення щодо поновлення Куковальскої на посаді прийматиме Міністр культури.

Що відомо про тиск на заповідник Софія Київська

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просять захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляють дописувачі листа, відсторонили від виконання обов’язків поки вона перебувала на лікарняному.

У зверненні працівники Софії Київської наголошують: перевірки, які тривають у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.