Колектив Софії Київської заявляє про тиск і звертається до президента

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просять захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляють дописувачі листа, відсторонили від виконання обов’язків поки вона перебувала на лікарняному.

У зверненні працівники Софії Київської наголошують: перевірки, які тривають у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.

Інформації про це відсторонення УП.Культура не знайшла на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

За словами музейників, без надання висновків роботи попередньої комісії нові перевіряльники дестабілізують роботу колективу. Співробітники заповідника мають займатися не своїми прямими обов’язками, а нескінченно надавати пояснення, довідки, копії документів. Зазначається, що лише на потреби третьої перевірки було виготовлено понад 3 тисячі сторінок копій документів.

"Витрачені зусилля і робочий час працівників Заповідника могли б спрямовуватись на вирішення нагальних питань збереження нашої історико-архітектурної спадщини у цей важкий для всіх нас період війни", – йдеться у листі.

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Неля Куковальська очолює "Софію Київську" вже чверть століття – з 2000 року. У нещодавньому дописі у Facebook Неля Куковальська повідомила, що нині проходить післяопераційний період і фізично не може бути поруч із колегами на День вишиванки.

"Завдяки її зусиллям і компетенції, змінився усталений погляд суспільства на сам Заповідник… Просимо Вас підтримати позицію колективу та продовжити контракт з Нелею Михайлівною Куковальською", – йдеться у зверненні.

Сьогодні стало відомо про звільнення директора ще одного Національного заповідника.

Ввечері 21 травня Міністерство культури та стратегічних комунікацій звільнило директора заповідника "Києво-Печерської лаври" Максима Остапенко. Про це сам Максим розповів УП.Культура. На ранок 22 травня на сайті міністерства з'явилась інформація про це звільнення.