Мстислав Чернов знімав зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Білого дому

На зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа був присутній український оскароносний режисер Мстислав Чернов.

Він опублікував фото біля Білого дому на своїй сторінці в Instagram.

Опубліковане Мстислава Чернова фото в Instagram

За даними УНІАН, Чернов отримав ексклюзивний доступ для зйомки в Овальному кабінеті. Медіа пише, що режисер працює над новим фільмом, присвяченому мирним переговорам щодо завершення війни в Україні. Однак жодних деталей наразі про нову роботу Чернова немає.

Мстислав Чернов – український воєнний кореспондент та режисер. Автор фільму "20 днів у Маріуполі" та "2000 метрів до Андріївки".

У 2024 році документальна стрічка Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко "20 днів у Маріуполі" отримала низку нагород, серед яких "Оскар", BAFTA та приз глядацьких симпатій фестивалю "Санденс".

28 серпня в український кінопрокат виходить новий документальний фільм Чернова "2000 метрів до Андріївки".

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", на якому Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні вперше стрічку показали на Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів. Також Мстислав Чернов минулоріч представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

"Головний продакшн фільму зроблений українським режисером, який працює в українському офісі Associated Press. Український офіс Associated Press – це українська компанія, зареєстрована в Україні. З українським бюджетом. І тому цей фільм – український", – сказав Чернов про новий документальний фільм в інтерв'ю Ярославу Підгорі-Гвяздовському для УП.Культура.