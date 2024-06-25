Музею в Німеччині повернули нелегально проданий після Другої світової ескіз Рубенса

Рідкісну роботу фламандського художника Пітера Пауля Рубенса "Святий Григорій Назіанський" (1621) повернули німецькому Герцогському музею в замку Фріденштейна. Цей олійний ескіз був незаконно проданий після Другої світової війни.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

"Святий Григорій Назіанський" – це один із кількох ескізів, створених Рубенсом під час підготовки до розпису церкви Святого Карла Борромео в Антверпені, що вважається шедевром сакральної барокової архітектури. Ця робота стала першим великим замовленням в його кар'єрі. Створені художником розписи зображували біблійні сцени та були виконані працівниками ательє Рубенса.

Інтер'єр церкви Святого Карла в Антверпені Phoebus Foundation

ВІДЕО ДНЯ

18 липня 1718 року після влучання в церкву блискавки, там виникла пожежа. Вона знищила 39 малюнків, створених Рубенсом.

Втім, збереглося 22 ескізи цих робіт. П'ять з них потрапили до колекції замку Фріденштейна після того, як у 1802 році герцог Ернст ІІ придбав їх у брюссельського арт-дилера Франсуа Ксав'є де Буртена.

У 1918 році палац Фріденштейн став публічним музеєм. А у березні 1945 року п'ять ескізів Рубенса вивезли з музею до міста Кобург, щоб нібито уберегти від радянської армії.

Такий вигляд мав Герцогський музей до 1945 року Friedenstein Foundation

Невдовзі після війни з'ясувалося, що члени Саксен-Кобург-Готської родини вивезли роботи зі сховища в Кобурзі й незаконно продали їх. Пізніше стало відомо, що в 1952 році ескіз "Святий Григорій" був проданий нью-йоркською галереєю E. & A. Silberman Художній галереї Олбрайт, яка згодом стала Художнім музеєм Буффало AKG.

Після кількох років міжнародної співпраці між Музеєм мистецтв Буффало AKG, Фондом Фріденштейна в Готі, аукціоном Christie's та Фондом Ернста фон Сіменса ескіз Рубенса повернули до Німеччини. Для цього Фонд Фріденштейна погодився придбати роботу, визнавши, що музей Буффало чесно придбав її у 1952 році.

Герцогський музей у замку Фріденштейна Tripadvisor

Незабаром ескіз буде виставлений у постійній експозиції в Герцогському музеї, що є частиною палацового комплексу Фріденштейн.

Місцезнаходження ще двох ескізів з колекції Фріденштейна – "Пророк Ілля на золотій колісниці" та "Святий Августин" – досі невідоме.