Мелодії у сучасних хітах стають дедалі простішими – дослідження

Втім, вчені переконані, що музика не стає "тупішою", а використовує інші прийоми

Вчені Маделін Гамільтон і Маркус Пірс з Лондонського університету королеви Марії проаналізували світові музичні хіти з 1950 по 2022 рік. Вони виявили, що мелодії стають менш складними і пов’язують це з появою нових музичних жанрів, повідомляє The Guardian.

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Гамільтон та Пірс вивчали пісні з щорічної підбірки американського журналу Billboard. Вони обирали музику, що потрапила до п’ятірки найкращих пісень. Серед них, зокрема, Heartbreak Hotel Елвіса Преслі, Hey Jude гурту The Beatles, Vogue Мадонни, Poker Face Леді Гаги та Irreplaceable Бейонсе.

Потім вони пісні за 8 характеристиками тону і ритму. Результати показали, що середня складність мелодій з часом знизилася, а найбільші падіння відбулися у 1975 та 2000 роках. Перше падіння відбулося приблизно в той час, коли популярними стали "стадіонний рок" і диско, наступний – коли з’явився хіп-хоп. Ще одним можливим фактором стала поява цифрових аудіостанцій, які дозволяють легко зациклювати фрагменти і фрази в піснях.

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Однак дослідники переконують, що музика не "отупіла", а зосередилась на інших технічних можливостях. Якщо раніше для створення пісні використовували декілька музичних інструментів та вокал, то зараз треки мають багато звукових шарів і текстур.

"Я думаю, що інші аспекти музики стають більш складними, а мелодії стають простішими, щоб компенсувати це", – розповіла Гамільтон.

Крім того, зміни в мелодіях не обов'язково відображають повну картину. Аналіз показав, що в хіт-парадах, особливо з 2000 року, збільшилася щільність нот – тобто кількість нот, що співаються за секунду. Через це визначити складність пісні стало важче.

За словами команди, інші дослідження не виявили жодних ознак погіршення тембру чи гармонії музики за 50 років, починаючи з 1960 року. Тепер вчені збираються розширити свій аналіз, щоб включити інші музичні аспекти.

"Зараз ми розглядаємо акорди. Ми також хочемо розширити наш аналіз, включивши в нього більше пісень, щоб побачити, чи ця тенденція зберігається для більшого набору музики", – додала науковиця.

Раніше в журналі Scientific Reports виходила стаття про те, що тексти популярних пісень з 1980 по 2020 рік стають простішими. Також науковці помітили, що пісні стали егоїстичнішими та злими.

Для аналізу використовувати треки у 5 найпопулярніших жанрах – реп, кантрі, поп, R&B та рок. Вчені вивчали емоції пісень, кількість різних слів та їх складність. У висновку припустили, що спрощення текстів відбулося через зміну звички слухати музику – люди почали ставити треки у фоновому режимі і звертати меншу увагу на сенси і зміст.