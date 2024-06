Музика на мільярд: каталог рок-гурту Queen збираються продати за 1 млрд фунтів

Компанія звукозапису Sony Music Entertainment придбає музичний каталог легендарного британського рок-гурту Queen за один мільярд фунтів

Про процес продажу, який наближається до передання прав, повідомляє The Variety з посиланням на два власних джерела.

Зазначають, що інший претендент на придбання збірки одних із найцінніших музичних творів епохи, зупинився на ставці в понад 710 мільйонів фунтів.

Покупка включатиме права на легендарні та надзвичайно прибуткові пісні, зокрема Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, Somebody to Love, а також We Will Rock You і We Are the Champions.

Також Sony перейдуть права групи на запис музики, за винятком створення творів у США та Канаді, права на які в 2000-х придала компанія Disney.

Крім того, покупка передбачає, що компанія отримає можливість після 2026-2027 років розміщувати музику на цифрових майданчиках.

Угода залишає за гуртом право на прибутки від гастролей.

Рок-гурт Queen створили у 1970 році Браян Мей і Роджер Тейлор, які до того разом грали в іншому бенді. Згодом до них приєднався Фредді Мерк'юрі, який виконував роль вокаліста та піаніста, а рік потому – басист Джон Дікон.

Перший однойменний альбом, до якого увійшла відома пісня Keep Yourself Alive, група випустила через три роки.

Наступні кілька років музичний гурт створив кілька хітів, завдяки яким і отримав популярність у рідній Великій Британії. Проривом світового масштабу для них став трек 1975 року Bohemian Rhapsody, який приніс музикантам світове визнання.

Невдовзі група стала однією з найбільш впізнаваних у світі, виступала на стадіонах у всіх куточках планети і протягом кількох років утримувала абсолютний рекорд відвідуваності за один концерт.

Під час фестивалю Rock in Rio у Бразилії, який відбувся в 1985 році, на їхній виступ зібралося одночасно 600 тисяч людей.

Після смерті Фредді Мерк’юрі, життя якого у 1991 році забрав СНІД, музичний гурт уперше змінив свій склад.

Наразі засновники Queen Браян Мей і Роджер Тейлор продовжують гастролювати світом разом із виконавцем Адамом Ламбертом.

