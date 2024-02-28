На Бродвеї вийде вистава про Путіна "Патріоти"

У Нью-Йорку, на Бродвеї, поставлять виставу "Патріоти" про російського тирана Володимира Путіна. Виставу за п'єсою творця популярного серіалу "Корона" Пітера Моргана спродюсує стримігновий гігант Netflix.

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Для свого бродвейського дебюту, пише Variety, Netflix обрав виставу, дія якої відбувається після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році. Тоді російський олігарх Борис Березовський допоміг організувати прихід до влади майбутнього агресора Путіна. Потім мільярдер став запеклим критиком російського президента та за нез'ясованих обставин помер у Лондоні.

Вистава "Патріоти" навесні 2022 року вийшла в лондонському театрі Almeida. "Шановний пане Березовський, – каже спочатку відлюдькуватий, схожий на тхора Путін, – треба жити на іншій планеті, щоб вас не знати!" Але невдовзі Путін змінив свою мелодію та свій тон, піднявшись від прем'єр-міністра до президента та консолідуваши владу навколо себе", – писала The New York Times після лондонської прем'єри.

Вистава "Патріоти" Almeida Production / Marc Brenner

Тоді ж автор зазначав, що ставити виставу про Путіна під час початку його повномасштабного вторгнення в Україну – "хоробре" рішення: "У дні після початку атаки Росії на Україну, оркестри, концертні зали та оперні театри зняли російські твори зі своїх сцен, і виглядало так, ніби на Заході більше не можна виконувати російський репертуар".

Тепер виставу переносять до Нью-Йорка. Прем'єра запланована на 22 квітня, вистава йтиме у театрі Ethel Barrymore впродовж 12 тижнів.



Путіна та ще одного російського олігарха – Романа Абрамовича – зіграють ті ж актори, що і в Лондоні: Вілл Кін та Люк Теллон. Березовського – номінант на премію "Тоні" та актор з фільмів "Форма води", "Прибуття", "Люди в чорному 3" Майкл Стулбарг.

Саме за роль російського диктатора Путіна у 2023 році Кін отримав Премію Лоуренса Олів'є – найпрестижнішу театральну нагороду Великої Британії. Зі сцени актор зазначив, що зіграв "роль живого, дихаючого, міжнародно визнаного злочинця".



Вистава "Патріоти" Almeida Production / Marc Brenner

Майже два роки тому, після лондонської прем'єри, Variety називав виставу "надзвичайно своєчасною спробою", яка використовує "злет і падіння Березовського, щоб проілюструвати внутрішньо освячений, зовні випорожнений стан російської політичної культури".