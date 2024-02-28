На Бродвеї вийде вистава про Путіна "Патріоти"
У Нью-Йорку, на Бродвеї, поставлять виставу "Патріоти" про російського тирана Володимира Путіна. Виставу за п'єсою творця популярного серіалу "Корона" Пітера Моргана спродюсує стримігновий гігант Netflix.
Для свого бродвейського дебюту, пише Variety, Netflix обрав виставу, дія якої відбувається після розпаду Радянського Союзу, у 1991 році. Тоді російський олігарх Борис Березовський допоміг організувати прихід до влади майбутнього агресора Путіна. Потім мільярдер став запеклим критиком російського президента та за нез'ясованих обставин помер у Лондоні.
Вистава "Патріоти" навесні 2022 року вийшла в лондонському театрі Almeida. "Шановний пане Березовський, – каже спочатку відлюдькуватий, схожий на тхора Путін, – треба жити на іншій планеті, щоб вас не знати!" Але невдовзі Путін змінив свою мелодію та свій тон, піднявшись від прем'єр-міністра до президента та консолідуваши владу навколо себе", – писала The New York Times після лондонської прем'єри.
Тоді ж автор зазначав, що ставити виставу про Путіна під час початку його повномасштабного вторгнення в Україну – "хоробре" рішення: "У дні після початку атаки Росії на Україну, оркестри, концертні зали та оперні театри зняли російські твори зі своїх сцен, і виглядало так, ніби на Заході більше не можна виконувати російський репертуар".
Тепер виставу переносять до Нью-Йорка. Прем'єра запланована на 22 квітня, вистава йтиме у театрі Ethel Barrymore впродовж 12 тижнів.
Путіна та ще одного російського олігарха – Романа Абрамовича – зіграють ті ж актори, що і в Лондоні: Вілл Кін та Люк Теллон. Березовського – номінант на премію "Тоні" та актор з фільмів "Форма води", "Прибуття", "Люди в чорному 3" Майкл Стулбарг.
Саме за роль російського диктатора Путіна у 2023 році Кін отримав Премію Лоуренса Олів'є – найпрестижнішу театральну нагороду Великої Британії. Зі сцени актор зазначив, що зіграв "роль живого, дихаючого, міжнародно визнаного злочинця".
Майже два роки тому, після лондонської прем'єри, Variety називав виставу "надзвичайно своєчасною спробою", яка використовує "злет і падіння Березовського, щоб проілюструвати внутрішньо освячений, зовні випорожнений стан російської політичної культури".