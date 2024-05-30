Під Очеретиним загинув режисер Костянтин Петрик

На фронті під час виконання бойового завдання загинув режисер Костянтин Петрик.

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Це сталося у понеділок, 27 травня, повідомило Держкіно у Facebook.

"Висловлюємо співчуття рідним і близьким", – написали в Держкіно.

Дружина Петрика Анастасія Данільченко підтвердила загибель чоловіка. "Костя загинув під час виконання бойового завдання. Це непоправна втрата. Це діра в душі кожного хто його знав. Назавжди в строю. Всі подробиці пізніше. Зараз просто згадайте його і всіх хто віддав своє життя за нашу Свободу", – написала вона.

Колишній колега режисера Ельдар Магомедов повідомив, що Петрик загинув в бою біля Очеретиного: "27 травня під час виконання бойового завдання, героїчно загинув, у запеклому бою, проти російських окупантів, біля селища Очеретино, Донецької області".

До війни Костянтин Петрик був другим режисером Костянтин Петрик / Facebook

Костянтин Петрик працював у кіноіндустрії, був другим режисером.

Працював над серіалами "Ворон і Воробйов" (2022), "Ангели" (2020), "Брати по крові 2" (2020), "Садівниця" (2019), "Подорож до центру душі" (2018), "Захоплення" (2018), "Інший" (2018).

На початку російського повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем до Національної гвардії України. Згодом став командиром взводу.

Петрик загинув в бою біля Очеретиного Костянтин Петрик / Facebook

У Петрика залишився восьмирічний син.