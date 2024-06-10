Ще без однієї скульптури. На Пейзажній алеї демонтували роботу без дозволу скульптора

На Пейзажній алеї у Києві без дозволу знесли скульптуру Костянтина Скритуцького "Дівчинка на подушках". Митець повідомив про це у вівторок, 4 червня, коли сам став свідком демонтажу.

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"З’ясувалось що вдень група людей почала демонтаж скульптури дівчинки на подушках. Вони повідомили місцевим жителям, що на цьому місці буде встановлена інша скульптура", – написав Скритуцький.

Особи, що займалися демонтажем, назвалися представниками громадської організації "Андріївсько-пейзажна ініціатива". Один з них повідомив, що дозвіл на знесення надав Департамент охорони культурної спадщини Києва. Проте з собою не мав жодних документів.

Скульптуру вже повністю демонтували Костянтин Скритуцький

Втім, версії несанкціонованих робіт постійно змінювалися. Коли місцеві викликали поліцію, адвокат ГО додав, що "Дівчинку на подушках" демонтують через її аварійний стан та відмову Скритуцького від ремонту. Скульптор зазначив, що у нього дозвіл на це не запитували. Пізніше додалась ще одна версія – скульптуру забирають на оновлення.

Адвокат також показав фото скульптури, на яку хочуть замінити "Дівчинку на подушках"

Так виглядатиме нова скульптура невідомого авторства Костянтин Скритуцький

Помічник депутата Київської міськради та громадський активіст Дмитро Перов підтвердив, що Департамент охорони культурної спадщини дав офіційний дозвіл на демонтаж.

"На мою думку, демонтаж скульптур був передчасним кроком. Попри те, що вони на сьогодні не мають статус памʼятки – це один із символів цього місця. Власне історія Пейзажки і почалася з цих скульптур ще понад 10 років тому.

Прикро усвідомлювати, що те що врятувало цю територію від забудову і дозволило зробити тут парк, виявилося абсолютно не потрібним сьогодні в цьому парку", – прокоментував Перов.

Навесні 2024 року вже демонтували одну зі скульптур Пейзажної алеї. Нею став "Маленький принц", фігура-подарунок від Французького центру культури. Тоді це зробили зі згоди автора, Костянтина Скритуцького, адже робота була пошкоджена.

У 2007 році на місці Пейзажної алеї хотіли побудувати багатоповерхівку для чиновників Міністерства закордонних справ України. Скверу знаходиться у безпосередній близькості до буферної зони ЮНЕСКО, заповідника "Софії Київської". А рішення забудовувати цю територію могло б виключити пам’ятку з реєстру культурної спадщини.

Тоді громада виступила проти забудови й з того часу точилася юридична боротьба за Пейзажну алею. Вже у 2009 році з’явився дитячий сквер, облаштований місцевими активістами та художником Костянтином Скритуцьким. Тоді він створив скульптури химерних кольорових котів, декілька мозаїчних пано, фонтани у вигляді слонів, зебр й інших тварин, а також "Дівчинку на подушках".

У 2012 році окружний адмінсуд Києва остаточно визнав недійсним рішення Київської міськради про передачу ділянки Пейзажної алеї під забудову. Згодом її остаточно облаштували скульптурами від українських митців.