Вона це зробила. 150 музикантів під орудою Линів виконали прем'єру Станковича на Віденському фестивалі
У неділю, 2 червня, на запрошення австрійського фестивалю Wiener Festwochen та Wiener Konzerthaus у Відні відбувся концерт за участі понад 150 українських виконавців. На сцені виступили музикани під керівництвом диригентки Оксани Линів. Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.
Участь у виступі взяли Kyiv Symphony Orchestra та Молодіжний симфонічний оркестр України разом з Національною хоровою капелою "Думка" та провідними солістами – Андрієм Мурзою (скрипка), Олександром Шульцом (тенор), Віктором Шевченко (бас-баритон), Філіпом Кельц (читець).
У залі Віденського Концертхаузу прозвучав Кадиш-Реквієм "Бабин Яр" українського композитора Євгена Станковича. Він подякував організаторам фестивалю за вибір твору та колегам-музикантам, які його виконали: "Бабин Яр – страшна трагедія людства, яка сталася у ХХ столітті. Я старався зробити так, щоби це було відчутно у музиці".
"Ми звернули увагу на цей твір вже багато років тому, коли почули запис памʼятної події 2016 року до 75-річчя трагедії Бабиного Яру в Києві під керівництвом Линів. Я одразу зрозумів, що ми маємо привезти цей твір до Відня. Тоді ми не могли передбачити трагічних подій сучасності, але сьогодні цей твір набуває особливого сенсу", – розповів інтендант Віденського фестивалю Міло Рау.
Оксана Линів доповнила програму твором, який був написаний спеціально на її замовлення для цього концерту. Він є своєрідною рефлексією на сучасні події в Україні, яка проводить паралель із геноцидом українського народу росією та водночас підкреслює українсько-австрійські історичні перетини. "Фуга смерті" для скрипки, голосу й оркестру композитора Євгена Оркіна, учня Євгена Станковича, написана за мотивом однойменного вірша Пауля Целана про винищення євреїв нацистами.
"Те, що намагається зробити Росія зараз з Україною для мене нічим не відрізняється. Йдеться про знищення культури, людей, пам‘яті про них. Вірш Целана описує саме такий процес – поховання в землю, розвіяння попелу по вітру – знищення та забуття. Саме боротьба за збереження пам‘яті музикою (Целан зробив це тоді своєю поезією) і була для мене дуже важливою. Доки ми пам’ятаємо мертвих та катастрофу, яка спіткала людство, є шанс запобігти цьому в майбутньому", – розповів про свій твір Оркін.
Зал вітав виконавців бурхливими стоячими оплесками. Після довгих, невгамовних овацій музиканти повторили на біс останню частину Кадиш-Реквієму Станковича.
Про фестиваль у Відні
До сих пір це наймасштабніша українська подія з виконання класичної музики за кордоном: з найбільшою кількістю виконавців, повністю українською програмою, на одному з найвідоміших класичних фестивалів світу. Ще декілька місяців тому вона була під загрозою через скандал з грецько-російським диригентом Теодором Куренсісом, коли його концерт без попередження поставили в одну тематичну звʼязку з українською подією.
Тоді фестиваль вирішив скасувати концерт Куренсіса, відомого своїми звʼязками з санкціонованими російськими спонсорами. Натомість, за ініціативою Wiener Festwochen, на фестивалі прозвучав кадиш-реквієм "Бабин Яр".
Wiener Festwochen – культурний фестиваль у Відні, який проходить щороку протягом п’яти тижнів у травні та червні та показує театральні, оперні та танцювальні постановки з усіх куточків світу, а також виступає продюсером міжнародних постановок. Вперше фестиваль пройшов у 1927 році, а згодом відновив та продовжив свою історію після Другої світової війни з 1951 року.