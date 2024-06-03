Вона це зробила. 150 музикантів під орудою Линів виконали прем'єру Станковича на Віденському фестивалі

У неділю, 2 червня, на запрошення австрійського фестивалю Wiener Festwochen та Wiener Konzerthaus у Відні відбувся концерт за участі понад 150 українських виконавців. На сцені виступили музикани під керівництвом диригентки Оксани Линів. Про це УП.Культура повідомила пресслужба фестивалю.

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Участь у виступі взяли Kyiv Symphony Orchestra та Молодіжний симфонічний оркестр України разом з Національною хоровою капелою "Думка" та провідними солістами – Андрієм Мурзою (скрипка), Олександром Шульцом (тенор), Віктором Шевченко (бас-баритон), Філіпом Кельц (читець).

У залі Віденського Концертхаузу прозвучав Кадиш-Реквієм "Бабин Яр" українського композитора Євгена Станковича. Він подякував організаторам фестивалю за вибір твору та колегам-музикантам, які його виконали: "Бабин Яр – страшна трагедія людства, яка сталася у ХХ столітті. Я старався зробити так, щоби це було відчутно у музиці".

"Ми звернули увагу на цей твір вже багато років тому, коли почули запис памʼятної події 2016 року до 75-річчя трагедії Бабиного Яру в Києві під керівництвом Линів. Я одразу зрозумів, що ми маємо привезти цей твір до Відня. Тоді ми не могли передбачити трагічних подій сучасності, але сьогодні цей твір набуває особливого сенсу", – розповів інтендант Віденського фестивалю Міло Рау.

У залі Віденського Концертхаузу прозвучав Кадиш-Реквієм "Бабин Яр" українського композитора Євгена Станковича. Andrea Humer

Оксана Линів доповнила програму твором, який був написаний спеціально на її замовлення для цього концерту. Він є своєрідною рефлексією на сучасні події в Україні, яка проводить паралель із геноцидом українського народу росією та водночас підкреслює українсько-австрійські історичні перетини. "Фуга смерті" для скрипки, голосу й оркестру композитора Євгена Оркіна, учня Євгена Станковича, написана за мотивом однойменного вірша Пауля Целана про винищення євреїв нацистами.

"Те, що намагається зробити Росія зараз з Україною для мене нічим не відрізняється. Йдеться про знищення культури, людей, пам‘яті про них. Вірш Целана описує саме такий процес – поховання в землю, розвіяння попелу по вітру – знищення та забуття. Саме боротьба за збереження пам‘яті музикою (Целан зробив це тоді своєю поезією) і була для мене дуже важливою. Доки ми пам’ятаємо мертвих та катастрофу, яка спіткала людство, є шанс запобігти цьому в майбутньому", – розповів про свій твір Оркін.

Послухати реквієм Станковича зібралась повна зала слухачів. Andrea Humer

Зал вітав виконавців бурхливими стоячими оплесками. Після довгих, невгамовних овацій музиканти повторили на біс останню частину Кадиш-Реквієму Станковича.

Про фестиваль у Відні

До сих пір це наймасштабніша українська подія з виконання класичної музики за кордоном: з найбільшою кількістю виконавців, повністю українською програмою, на одному з найвідоміших класичних фестивалів світу. Ще декілька місяців тому вона була під загрозою через скандал з грецько-російським диригентом Теодором Куренсісом, коли його концерт без попередження поставили в одну тематичну звʼязку з українською подією.

Тоді фестиваль вирішив скасувати концерт Куренсіса, відомого своїми звʼязками з санкціонованими російськими спонсорами. Натомість, за ініціативою Wiener Festwochen, на фестивалі прозвучав кадиш-реквієм "Бабин Яр".

Wiener Festwochen – культурний фестиваль у Відні, який проходить щороку протягом п’яти тижнів у травні та червні та показує театральні, оперні та танцювальні постановки з усіх куточків світу, а також виступає продюсером міжнародних постановок. Вперше фестиваль пройшов у 1927 році, а згодом відновив та продовжив свою історію після Другої світової війни з 1951 року.