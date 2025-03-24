"Тартюф", "Енеїда", "Військова мама": На театральну премію "ГРА" подали рекордну кількість вистав
На VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премію "ГРА" театральні дієвці подали рекордні 136 вистав. Це вдвічі більше в порівнянні з минулими роками.
Фестиваль опублікував результати технічного відбору номінантів.
Приблизно ж стільки вистав подали у 2023 році – 135 заявок. Втім тогоріч подавали прем'єри і за 2022 рік, адже через початок повномасштабного вторгнення премію не проводили.
У перший рік премії (2018) надіслали 70 заявок, 2019 року – 83 заявки, 2020 рік – 83 заявки, 2021 рік – 89 заявок. Також у 2024 році надіслали 85 заявок на участь.
Відбір за найкращу драматичну виставу великої сцени пройшли 25 вистав:
- Inside Theatre – вистава "Інсайд"
- Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського – вистава "Ромео і Джульєтта"
- Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського – вистава "Останній кат"
- Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка – вистава "Останній гречкосій"
- ГО "Культура. Інновації. Майбутнє", Кіровоградський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького – вистава "Перед волею"
- Дніпровський драматичний молодіжний театр "Віримо!" – вистава "Біла пошесть"
- Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв – вистава "Річард ІІІ"
- Київський академічний драматичний театр на Подолі ім. В. Малахова – вистава "Процес"
- Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського – вистава "Украдене щастя"
- Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького – вистава "Житейське море. Суєта"
- Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка – вистава "Меланхолійний вальс"
- Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Птахи"
- Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича – вистава "Урок журналістики без лицемірства"
- Миколаївський академічний художній драматичний театр (спільний проєкт з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша) – вистава "Катерина"
- Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "Тартюф"
- Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Поромник"
- Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Гоголя – вистава "Лимерівна"
- Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр – вистава "Параскева"
- Театр "Особистості" – вистава "За двома зайцями"
- ФОП Граднова-Савицька К.В., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"
- ФОП Соколов О.О., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Самотній Захід"
- Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва – вистава "Мина Мазайло"
- Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Шевченко 2.0"
- Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького – вистава "Енеїда"
- Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Макбет"
Також рекордні 20 вистав подали у категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":
- ProEnglish Theatre of Ukraine – вистава "Одного разу в Україні"
- Арт-студія "Дійство" – вистава "Риби не плачуть"
- Всеукраїнська ГО "Всеукраїнська ліга авторів", Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Птах на горищі"
- ГО "ІГНЕА КОРДА", Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"
- ГО "Культурний простір ШУМ" – вистава "Поле. Ранкова Леді"
- ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Плейлист подорожнього"
- ГО "Простір Марії" – вистава "Все буде добре"
- ГО "Соціально-мистецький центр „ОГО!"" – вистава "Line.For.Life."
- ГО "Фестивальний центр ЗОЛОТИЙ ДЮК", Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – вистава "Вирій"
- ГО "Центр сучасної української драматургії", Театр Драматургів – вистава "Ти мене чуєш..?"
- Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр – вистава "Молочайник"
- Житомирський академічний обласний театр ляльок – вистава "Мрія"
- Київський академічний театр "Колесо" – вистава "В Португалії зараз тепло"
- Львівський академічний обласний театр ляльок – вистава "Атомна русалка"
- Народний драматичний театр ім. Г. Агєєва – вистава "Ґражда"
- Незалежний театральний проєкт (ФОП Вітовська-Ванца І.Г.) – вистава "Київська перепічка"
- Одеський театр юного глядача – вистава "Молочайник"
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна – вистава "Птах на горищі"
- ФОП Кравченко Я.Ю., "Дикий театр" – вистава "Тренди твіттера"
- ФОП Нестерова П.А., Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"
Ознайомитися з повним переліком претендентів на премію можна на офіційному сайті.
Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).
У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!