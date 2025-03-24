"Тартюф", "Енеїда", "Військова мама": На театральну премію "ГРА" подали рекордну кількість вистав

Рекордні 20 вистав подали у категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни"

На VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премію "ГРА" театральні дієвці подали рекордні 136 вистав. Це вдвічі більше в порівнянні з минулими роками.

Фестиваль опублікував результати технічного відбору номінантів.

Приблизно ж стільки вистав подали у 2023 році – 135 заявок. Втім тогоріч подавали прем'єри і за 2022 рік, адже через початок повномасштабного вторгнення премію не проводили.

У перший рік премії (2018) надіслали 70 заявок, 2019 року – 83 заявки, 2020 рік – 83 заявки, 2021 рік – 89 заявок. Також у 2024 році надіслали 85 заявок на участь.

Відбір за найкращу драматичну виставу великої сцени пройшли 25 вистав:

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Inside Theatre – вистава "Інсайд"

Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського – вистава "Ромео і Джульєтта"

Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського – вистава "Останній кат"

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка – вистава "Останній гречкосій"

ГО "Культура. Інновації. Майбутнє", Кіровоградський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького – вистава "Перед волею"

Дніпровський драматичний молодіжний театр "Віримо!" – вистава "Біла пошесть"

Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв – вистава "Річард ІІІ"

Київський академічний драматичний театр на Подолі ім. В. Малахова – вистава "Процес"

Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського – вистава "Украдене щастя"

Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького – вистава "Житейське море. Суєта"

Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка – вистава "Меланхолійний вальс"

Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Птахи"

Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича – вистава "Урок журналістики без лицемірства"

Миколаївський академічний художній драматичний театр (спільний проєкт з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша) – вистава "Катерина"

Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "Тартюф"

Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Поромник"

Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Гоголя – вистава "Лимерівна"

Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр – вистава "Параскева"

Театр "Особистості" – вистава "За двома зайцями"

ФОП Граднова-Савицька К.В., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"

ФОП Соколов О.О., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Самотній Захід"

Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва – вистава "Мина Мазайло"

Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Шевченко 2.0"

Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького – вистава "Енеїда"

Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Макбет"

Також рекордні 20 вистав подали у категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":

ProEnglish Theatre of Ukraine – вистава "Одного разу в Україні"

Арт-студія "Дійство" – вистава "Риби не плачуть"

Всеукраїнська ГО "Всеукраїнська ліга авторів", Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Птах на горищі"

ГО "ІГНЕА КОРДА", Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"

ГО "Культурний простір ШУМ" – вистава "Поле. Ранкова Леді"

ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Плейлист подорожнього"

ГО "Простір Марії" – вистава "Все буде добре"

ГО "Соціально-мистецький центр „ОГО!"" – вистава "Line.For.Life."

ГО "Фестивальний центр ЗОЛОТИЙ ДЮК", Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – вистава "Вирій"

ГО "Центр сучасної української драматургії", Театр Драматургів – вистава "Ти мене чуєш..?"

Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр – вистава "Молочайник"

Житомирський академічний обласний театр ляльок – вистава "Мрія"

Київський академічний театр "Колесо" – вистава "В Португалії зараз тепло"

Львівський академічний обласний театр ляльок – вистава "Атомна русалка"

Народний драматичний театр ім. Г. Агєєва – вистава "Ґражда"

Незалежний театральний проєкт (ФОП Вітовська-Ванца І.Г.) – вистава "Київська перепічка"

Одеський театр юного глядача – вистава "Молочайник"

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна – вистава "Птах на горищі"

ФОП Кравченко Я.Ю., "Дикий театр" – вистава "Тренди твіттера"

ФОП Нестерова П.А., Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"

Ознайомитися з повним переліком претендентів на премію можна на офіційному сайті.

Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.