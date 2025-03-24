Усі розділи
Підтримати УП
Підтримай нас, щоб ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

"Тартюф", "Енеїда", "Військова мама": На театральну премію "ГРА" подали рекордну кількість вистав

Анастасія Большакова — 24 березня, 14:50
Тартюф, Енеїда, Військова мама: На театральну премію ГРА подали рекордну кількість вистав
Рекордні 20 вистав подали у категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни"
"Військова мама", Театр Драматургів

На VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премію "ГРА" театральні дієвці подали рекордні 136 вистав. Це вдвічі більше в порівнянні з минулими роками.

Фестиваль опублікував результати технічного відбору номінантів.

Приблизно ж стільки вистав подали у 2023 році – 135 заявок. Втім тогоріч подавали прем'єри і за 2022 рік, адже через початок повномасштабного вторгнення премію не проводили.

У перший рік премії (2018) надіслали 70 заявок, 2019 року – 83 заявки, 2020 рік – 83 заявки, 2021 рік – 89 заявок. Також у 2024 році надіслали 85 заявок на участь.

Відбір за найкращу драматичну виставу великої сцени пройшли 25 вистав:

РЕКЛАМА:
  • Inside Theatre – вистава "Інсайд"
  • Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського – вистава "Ромео і Джульєтта"
  • Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім. М.К. Садовського – вистава "Останній кат"
  • Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка – вистава "Останній гречкосій"
  • ГО "Культура. Інновації. Майбутнє", Кіровоградський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Кропивницького – вистава "Перед волею"
  • Дніпровський драматичний молодіжний театр "Віримо!" – вистава "Біла пошесть"
  • Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Ю.-А. та Є. Шерегіїв – вистава "Річард ІІІ"
  • Київський академічний драматичний театр на Подолі ім. В. Малахова – вистава "Процес"
  • Київський академічний обласний музично-драматичний театр ім. П.К. Саксаганського – вистава "Украдене щастя"
  • Кіровоградський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького – вистава "Житейське море. Суєта"
  • Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка – вистава "Меланхолійний вальс"
  • Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Птахи"
  • Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім. Ю. Дрогобича – вистава "Урок журналістики без лицемірства"
  • Миколаївський академічний художній драматичний театр (спільний проєкт з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша) – вистава "Катерина"
  • Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "Тартюф"
  • Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Поромник"
  • Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Гоголя – вистава "Лимерівна"
  • Рівненський обласний академічний музично-драматичний театр – вистава "Параскева"
  • Театр "Особистості" – вистава "За двома зайцями"
  • ФОП Граднова-Савицька К.В., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"
  • ФОП Соколов О.О., Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Самотній Захід"
  • Харківський державний академічний театр ляльок ім. В.А. Афанасьєва – вистава "Мина Мазайло"
  • Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Шевченко 2.0"
  • Хмельницький обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Старицького – вистава "Енеїда"
  • Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка – вистава "Макбет"

Також рекордні 20 вистав подали у категорії "За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни":

  • ProEnglish Theatre of Ukraine – вистава "Одного разу в Україні"
  • Арт-студія "Дійство" – вистава "Риби не плачуть"
  • Всеукраїнська ГО "Всеукраїнська ліга авторів", Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Птах на горищі"
  • ГО "ІГНЕА КОРДА", Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"
  • ГО "Культурний простір ШУМ" – вистава "Поле. Ранкова Леді"
  • ГО "Мистецька Майстерня Драбина", Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки – вистава "Плейлист подорожнього"
  • ГО "Простір Марії" – вистава "Все буде добре"
  • ГО "Соціально-мистецький центр „ОГО!"" – вистава "Line.For.Life."
  • ГО "Фестивальний центр ЗОЛОТИЙ ДЮК", Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В. Василька – вистава "Вирій"
  • ГО "Центр сучасної української драматургії", Театр Драматургів – вистава "Ти мене чуєш..?"
  • Дніпропетровський академічний обласний український молодіжний театр – вистава "Молочайник"
  • Житомирський академічний обласний театр ляльок – вистава "Мрія"
  • Київський академічний театр "Колесо" – вистава "В Португалії зараз тепло"
  • Львівський академічний обласний театр ляльок – вистава "Атомна русалка"
  • Народний драматичний театр ім. Г. Агєєва – вистава "Ґражда"
  • Незалежний театральний проєкт (ФОП Вітовська-Ванца І.Г.) – вистава "Київська перепічка"
  • Одеський театр юного глядача – вистава "Молочайник"
  • Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна – вистава "Птах на горищі"
  • ФОП Кравченко Я.Ю., "Дикий театр" – вистава "Тренди твіттера"
  • ФОП Нестерова П.А., Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"

Ознайомитися з повним переліком претендентів на премію можна на офіційному сайті.

Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp!
Реклама:

Головне сьогодні