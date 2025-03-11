Нардепи "Слуги народу" і Тищенко пропонують встановити пам'ятник Вашингтону в Києві

Група народних депутатів зареєструвала проєкт постанови про створення пам'ятника першому президенту Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона. Розмістити його планують у Києві.

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Документ №13066 опублікували на сайті Верховної Ради.

Ініціаторами проєкту виступають депутати від "Слуги народу" Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко, а також позафракційний Микола Тищенко.

Наразі до проєкту постанови не додали пояснювальної записки та жодних деталей щодо встановлення. Майбутній законопроєкт вже перебуває "на розгляді керівництва".

Джордж Вашингтон був обраний першим президентом США та обіймав посаду протягом 8 років (з 1789 по 1797 роки). Його вважають батьком-засновником Штатів, а також національним героєм країни. Вашингтон був генералом армії, головнокомандувачем Континентальної армії та брав участь у війні за незалежність Північноамериканських штатів.

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Про пам'ятники та монументи в Україні

З 2022 в Україні досі триває активний деколонізаційний процес. Так, лише на початку Полтавська міська влада погодила демонтаж та перенесення двох пам'ятників Петру І – на території музею Полтавської битви та на місці його відпочинку біля Спаської церкви. Також знімуть табличку на пам'ятнику коменданту Келіну та захисникам Полтави.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій видало наказ щодо чотирьох пам'яток у місті Кам'янка Черкаської області, що не підлягають занесенню до реєстру об'єктів культурної спадщини. Тепер ці об'єкти офіційно можна демонтувати. Це пам'ятник Петру Чайковському, Олександру Пушкіну, пам'ятник декабристам та стелу декабристів

Також в Одесі наприкінці 2024 року погодили знесення 13 пам'яток. Серед них пам'ятники Ісааку Бабелю, міністру оборони СРСР Малиновському, комсомольцям Одеси та інші.

Щодо встановлення нових монументів, тривають постійні дискусії в суспільстві. Зараз йдуть постійні перемовини про створення Національного військового меморіалу. А після відкриття "пам’ятника" полеглому захисникові Олександру Мацієвському музейна спільнота активно переосмислює методи вшанування військових.