Пушкіна та Бабеля знесуть. В Одесі виділили кошти на демонтаж 13 пам'ятників

Загалом на роботи з демонтажу виділили 200 тисяч гривень

Депутати Одеської міської ради підтримали проєкт виділення коштів на роботи з демонтажу пам'ятників із російською імперською та радянською символікою.

Рішення ухвалили під час засідання сесії 4 грудня, повідомляє "Суспільне. Одеса".

На роботи з демонтажу, вилучення та перенесення передбачили 200 тисяч гривень. Зокрема, по 20 тисяч виділили для знесення пам'ятників:

радянському вченому Віктору Глушку;

братської могили червоногвардійців, що загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року;

Олександру II – пам'ятна колона на честь заснування в парку Шевченка;

радянській партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській;

бюсту маршалу, міністру оборони СРСР Родіону Малиновському;

радянському генералу Івану Черняховському;

радянському льотчику Валерію Чкалову.

Ще по 10 тисяч гривень витратять на демонтаж монументів:

російському письменнику Ісааку Бабелю;

радянському військовому Олександру Маринеску;

стіни чекістів;

Олександру Пушкіну на Приморському бульварі та вулиці Італійській, 13;

комсомольцям Одещини.

Очікується, що замовлення документів з проєктування демонтажу, вилучення та перенесення пам'ятників мають зробити до початку 2025 року.

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Нагадаємо, 31 липня 2024 року в Одесі перейменували 85 топонімів відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Зокрема, зміни стосувалися вулиці Пушкінської та провулку Чайковського.

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Проти деколонізації міста тоді виступив мер Одеси Геннадій Труханов. Очільник міста заявив про те, що міська рада не причетна до цього рішення.

"Обласна військова адміністрація цими днями перейменувала цілу низку топонімів", – повідомив мер Одеси.

У своєму зверненні він згадав про пам'ятник Пушкіну, який міська рада відмовлялася демонтувати.

Труханов заявив, що монумент розташований в історичній частині міста і перебуває під охороною ЮНЕСКО. На його думку, знесення пам'ятника, як і перейменування вулиць призведе до "порушення цілісності й автентичності спадщини".

Уже 30 вересня 2024 року активісти прикрили погруддя російського поета Олександра Пушкіна на Приморському бульварі рожевим пакетом, який символізував презерватив.

Організатори пояснили, що так намагалися наголосити на необхідності прибрати імперські та радянські символи з міста. Паралельно поблизу будівлі обласної адміністрації акцію влаштували противники деколонізації.

Тоді заступниця директора департаменту культури, національностей, релігій та охорони пам'яток Одеської ОВА Ярослава Рєзнікова відреагувала.

"Є закон про деколонізацію, ми його виконуємо, причому у форматі діалогу. Ніхто не викреслює цих особистостей з історії, працюють бібліотеки, книжкові магазини, можна вивчати їхню творчість", – заявила вона.