Фестивальний мінімум: Топ-10 найочікуваніших подій Книжкового Арсеналу 2024

Уже цього тижня на нас чекає найяскравіша й найбільш очікувана книжкова й культурна подія року — "Книжковий Арсенал", який традиційно відбудеться в Мистецькому арсеналі (Київ, Лаврська 10–12) й триватиме з 30 травня по 2 червня.

Книжковий Арсенал — не лише чудова можливість підтримати український книжковий ринок і придбати найсвіжіші новинки, але й долучитися до справжньої інтелектуальної та творчої феєрії разом із провідними українськими інтелектуалами, письменниками, поетами та митцями. Куратори поділилися не лише фокус-темою, "Життя на межі", але й програмою подій, які зможуть відвідати всі охочі.

Редакція УП. Культура усвідомлює, що вибір "тої самої" події — надскладне завдання, враховуючи все те захопливе, різноманіття, яке цьогоріч чекає на відвідувачів. Тож літературна оглядачка Аріна Кравченко підготувала список подій, які точно варто відвідати.

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"Свідчення": читання пам’яті Вікторії Амеліної

Книга Вікторії Амеліної "Свідчення", видана по смерті письменниці ВСЛ

День: четвер (30.05)

Час: 19:30 – 21:00

Учасники: Софія Челяк, Галина Крук, Мар’яна Савка, Тетяна Терен, Катерина Міхаліцина, Володимир Єрмоленко, Алім Алієв, Мирослава Барчук, Тетяна Пилипчук, Олеся Здоровецька, Ольга Русіна, Марічка Масюк, Олена Гусейнова.

Місце: Головна сцена

Вікторія Амеліна — письменниця та громадська діячка, яка загинула, внаслідок російського удару по центру Краматорська 27 червня 2023 року.

Напередодні Арсеналу "Видавництво Старого Лева" видрукували збірку поезій авторки під назвою "Свідчення", в анонсі до якої читаємо: "Те, що ви відчуєте, коли читатимете ці вірші, — реальне. Пустку, яка залишиться на місці незрозумілих для вас емоцій після прочитання збірки, можна заповнити лише пам’яттю і боротьбою за справедливість".

На цьогорічному ж Арсеналі у відвідувачів буде можливість почути цю поезію наживо у виконанні провідних українських культурних діячів та членів PEN Ukraine, частиною якого була й Вікторія Амеліна.

Презентація книги "Історія впертого чоловіка" з Олександром Тереном

"Історія впертого чоловіка", книга Олександра Терена Видвництво Прометей

День: четвер (30.05)

Час: 20:00 – 21:00

Учасники: Олександр Терен, Катерина Мокієнко

Місце: Лекторій

Олександр Терен — український захисник, ветеран російсько-української війни. Під час боїв у Харківській області втратив ноги, пройшов процес протезування.

Нині Олександр Терен активно адвокатує права людей з інвалідністю, зокрема створив ютуб-канал "Відвал ніг", де разом із запрошеними зірками інспектує українські міста, перевіряючи, наскільки вони придатні для людей з інвалідністю.

На Арсеналі Олександр Терен представить свій автобіографічний роман "Історія впертого чоловіка".

Кіноперформанс "Фати Моргани" з новим саундтреком від "Пиріг і Батіг"

Гурт "Пиріг і батіг" виступить з ціноперформансом "Фата Моргани" Івана Коцюбинського СЛУХ Медіа

День: четвер (30.05)

Час: 20:00 – 21:30

Організатори та учасники: Довженко-Центр, "Пиріг і Батіг"

Місце: Вулична сцена

Цьогоріч відзначаємо 160 років із дня народження класика української модерністичної прози Михайла Коцюбинського. Подія від "Довженко-Центру" приурочена саме до цієї річниці.

Відвідувачі Арсеналу зможуть переглянути одну з перших екранізацій роману Коцюбинського, виконану 1931 року Борисом Тягном, учнем неперевершеного Леся Курбаса. "Фата Моргана" — єдина німа екранізація того періоду, яку вдалося зберегти. Проте на глядачів чекає не просто показ архівних матеріалів.

Гурт "Пиріг і Батіг" долучилися до роботи над проєктом у межах програми Центру зі свторення сучасних саундтреків до архівного кіно. Тому на нас точно чекає більш ніж магнетичне та щемке дійство.

Перформанс Алевтини Кахідзе "Follow the Plants"

На Книжковому Арсеналі Алевтина Кахідзе повторить свій перформанс, який до цього представляла на Венеційській бієнале та інших міжнародних мистецьких подіях Vogue UA

День: п’ятниця (31.05)

Час: 16:00 – 17:00

Організатори й учасники: Goethe-Institut в Україні, Алевтина Кахідзе

Місце: Літературний Сад

Алевтина Кахідзе — знана у всьому світі українська художниця, перформерка, кураторка, освітянка та викладачка. Нині багато працює із темою ідентичності та деколонізації.

Перфоманс "Follow the Plants" Алевтина Кахідзе представила 17 квітня у межах українського павільйону на Венеційському бієнале.

У відвідувачів Арсеналу буде можливість побачити цей перформанс наживо у виконанні мисткині.

УП. Чат: "Неофіти на марші. Чому український мистецький бум виглядає саме так" з Севгіль Мусаєвою

В рамках Книжкового Арсеналу відбудеться запис УП-Чату разом з гостями. Модеруватиме зустріч Севгіль Мусаєва

День: п’ятниця (31.05)

Час: 16:30 – 18:00

Організатори й учасники: Українська правда, Севгіль Мусаєва, Іван Уривський, Олеся Островська-Люта, Тетяна Пушнова, Олександр Хоменко

Місце: Лекторій

УП Чат — ютуб-проєкт "Української правди" стане ще ближчим.

Чому зараз відбувається культурний бум? Чому ми нині так гостро потребуємо знань про своє культурне минуле? Як ми врешті розпоряджаємося цим знанням? Як формуємо стосунки зі своїм культурним минулим? На що маємо взоруватися, а чого — навпаки — уникати?

Усі ці та багато інших питань під час публічного запису для ютуб-проєкту УП. Чат обговорюватимуть головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва, театральний режисер Іван Уривський, директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта, головна редакторка УП. Культура Тетяна Пушнова та автор і сценарист “Ти [Романтика]” Олександр Хоменко.

Подія відбуватиметься за участі Клубу УП — спільноти небайдужих та проактивних читачів.

"Велика російська брехня": спецпоказ серії документального циклу та обговорення

Цикл освітніх відео від Суспільне Культура "Велика російська брехня" Суспільне Культура

День: п’ятниця (31.05)

Час: 20:00 – 21:30

Організатори й учасники: Суспільне, Ростислав Семків, Олена Гусейнова, Вахтанг Кебуладзе, Андрій Кокотюха, Уям Блеккер, Олександра Довжик.

Місце: Лекторій

"Велика російська брехня — це цикл фільмів про країну, що живе в атмосфері інформаційної санітарії, у якому спростовуються наративи російської пропаганди. Росія багато століть використовує історію, літературу, кіно, мистецтво, спорт, медіа як інструменти пропаганди для просування політичних інтересів. Називає себе спадкоємицею Київської Русі та виправдовує претензії на землі сусідніх держав", — говорять творці документального циклу з деконструкції російських міфів на Суспільному.

Показ на Арсеналі — чудова можливість зробити щеплення від російського культурного вірусу, а також долучитися до обговорення після показу, в якому зокрема візьме участь і Ростислав Семків, письменник та співтворець каналу "Шалені авторки" й український філософ Вахтанг Кебуладзе.

Дискусія "Фронтир чи центр? Роль України у світі"

Дискусія "Фронтир чи центр" відбудеться у співпраці з Українським кризовим медіа-центром та UkraineWorld.

День: субота (1.06)

Час: 18:00 – 19:30

Організатори й учасники: UkraineWorld, Рорі Фіннін, Бруно Масаїш, Ботакоз Кассімбекова, Девід Патрікаракос, Раджі Абдул Салам, Володимир Єрмоленко

Місце: Головна сцена

Дискусія "Фронтир чи центр" відбудеться у співпраці з Українським кризовим медіа-центром та UkraineWorld.

UkraineWorld — це не лише багатомовне медіа, яке опікується створенням якісного новинного та освітнього контенту про Україну англійською, французькою, німецькою, іспанською та італійською.

Команда також створює подкаст "Explaining Ukraine", куди запрошує провідних світових інтелектуалів, а також організовує публічні події для українців у центрі PEN Ukraine.

Подія ж на Арсеналі — унікальна можливість наживо почути Рорі Фінніна, очільника кафедри україністики в Кембриджському університеті, есеїста Бруно Масаїша, дослідницю із університету Базеля Ботакоз Кассімбекову, а також військового журналіста Девіда Патрікаракоса та аналітика з документування воєнних злочинів Раджі Абдула Салама. Усіх учасників модеруватиме український філософ та очільник PEN Ukraine Володимир Єрмоленко.

P. S. Якщо вам подобаються події такого штибу, то обов’язкоов зазирніть на дискусю "Кінець імперії", у якій братимуть участь Тьєрі Пієль, Ніколя Танзер, Хюг Мінгареллі, Володимир Єрмоленко.

"Як ми назвемо цю війну" від Ukraїner із Оксаною Забужко

Подія "Як ми назвемо цю війну" від Ukraїner присвячена виходу нової однойменної книжки Ukraїner

День: неділя (2.06)

Час: 14:30 – 15:30

Організатори й учасники: Видавництво Ukraїner, Оксана Забужко, Євген Глібовицький, Валерій Пекар, Юлія Тимошенко.

Місце: Головна сцена

Подія "Як ми назвемо цю війну" від Ukraїner присвячена виходу нової однойменної книжки — "насиченої хроніки двох років українського опору у війні з Росією" зі світлинами, ілюстраціями, мапами, мемами та міркуваннями провідних українських інтелектуалів.

Серед запрошених спікерів — Оксана Забужко, авторка вже класичних "Польових досліджень з українського сексу", численних збірок есеїстики, художніх оповідань, віршів, а також наукових розвідок з перепрочитання української класики.

Модераторкою розмови виступить Юлія Тимошенко, яку відвідувачі Арсеналу можуть знати за іншим не менш цікавим та успішним проєктом Ukraїner під назвою "Що далі?" — серією розмов про українське майбутнє.

P. S. Кожен, хто принаймні раз був на подіях із пані Оксаною Забужко, знає, що це завжди інтелектуальний виклик, захоплива культурно-історична подорож, а також боротьба за вільне місце, аби послухати письменницю. Про всяк випадок: на цьогорічному Арсеналі відбудеться ще дві події з авторкою, зокрема лекція "Опера СВУ, музика ГПУ, або як ламали українську інтелігенцію 30-х", приурочена до виходу книги Гелія Снєгірьова "Набої для розстрілу", а також публічна розмова "Вартові руїни: місто дитинства і механіка письма".

Презентація збірки "Полон" із Валерією Суботіною

Досвід перебування в російській неволі трансформувався в мемуари "Полон", які авторка представить на Арсеналі. Свої.City

День: неділя (2.06)

Час: 15:00 – 16:00

Організатори й учасники: Видавництво "Фоліо", Валерія Суботіна

Місце: Вулична сцена

Валерія "Нава" Суботіна — українська журналістка, поетка та військовослужбовиця, яка працювала в складі пресслужби полку "Азов". 17 травня 2022 року Валерія Суботіна потрапила в полон, із якого повернулася лише 10 квітня 2023 року.

"Їй судилося бути в полоні — спочатку в Оленівці, потім в Таганрозькій тюрмі — понад 11 місяців. Всі кола пекла, які вона пройшла за майже рік, Валерія описала в цій книжці. [...] Тепер вона — свідок злодіянь рф", — читаємо в анотації до книги.

Досвід перебування в російській неволі трансформувався в мемуари "Полон", які авторка представить на Арсеналі. Нині Валерія Суботіна продовжує вести боротьбу за звільнення полонених полку "Азов", які й досі перебувають у російській неволі.

"Opus Doloris. Багатоголосся". Музично-поетична присвята загиблим українським митцям

У день закриття Арсеналу українські поети та поетки візьмуть участь в музично-поетичному дійстві, мета якого — ушанувати загиблих українських митців PEN Ukraine

День: неділя (2.06)

Час: 20:00 – 21:30

Учасники: Олена Гусейнова, Ярина Чорногуз, Дмитро Лазуткін, Катерина Калитко, Юлія Мусаковська, Любов Якимчук, Катерина Міхаліцина, Ірина Цілик

Місце: Вулична сцена

"Opus Doloris. Багатоголосся. Ця поезія камертоном тримає несхибну ноту пам’яті. Ця музика постає з-під уламків болю. Ця любов свідчить. Триває", — йдеться в анонсі події.

У день закриття Арсеналу українські поети та поетки візьмуть участь в музично-поетичному дійстві, мета якого — ушанувати загиблих українських митців, голоси яких були жорстоко обірвані війною: Вікторію Амеліну, Гліба Бабіча, Володимира Вакуленка, Олега Клюфаса, Максима Кривцова, Ігоря Мисяка, Іллю Чернілевського.

Певно, цю подію має відвідати кожен.