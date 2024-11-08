Оголосили довгий список номінантів Премії Шевельова 2024 за найкращу есеїстику

Український ПЕН оголосив 9 видань, які увійшли до довгого списку на здобуття Премії імені Юрія Шевельова за найкращу українську книжку есеїстики 2024 року.

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Зокрема до нього увійшли книжки військового та журналіста Станіслава Асєєва, куратора, арткритика Бориса Філоненка та антропологині, кандидатки історичних наук Юлії Буйських.

Короткий список номінантів на здобуття Премії опублікують не пізніше 10 грудня. Оголошення лауреата традиційно відбудеться в день народження Юрія Шевельова – 17 грудня. Тоді ж вручатимуться Відзнака UA: Радіо Культура та спецвідзнака за внесок у розвиток та популяризацію есеїстики

Довгий список номінантів:

Асєєв Станіслав , "Мельхіоровий слон або Людина, яка думала" (Чорна гора)

, "Мельхіоровий слон або Людина, яка думала" (Чорна гора) Беспалов Максим , "У пошуках Єви" (Локальна історія)

, "У пошуках Єви" (Локальна історія) Буйських Юлія , "На захід від Бугу" (Видавництво 21)

, "На захід від Бугу" (Видавництво 21) Зінченко Олександр , "Як українці зруйнували імперію зла" (Vivat)

, "Як українці зруйнували імперію зла" (Vivat) Лаюк Мирослав, "Бахмут" (Видавництво "Українер")

(Видавництво "Українер") Макаров Юрій , "Та невже! Книга особистих відкриттів" (Дух і Літера)

, "Та невже! Книга особистих відкриттів" (Дух і Літера) Махно Василь , "Кури не літають" (Видавництво Старого Лева )

, "Кури не літають" (Видавництво Старого Лева ) Санченко Антон , "На чорноморській хвилі : 33 століття копаного моря" (Видавництво Богдан)

, "На чорноморській хвилі : 33 століття копаного моря" (Видавництво Богдан) Філоненко Борис, "Культура під тиском від ООО/ОООО" (ist publishing)

До складу Капітули Премії 2024 року увійшли: Володимир Єрмоленко, президент Українського ПЕН (голова Капітули), Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, Олексій Панич, філософ, перекладач провідний науковий співробітник видавництва "Дух і Літера", Роман Веретельник, літературознавець, літературний критик, перекладач, Олег Коцюба, літературознавець, керівник видавничої програми Українського наукового інституту Гарвардського університету, Тамара Гундорова, літературознавиця, членкиня-кореспондентка НАНУ (Інститут Літератури), Ростислав Семків, письменник, літературознавець, літературний критик, перекладач, доцент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", Оксана Хмельовська, журналістка, співзасновниця та редакторка культурно-видавничого проекту "Читомо", Андрій Бондар, письменник. есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2021 рік, Андрій Павлишин, журналіст, історик, перекладач, лауреат Премії за 2022 рік, Олександр Михед, письменник, есеїст, перекладач, лауреат Премії за 2023 рік.

Про премію імені Юрія Шевельова

Премія імені Юрія Шевельова була заснована 2013 року. Вона присуджується раз на рік українському авторові за художню та наукову есеїстику.

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Нагорода носить імʼя славіста, мовознавця, історика української літератури Юрія Шевельова, який започаткував модерну українську есеїстику. До розгляду приймаються художні або наукові есеї українських авторів, опубліковані в паперовому вигляді протягом календарного року.

Лауреатами Премії минулих років стали Тарас Прохасько (2013, "Одної і тої самої") та Андрій Портнов (2013, "Історії для домашнього вжитку"), Костянтин Москалець (2014, "Сполохи"), Олександр Бойченко (2015, "Більше/менше"), Вахтанґ Кебуладзе (2016, "Чарунки долі"), Андрій Любка (2017, "Саудаде"), Володимир Єрмоленко (2018, "Плинні ідеології"), Діана Клочко (2019, "65 українських шедеврів. Визнані й неявні"), Тарас Лютий (2020, "Культура принад і спротиву"), Андрій Бондар (2021, "Ласощі для Медора"), Андрій Павлишин (2022, "Нам і далі загрожує вічність"), Олександр Михед (2023, "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення").