Скандал з Шевченківською премією: з Комітету пішли голова та членкиня

Юрій Макаров пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка. Крім того, з Комітету вийшла художниця Влада Ралко.

Про своє рішення Макаров повідомив у своєму Facebook.

"На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити "своїх" висуванців або применшити вагу вже визначених лавреатів. Мої спроби пояснити своє бачення, відкоментувати реальний хід подій ба навіть виправдовуватися, чого я страшенно не люблю, не було почуто. Активна частина суспільства переконана, що я виконую чиєсь замовлення, "відпрацьовую", "прогинаюся" і т. ін. Для мене це новий досвід, який я не хотів би пережити знову", – написав Макаров.

Він додав, що його "особистий вчинок не знайшов підтримки серед моїх колег, членів Комітету з Національної премії, які вважають, що він призведе до девальвації найвищої державної нагороди, підірве довіру до неї".

"Висловлюючи свою повагу й вдячність колегам, з якими ми плідно працювали останніх чотири роки, змушений зазначити, що категорично не погоджуюся з ними. Тим не менше, оскільки я мимоволі виступив "збудником" нікому не потрібних конфліктів у команді й, на жаль, значно ширше, обурення небайдужих громадян, після довгих роздумів не бачу іншого виходу, як скласти з себе повноваження голови й члена Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка", - підсумував Макаров.

Раніше Юрій Макаров в інтерв'ю на "Єдиному Телемарафоні" заявив про рішення піти у відставку: "Я цю кашу заварив і маю нести відповідальність. Якщо я подам у відставку з цієї посади, я думаю, що це буде правильно".

Голова Комітету також уточнив, що не знав, що Указ Президента про переможців Премії має бути лише один: "Якщо ти хочеш, щоб це була Шевченківська премія – то указ про Шевченківську премію 2023 року може бути один. Це елементарно, але я про це не знав. Члени комітету в своїй більшості мою ініціативу не схвалюють. З 16 людей мінімум 12 категорично проти, і не мають наміру брати в цьому участь. Вони вважають, що це девальвація премії, неправильна процедура", – пояснив Макаров.

Художниця Влада Ралко вийшла з Комітету

Також з Комітету вийшла художниця Влада Ралко. Про це вона повідомила Суспільне Культура.

Ралко зазначила, що рішення скласти мандат вона прийняла ще у лютому, і склала повноваження 18 лютого 2023 року. "Я більше не є членкинею Шевчеківського комітету з 18 лютого 2023 року, тобто з дня, коли Голова комітету прийняв мою заяву про вихід. Власне, каденція членів Шевченківського комітету триває три роки, втім, із огляду на воєнний стан, увесь склад теперішнього комітету отримав запрошення лишитися на посадах ще на один рік.Тому рішення про вихід було для мене логічною крапкою по виконанні обов’язків, пов’язаних із Премією, тобто, по завершенні останнього, третього засідання з фінальним голосуванням за цьогорічних лавреатів", – заявила вона.

У 2023 році вперше в історії Шевченківської премії 9 березня, в день народження Тараса Шевченка, не були оприлюднені імена лауреатів та не опублікований відповідний указ президента, яким, власне, і оголошуються результати. Натомість пресслужба Зеленського поширила новину про його зустріч із діячами культури та мистецтва з нагоди 209 річниці дня народження Шевченка.

10 березня голова Комітету Макаров опублікував у своєму Facebook пост про те, що існуючі номінації вирішили доповнити додатковим конкурсом "За внесок у перемогу" і оголосити раніше визначених лауреатів та нових разом 22 травня, в день перепоховання Кобзаря.

У розмові з УП.Культура Юрій Макаров розповів, що не знає, чому Офіс президента так і не опублікував указ про лауреатів Шевченківської премії 2023 та коли саме таке рішення було прийнято в офісі Зеленського.

Юрій Макаров. Фото: пресслужба президента

Наступного дня, 11 березня, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка все-таки оприлюднив заяву, в якій назвав імена лауреатів 2023 року. Втім, переможців назвали лише у частині категорій, а на сайті президента указ, яким і оголошують переможців, так і не з'явився.

Шевченківська премія – найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають із 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають 9 березня.

Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство.

У мнулому році лауреатами стали режисерка Катерина Горностай з фільмом "Стоп-Земля", Григорій Грабович з циклом статей "Переосмислючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм", Тамара Горіха Зерня з романом "Доця". Пригадати усіх цьогорічних номінантів Шевченківської премії можна за посиланням.

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