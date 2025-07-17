Фестиваль-премія "ГРА" оголосила короткий список театральних вистав

У четвер, 17 липня, VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премія "ГРА" оголосив короткий список вистав, номінованих на премію, повідомляє пресслужба.

До переліку увійшли 14 вистав з 7 міст України, які восени будуть переглядати та визначати лауреатів члени міжнародного журі.

В шортліст потрапило шість вистав з Києва, по дві – зі Львова і Сум, по одній – з Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська. 9 з 14 вистав обрані з репертуарів державних і комунальних, а театрів, а 3 створені незалежними колективами.

Шортліст премії:

За найкращу драматичну виставу великої сцени

Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава "Процес"

Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"

"Процес" Театр на Подолі, Київ

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава "Хлопчик зі скрипкою в серці"

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Аліса в Дивокраї"

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

Opera aperta – вистава "GAIA-24. Opera del Mondo"

Київський національний академічний театр оперети – вистава "На русалчин Великдень"

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Червона рута"

"На русалчин Великдень" Театр оперети, Київ

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За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава "Брехня"

"Брехня" Театр ляльок, Одеса

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Я, "Побєда" і Берлін"

Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Украдене щастя"

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "1975"

Театр "Нафта" – вистава "Хтось такі як я"

"Хтось такі як я" Театр "Нафта", Харків

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"

Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"

"Військова мама" Театр драматургів, Київ

Короткий список формували члени експертної ради, до якої увійшло 10 українських фахівців та фахівчинь театрального, музичного та хореографічного мистецтва з 4 міст України: Ганна Веселовська (голова), Ірина Зубченко, Людмила Олтаржевська, Ліза Сіренко, Лілія Козинко з Києва, Роман Лаврентій та Андрій Бондаренко зі Львова, Яна Партола з Харкова та Юлія Рахно з Хмельницького.

Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.