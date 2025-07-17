Фестиваль-премія "ГРА" оголосила короткий список театральних вистав
У четвер, 17 липня, VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премія "ГРА" оголосив короткий список вистав, номінованих на премію, повідомляє пресслужба.
До переліку увійшли 14 вистав з 7 міст України, які восени будуть переглядати та визначати лауреатів члени міжнародного журі.
В шортліст потрапило шість вистав з Києва, по дві – зі Львова і Сум, по одній – з Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська. 9 з 14 вистав обрані з репертуарів державних і комунальних, а театрів, а 3 створені незалежними колективами.
Шортліст премії:
За найкращу драматичну виставу великої сцени
- Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава "Процес"
- Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"
За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду
- Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава "Хлопчик зі скрипкою в серці"
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Аліса в Дивокраї"
За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу
- Opera aperta – вистава "GAIA-24. Opera del Mondo"
- Київський національний академічний театр оперети – вистава "На русалчин Великдень"
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Червона рута"
За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру
- Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава "Брехня"
За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)
- Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Я, "Побєда" і Берлін"
- Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Украдене щастя"
За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм
- Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "1975"
- Театр "Нафта" – вистава "Хтось такі як я"
За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни
- Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"
- Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"
Короткий список формували члени експертної ради, до якої увійшло 10 українських фахівців та фахівчинь театрального, музичного та хореографічного мистецтва з 4 міст України: Ганна Веселовська (голова), Ірина Зубченко, Людмила Олтаржевська, Ліза Сіренко, Лілія Козинко з Києва, Роман Лаврентій та Андрій Бондаренко зі Львова, Яна Партола з Харкова та Юлія Рахно з Хмельницького.
Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).
У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.