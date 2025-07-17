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Фестиваль-премія "ГРА" оголосила короткий список театральних вистав

Анастасія Большакова — 17 липня, 16:05
Фестиваль-премія ГРА оголосила короткий список театральних вистав
Вистава "Процес" в театрі на Подолі

У четвер, 17 липня, VIІ Всеукраїнський театральний Фестиваль-Премія "ГРА" оголосив короткий список вистав, номінованих на премію, повідомляє пресслужба.

До переліку увійшли 14 вистав з 7 міст України, які восени будуть переглядати та визначати лауреатів члени міжнародного журі.

В шортліст потрапило шість вистав з Києва, по дві – зі Львова і Сум, по одній – з Харкова, Одеси, Рівного та Івано-Франківська. 9 з 14 вистав обрані з репертуарів державних і комунальних, а театрів, а 3 створені незалежними колективами.

Шортліст премії:

За найкращу драматичну виставу великої сцени

  • Київський академічний драматичний театр на Подолі – вистава "Процес"
  • Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра – вистава "Отелло"
Процес Театр на Подолі, Київ
"Процес" Театр на Подолі, Київ

За найкращу виставу для дітей, підлітків та сімейного перегляду

  • Рівненський академічний обласний театр ляльок – вистава "Хлопчик зі скрипкою в серці"
  • Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Аліса в Дивокраї"

За найкращу музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу

  • Opera aperta – вистава "GAIA-24. Opera del Mondo"
  • Київський національний академічний театр оперети – вистава "На русалчин Великдень"
  • Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Червона рута"
На русалчин Великдень Театр оперети, Київ
"На русалчин Великдень" Театр оперети, Київ
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За найкращу танцювальну виставу і виставу фізичного театру

  • Одеський академічний обласний театр ляльок – вистава "Брехня"
Брехня Театр ляльок, Одеса
"Брехня" Театр ляльок, Одеса

За найкращу драматичну виставу камерної сцени (до 150 глядачів)

  • Національний академічний український драматичний театр ім. М. Заньковецької – вистава "Я, "Побєда" і Берлін"
  • Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. С. Щепкіна – вистава "Украдене щастя"

За найкращу виставу на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм

  • Івано-Франківський національний академічний драматичний театр ім. І. Франка – вистава "1975"
  • Театр "Нафта" – вистава "Хтось такі як я"
Хтось такі як я Театр Нафта, Харків
"Хтось такі як я" Театр "Нафта", Харків

За найкращу виставу-рефлексію на події російсько-української війни

  • Київський академічний театр "Золоті ворота" – вистава "Я повернуся"
  • Театр Ветеранів – вистава "Військова мама"
Військова мама Театр драматургів, Київ
"Військова мама" Театр драматургів, Київ

Короткий список формували члени експертної ради, до якої увійшло 10 українських фахівців та фахівчинь театрального, музичного та хореографічного мистецтва з 4 міст України: Ганна Веселовська (голова), Ірина Зубченко, Людмила Олтаржевська, Ліза Сіренко, Лілія Козинко з Києва, Роман Лаврентій та Андрій Бондаренко зі Львова, Яна Партола з Харкова та Юлія Рахно з Хмельницького.

Фестиваль-премія ГРА (GRA – Great Real Art) заснований Національною спілкою театральних діячів України. Проводиться на конкурсній основі один раз на рік за підсумками минулого календарного року. У ньому може взяти участь будь-який професійний театральний колектив будь-якої форми власності (державний, комунальний, приватний).

У 2022 році фестиваль-премія не проводився через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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