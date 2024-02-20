Фредрік Бакман відреагував на вихід своєї книги в Росії

Шведський письменник Фредрік Бакман випустив публічну заяву щодо виходу своєї книги в Росії. Напередодні російське видавництво оголосило передзамовлення третьої частини трилогії "Ведмеже місто", а український видавець звернувся до автора по пояснення.

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"Я отримав багато повідомлень щодо моїх книг, які видають в Росії. Я цього не затверджую, ані хочу. Наскільки мені відомо, жодний зі шведських письменників чи видавців наразі не працює в Росії. Мої нинішні агенти та мої колишні агенти стежать за міжнародними законами та санкціями, а я особисто дотримуюся інструкцій ПЕН Швеція", – зазначив Бакман.

Письменник додав, що навіть всупереч його волі його попередні книги будуть виходити у РФ, бо "на жаль, немає жодного способу для мене чи будь-якого іншого міжнародного автора зупинити це".

"Але я не відправляв і не відправлятиму жодної нової книги жодному російському видавцю до тих пір, поки війна триватиме", – підкреслив автор "Ведмежого міста".

Скріншот посту письменника backmansk / Instagram

Напередодні російське видавництво "Синдбад" у своїх соцмережах анонсувало випуск останньої книги шведського письменника Фредріка Бакмана "После бури" (в українському перекладі ця книга називається "Переможці").

З проханням прокоментувати цю ситуацію до Бакмана, який після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році не друкував свої книги в країні-агресорці, звернувся його український видавець – #книголав. Також видавництво звернулося по пояснення до агентів Бакмана.

В російському перекладі книга називається "После бури" "Синдбад"

Фредрік Бакман – шведський письменник, блогер та колумніст. Його книги перекладені 25 мовами світу та виходили в 40 країнах.

Бакман дебютував у 2012 році, випустивши одночасно два романи: "Чоловік на ім'я Уве" і "Речі, які моєму синові слід знати про світ". Перший із них приніс автору міжнародну славу та був екранізований на батьківщині Бакмана, а у 2022 році – і в Голівуді. Шведська екранізація увійшла до списку найпопулярніших кінофільмів цієї країни всіх часів та отримала дві номінації на премію Оскар.

Ще один відомий твір Бакмана – "Ведмеже місто" – вийшов 2016-го. Перша частина майбутньої трилогії також стала основою для кінотвору – за нею зняли однойменний серіал. В 2017 автор видав другу частину – "Ми проти вас", а в 2022 році третю – "Переможці".