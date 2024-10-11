Нобелівська премія миру: нагороду отримав японський рух проти ядерної зброї

Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації Nihon Hidankyo.

Нобелівську премію миру у 2024 році присудили японській організації постраждалих від ядерного бомбардування Nihon Hidankyo.

Про це повідомив Нобелівський комітет.

"Цей масовий рух людей, які пережили бомбардування Хіросіми та Нагасакі, також відомий як Хібакуша, отримує премію миру за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію свідчень того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати", – повідомляють у комітеті.

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Що відомо про Nihon Hidankyo?

Глобальний рух виник у серпні 1945 року – у відповідь на атаки атомних бомб, учасники якого невпинно працювали, щоб підвищити обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї.

"Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву "ядерного табу".

Свідчення Хібакуша – тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі – є унікальними", – кажуть у Фонді Нобеля.

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Свідки бомбардування допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

"Хібакуша допомагає нам описати невимовне, подумати про немислиме та якось усвідомити незбагненний біль і страждання, спричинені ядерною зброєю", – пояснюють у комітеті.

В чому актуальність номінації?

Норвезький Нобелівський комітет звертає увагу на те, що за майже 80 років у жодній війні не використовували ядерну зброю. Це називають "обнадійливим фактом". Однак там наголошують на тому, що сьогодні табу проти використання ядерної зброї перебуває під тиском – і це "викликає занепокоєння".

"Ядерні держави модернізують і вдосконалюють свої арсенали; нові країни, схоже, готуються отримати ядерну зброю; і звучать погрози використати ядерну зброю у війнах, які тривають.

У цей момент історії людства варто нагадати собі, що таке ядерна зброя: найбільш руйнівна зброя, яку коли-небудь бачив світ", – стверджують у Фонді Нобеля.

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Наступного року виповнюється 80 років з моменту вибуху двох американських атомних бомб, які вбили приблизно 120 тисяч жителів Хіросіми та Нагасакі. Також значна кількість людей померла від опіків і радіаційних травм протягом наступних місяців і років.

Сучасна ядерна зброя має значно більшу руйнівну силу. Вона може вбити мільйони людей і катастрофічно вплинути на клімат. Ядерна війна може знищити нашу цивілізацію, наголошує комітет.

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"Основою бачення Альфреда Нобеля була віра в те, що віддані люди можуть змінити ситуацію. Присуджуючи цьогорічну Нобелівську премію миру Nihon Hidankyo, Норвезький Нобелівський комітет бажає вшанувати всіх тих, хто вижив, які, незважаючи на фізичні страждання та болісні спогади, вирішили використати свій дорогий досвід, щоб плекати надію та залучення до миру", – зазначають організатори премії.

Нагадаємо, у 2023 році Нобелівську премію миру отримала засуджена іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. Її нагородили за "боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та боротьбу за захист прав людини та свободи для всіх".

У 2022 році цю нагороду отримали лауреати з України, Росії та Білорусі – українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод", російська організація "Меморіал" та білоруський правозахисник Алесь Біляцький.