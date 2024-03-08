Сини Габріеля Гарсії Маркеса видали роман, який він заповів "знищити"

Примірники роману "До серпня" вже показали на виставці в Боготі, Колумбія.

До дня народження колумбійського письменника-прозаїка Габріеля Гарсії Маркеса його сини Родріго та Гонсало Гарсія опублікували його незавершений роман "До серпня", повідомляє CNN.

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Це сталося у середу, 6 березня, коли письменнику могло виповнитися 97 років. Як визнали сини Маркеса у преамбулі до видання, вони "зрадили батька" – він не хотів публікувати текст та перед смертю попросив його знищити.

Габріель Гарсіа Маркес працював над романом кілька років, поки не почав страждати на деменцію. Після його смерті у 2014 році в особистому архіві в Техаському університеті залишилося п'ять чернеток, які зберігалися там деякий час. Переглянувши рукописи, родина письменника вирішила, що рукопис передає його дух і показує неповторний стиль.

Гонсало та Родріго Гарсія, а також дружина Маркеса Мерседес на церемонії вшануввання пам'яті письменника. Miguel Tovar / Staff via Getty Images

"Вона не така відшліфована, як його найкращі книги. Але, як ми говоримо в пролозі, вона, безумовно, має багато з (його) видатних характеристик: прекрасна проза, розуміння людської суті, сила опису", – розповів Родріго Гарсія.

Посмертний роман з'явився завдяки доопрацюванню видавця та літературного агента Крістобаля Пера, який редагував дві останні книги Гарсія Маркеса, опубліковані за його життя.

Сини Гарсіа Маркеса підтвердили, що інших незавершених романів в архівах письменника не лишилось.

"Вся творчість Габо тепер доступна його читачам", – сказав Гонсало Гарсія.

Події роману "До серпня" розгортаються у невідомому місці на Карибах. Головна героїня Ана Магдалена Бах відправляється у свою щорічну подорож на острів, де похована її мати. Перебуваючи там, вона завжди бере собі "нового коханця на одну ніч".

Габріель Гарсія Маркес Ulf Andersen/Hulton Archive/Getty Images

Габріель Гарсія Маркес – колумбійський журналіст, письменник-прозаїк, а також лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року. Серед найвизначніших його романів – "Сто років самотності" та "Кохання під час холери".

Останній роман письменника "Записник з моїми сумними курвами" був опублікований у 2011 році, за три роки до його смерті.