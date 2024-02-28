Вчені відтворили реалістичне обличчя Данте: він виглядав інакше, ніж у Боттічеллі

Бразильський експерт з комп’ютерної графіки Цицерон Мораес разом з вченими та художниками зміг відтворити обличчя видатного італійського поета доби Відродження Данте Аліґ'єрі, повідомляє видання The Telegraph.



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Понад 700 років його точний образ лишався загадкою, адже художники створювали портрети вже по смерті поета. Нове 3D-зображення його обличчя показало, що Данте мав менш виражене підборіддя та орлиний ніс, але без загостреного донизу кінчика, як це зображували раніше.

Мораес використав дослідження черепа поета, створене у 1921 році, та поєднав його з інформацією зі статті 2007 року. Виявилося, що він мав досить велику голову та витягнуте обличчя з великими очима.

Перша версія відтворення обличчя Данте. Cicero Moraes/Pen News

Команда Федерального університету Уберландії в Бразилії використала процес, який називається “апроксимація обличчя”. Ця технологія робить серію проєкцій на основі статистичних даних, отриманих з томографії та ультразвукового аналізу, і поєднується з анатомічною деформацією. Тобто, оцифроване обличчя живої моделі деформується до тих пір, поки не почне відтворювати потрібний череп та почне формувати відповідне нове обличчя.

Друга версія відтворення обличчя (суб'єктивна). Cicero Moraes/Pen News

"Було створено два набори зображень, один з об'єктивним підходом, у відтінках сірого, без волосся і з закритими очима. Інший – вже кольоровий та з суб'єктивними елементами, такими як колір очей, шкіри та одягу, відповідно до найвідоміших зображень", – розповів дослідник.

Крім того, дослідження показали, що череп поета був більший за череп середньостатистичної людини того часу. Також Цицерон Мораес додав, що Данте мав засмучене або навіть озлоблене обличчя. Причиною тому стало вигнання з Флоренції у 1302 році.

Найпопулярніші зображення Данте

Данте Аліґ'єрі – італійський поет, відомий своєю “Божественною комедією”. Також його називають батьком італійської літератури.

Раніше найвідомішим зображенням Данте був портрет, виконаний італійським художником Сандро Боттічеллі у 1495 році. Саме за його описами раніше відтворювали обличчя поета. Схожим чином його зображували на одній із фресок Флорентійського собору.

"Данте і Вергілій у пеклі", художник Вільям-Адольф Бугеро. Pen News

Проте, за словами Цицерона Мораеса, Боттічеллі народився під кінець життя Данте: “Однак Боккаччо не був знайомий з Данте особисто і збирав свідчення від людей, близьких до поета і тих, хто жив разом з ним”.